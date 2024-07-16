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Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

Угорщина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

Про це свідчить перелік, який оприлюднив у соцмережі Facebook постпред України в ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у вівторок, 16 липня, Росія скликала Радбез ООН на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Таки способом країна-агресорка намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень Москвою Статуту ООН та її зловживань у Раді Безпеки.

У спільній заяві п’яти десятків країн сказано, що тема дебатів є ще однією яскравою демонстрацією лицемірства Росії на тлі її брутальної загарбницької війни проти України. Згадану заяву із країн ЄС не підписала лише Угорщина.

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Як пише "Укрінформ", засідання веде очільник МЗС РФ Сергій Лавров. 

Із членів Радбезу на засіданні на рівні міністра представлена лише Швейцарія. Із нечленів Радбезу, крім Угорщини, своїх міністрів делегували Іран, Лівія та Кувейт. Білорусь і Таїланд представлені на рівні заступників міністрів.

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Автор: 

Угорщина (2358) росія (66417) Радбез ООН (876)


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Топ коментарі
+7
Вітьок не на ту конячку поставив,падати буде боляче для всіх мадярів.
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16.07.2024 21:16 Відповісти
+6
А у цей час, в офісі ГПУ, прокурорські, збирали гроші на щось…
Мабуть, на мавіки?

Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.

Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.

Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.(с)

https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
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16.07.2024 21:17 Відповісти
+4
Українські дипломати стали контрабандистамиhttps://republic.com.ua/article/ukra%d1%97nski-diplomati-stali-kontrabandistami.html#respond 0

BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 16.07.2024https://republic.com.ua/rub/economics ЭКОНОМИКА

Хто несе відповідальність за те, що українські дипломати та прикордонники створили канал контрабанди у Європу?

23 лютого з'явилось повідомлення, що в Угорщині був затриманий мікроавтобус МЗС України, в якому були затримані водій - співробітник МЗС, та Лариса Шмельова - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова.

У мікроавтобусі в картонних коробках, загорнутих у чорну фольгу, виявили 141 тис. пачок сигарет. Водія взяли під варту, йому загрожує 8 років тюрми. Лариса Шмельова не була затримана через дипломатичний імунітет.

Фактично угорці показали, що українські посадовці високого рангу створили нелегальний контрабандний канал.

В той же день речник МЗС України оголосив про проведення службової перевірки. Але чомусь про результати перевірки по справі, яка дискредитує Україну досі не повідомив ні президент України, ні міністр МЗС, ні голова ДПСУ, ніхто.

В Україні розслідування цієї справи взяли співробітники НАБУ.

2 травня детективи НАБУ провели обшуки в 27 прикордонному загоні Закарпатської області. НАБУ розслідує причетність прикордонників до забезпечення каналу контрабанди до Європи, який створили дипломати МЗС.

За даними джерел Цензор.Нет, по контрабандному каналу для перевозки цигарок могло бути залучено до 8 мікроавтобусів з дипломатичними знаками, при цьому пасажирами цих мікроавтобусів були особи, на яких поширюється дипломатичний імунітет України, а саме: Кугаївська М.П. - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Коцюрби А.О., Шмельова Л.М. - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Шмельова Д.О., Загорська Н.В. - дружина працівника МЗС України Загорського А.В., Галань Р.В., Гавриш О.Б., Романюк П.П. та інші особи. Інформація перевіряється.

Очевидно, що група осіб - це ознака угруповання, яке було створено та керувалось кимось значно вищим за статусом та впливом.

За даними медіа, контрабанда через державний кордон може контролюватись однією з довірених осіб до Володимира Зеленського, одним з організаторів партії Слуга народу Вадимом Слюсарєвим, колись генерал-майором прикордонної служби, який при Зеленському став одним з найбільш заможних бізнесменів України та під час війни купив багато бізнесів. При багаторічну причетність Слюсарєва до контрабанди цигарок журналісти писали у 2021-му році: https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/pfbid02xcFpvAq9tcyyT9YNXcqW1aw4XyxYSWGGq9RqUeMCYnJWTTCyVjN86CnDUHoYjGnCl?__cft__[0]=AZUjrYKPq3QbBioUAhkd-*****************************************************************************************************************-n0pgFZtWFL7vecXG_&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/pfbid0thSYnR7mvVr3Y9GaPrkXV331CACYd3tGrULTcceQsGovhHoWdHoGZ1L1cA7fQySVl

Сподіваюсь, що цей скандал отримає офіційне роз'яснення від президента, який за законом відповідає за нашу зовніщню політику, від міністра МЗС, і що усі, хто створив та збирав гроші за контрабанду, будуть хоча б відсторонені від владних кабінетів.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUjrYKPq3QbBioUAhkd-*****************************************************************************************************************-n0pgFZtWFL7vecXG_&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
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16.07.2024 21:15 Відповісти
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Українські дипломати стали контрабандистамиhttps://republic.com.ua/article/ukra%d1%97nski-diplomati-stali-kontrabandistami.html#respond 0

BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 16.07.2024https://republic.com.ua/rub/economics ЭКОНОМИКА

Хто несе відповідальність за те, що українські дипломати та прикордонники створили канал контрабанди у Європу?

23 лютого з'явилось повідомлення, що в Угорщині був затриманий мікроавтобус МЗС України, в якому були затримані водій - співробітник МЗС, та Лариса Шмельова - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова.

У мікроавтобусі в картонних коробках, загорнутих у чорну фольгу, виявили 141 тис. пачок сигарет. Водія взяли під варту, йому загрожує 8 років тюрми. Лариса Шмельова не була затримана через дипломатичний імунітет.

Фактично угорці показали, що українські посадовці високого рангу створили нелегальний контрабандний канал.

В той же день речник МЗС України оголосив про проведення службової перевірки. Але чомусь про результати перевірки по справі, яка дискредитує Україну досі не повідомив ні президент України, ні міністр МЗС, ні голова ДПСУ, ніхто.

В Україні розслідування цієї справи взяли співробітники НАБУ.

2 травня детективи НАБУ провели обшуки в 27 прикордонному загоні Закарпатської області. НАБУ розслідує причетність прикордонників до забезпечення каналу контрабанди до Європи, який створили дипломати МЗС.

За даними джерел Цензор.Нет, по контрабандному каналу для перевозки цигарок могло бути залучено до 8 мікроавтобусів з дипломатичними знаками, при цьому пасажирами цих мікроавтобусів були особи, на яких поширюється дипломатичний імунітет України, а саме: Кугаївська М.П. - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Коцюрби А.О., Шмельова Л.М. - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Шмельова Д.О., Загорська Н.В. - дружина працівника МЗС України Загорського А.В., Галань Р.В., Гавриш О.Б., Романюк П.П. та інші особи. Інформація перевіряється.

Очевидно, що група осіб - це ознака угруповання, яке було створено та керувалось кимось значно вищим за статусом та впливом.

За даними медіа, контрабанда через державний кордон може контролюватись однією з довірених осіб до Володимира Зеленського, одним з організаторів партії Слуга народу Вадимом Слюсарєвим, колись генерал-майором прикордонної служби, який при Зеленському став одним з найбільш заможних бізнесменів України та під час війни купив багато бізнесів. При багаторічну причетність Слюсарєва до контрабанди цигарок журналісти писали у 2021-му році: https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/pfbid02xcFpvAq9tcyyT9YNXcqW1aw4XyxYSWGGq9RqUeMCYnJWTTCyVjN86CnDUHoYjGnCl?__cft__[0]=AZUjrYKPq3QbBioUAhkd-*****************************************************************************************************************-n0pgFZtWFL7vecXG_&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/pfbid0thSYnR7mvVr3Y9GaPrkXV331CACYd3tGrULTcceQsGovhHoWdHoGZ1L1cA7fQySVl

Сподіваюсь, що цей скандал отримає офіційне роз'яснення від президента, який за законом відповідає за нашу зовніщню політику, від міністра МЗС, і що усі, хто створив та збирав гроші за контрабанду, будуть хоча б відсторонені від владних кабінетів.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUjrYKPq3QbBioUAhkd-*****************************************************************************************************************-n0pgFZtWFL7vecXG_&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
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16.07.2024 21:15 Відповісти
Так от чому угорці не підписали заяву з засудженням раші-параші.
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16.07.2024 21:20 Відповісти
Не плутайне причинонаслідковий зв"язок. Вова та Єрмак домовилися з Орбаном . що дадуть йому привід розказати Трампу та факти ЧОМУ ЩЕ УКАЇНА НЕ В НАТО!!!
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16.07.2024 21:25 Відповісти
От чому Єрмак сквиздив з картинок дипломатичних приводів -Кульоба тепер в атвєтє
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16.07.2024 21:27 Відповісти
Це не вперше. Здається, ще нікого не посадили. Лише звільнили з роботи. Ви б знали, які вони встигають побудувати будинки за одне відрядження. Елітні. Люди живуть одним днем ( одним відрядженням). Маю на увазі контрабандистів з МЗС.
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16.07.2024 21:33 Відповісти
Цікаво було б , якби журналісти перевірили скільки допомоги для України отримали наші посольства за час війни і куди вона поділася. Зуб даю, що не одну квартиру купили за ті грошіу столицях західних країн нинішні «дипломати».
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16.07.2024 21:37 Відповісти
А в цей час..БЕБ заблокувало роботу українського виробника дефіцитного товару для фронту

ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2024, 13:18 - https://www.epravda.com.ua/authors/65d888efbbae8/ АРТУР КРИЖНИЙ

18491 ПЕРЕГЛЯД

БЕБ заблокувало роботу виробника бронежилетів "Українська броня" через підозру у несплаті податків. При цьому постачальники, які можуть виробляти бронежилети, не в змозі повністю покрити попит.

Про це https://forbes.ua/company/sprava-bronezhiletiv-beb-zablokuvav-robotu-odnogo-z-shesti-ukrainskikh-virobnikiv-amunitsii-u-chomu-sut-12072024-22371 повідомляє видання Forbes Ukraine.

"Думали, держава нам подякує. Натомість маємо "маски-шоу", безпідставні звинувачення, вимоги, арешти, блокування", - каже комерційний директор "Української броні" Денис Міліневський.
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16.07.2024 22:27 Відповісти
Вітьок не на ту конячку поставив,падати буде боляче для всіх мадярів.
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16.07.2024 21:16 Відповісти
Не уйобщина так муд'ярщина, не орбаном, а сія-ртом коняку ублажил.
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16.07.2024 21:17 Відповісти
А у цей час, в офісі ГПУ, прокурорські, збирали гроші на щось…
Мабуть, на мавіки?

Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.

Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.

Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.(с)

https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
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16.07.2024 21:17 Відповісти
вокацерплйонная вона!
там щє десь поруч словаччина круги нарізає...
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16.07.2024 21:29 Відповісти
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16.07.2024 21:38 Відповісти
Якого угорщина робить у євросоюзі її місце з пуйлом кимом аяталою засланий казачок
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16.07.2024 21:31 Відповісти
Рашка скликала Радбез ООН...з членів Радбезу, окрім рашки, біла присутня тільки Швейцарія?
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16.07.2024 21:43 Відповісти
Європа якщо і надалі буде облизувати орбанів, то просто щезне в навалі емігрантів, під куплені за гроші ***** рішення всяких меркель-шрьодерів
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16.07.2024 22:10 Відповісти
Угорщина дуже тупа країна, це буде з наслідками
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16.07.2024 22:22 Відповісти
Так який це ЄвроСОЮЗ?

коли одна смердюча паршива вівця псує всю причесану отару
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16.07.2024 23:09 Відповісти
і отара лише мекає
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16.07.2024 23:23 Відповісти
Так ****** ж Закарпаття від ***** чекають...
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17.07.2024 08:04 Відповісти
 
 