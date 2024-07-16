Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН
Угорщина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.
Про це свідчить перелік, який оприлюднив у соцмережі Facebook постпред України в ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у вівторок, 16 липня, Росія скликала Радбез ООН на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Таки способом країна-агресорка намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень Москвою Статуту ООН та її зловживань у Раді Безпеки.
У спільній заяві п’яти десятків країн сказано, що тема дебатів є ще однією яскравою демонстрацією лицемірства Росії на тлі її брутальної загарбницької війни проти України. Згадану заяву із країн ЄС не підписала лише Угорщина.
Як пише "Укрінформ", засідання веде очільник МЗС РФ Сергій Лавров.
Із членів Радбезу на засіданні на рівні міністра представлена лише Швейцарія. Із нечленів Радбезу, крім Угорщини, своїх міністрів делегували Іран, Лівія та Кувейт. Білорусь і Таїланд представлені на рівні заступників міністрів.
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BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 16.07.2024https://republic.com.ua/rub/economics ЭКОНОМИКА
Хто несе відповідальність за те, що українські дипломати та прикордонники створили канал контрабанди у Європу?
23 лютого з'явилось повідомлення, що в Угорщині був затриманий мікроавтобус МЗС України, в якому були затримані водій - співробітник МЗС, та Лариса Шмельова - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова.
У мікроавтобусі в картонних коробках, загорнутих у чорну фольгу, виявили 141 тис. пачок сигарет. Водія взяли під варту, йому загрожує 8 років тюрми. Лариса Шмельова не була затримана через дипломатичний імунітет.
Фактично угорці показали, що українські посадовці високого рангу створили нелегальний контрабандний канал.
В той же день речник МЗС України оголосив про проведення службової перевірки. Але чомусь про результати перевірки по справі, яка дискредитує Україну досі не повідомив ні президент України, ні міністр МЗС, ні голова ДПСУ, ніхто.
В Україні розслідування цієї справи взяли співробітники НАБУ.
2 травня детективи НАБУ провели обшуки в 27 прикордонному загоні Закарпатської області. НАБУ розслідує причетність прикордонників до забезпечення каналу контрабанди до Європи, який створили дипломати МЗС.
За даними джерел Цензор.Нет, по контрабандному каналу для перевозки цигарок могло бути залучено до 8 мікроавтобусів з дипломатичними знаками, при цьому пасажирами цих мікроавтобусів були особи, на яких поширюється дипломатичний імунітет України, а саме: Кугаївська М.П. - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Коцюрби А.О., Шмельова Л.М. - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Шмельова Д.О., Загорська Н.В. - дружина працівника МЗС України Загорського А.В., Галань Р.В., Гавриш О.Б., Романюк П.П. та інші особи. Інформація перевіряється.
Очевидно, що група осіб - це ознака угруповання, яке було створено та керувалось кимось значно вищим за статусом та впливом.
За даними медіа, контрабанда через державний кордон може контролюватись однією з довірених осіб до Володимира Зеленського, одним з організаторів партії Слуга народу Вадимом Слюсарєвим, колись генерал-майором прикордонної служби, який при Зеленському став одним з найбільш заможних бізнесменів України та під час війни купив багато бізнесів. При багаторічну причетність Слюсарєва до контрабанди цигарок журналісти писали у 2021-му році: https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/pfbid02xcFpvAq9tcyyT9YNXcqW1aw4XyxYSWGGq9RqUeMCYnJWTTCyVjN86CnDUHoYjGnCl?__cft__[0]=AZUjrYKPq3QbBioUAhkd-*****************************************************************************************************************-n0pgFZtWFL7vecXG_&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/pfbid0thSYnR7mvVr3Y9GaPrkXV331CACYd3tGrULTcceQsGovhHoWdHoGZ1L1cA7fQySVl
Сподіваюсь, що цей скандал отримає офіційне роз'яснення від президента, який за законом відповідає за нашу зовніщню політику, від міністра МЗС, і що усі, хто створив та збирав гроші за контрабанду, будуть хоча б відсторонені від владних кабінетів.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUjrYKPq3QbBioUAhkd-*****************************************************************************************************************-n0pgFZtWFL7vecXG_&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2024, 13:18 - https://www.epravda.com.ua/authors/65d888efbbae8/ АРТУР КРИЖНИЙ
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БЕБ заблокувало роботу виробника бронежилетів "Українська броня" через підозру у несплаті податків. При цьому постачальники, які можуть виробляти бронежилети, не в змозі повністю покрити попит.
Про це https://forbes.ua/company/sprava-bronezhiletiv-beb-zablokuvav-robotu-odnogo-z-shesti-ukrainskikh-virobnikiv-amunitsii-u-chomu-sut-12072024-22371 повідомляє видання Forbes Ukraine.
"Думали, держава нам подякує. Натомість маємо "маски-шоу", безпідставні звинувачення, вимоги, арешти, блокування", - каже комерційний директор "Української броні" Денис Міліневський.
Мабуть, на мавіки?
Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.
Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.
Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.(с)
https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
там щє десь поруч словаччина круги нарізає...
коли одна смердюча паршива вівця псує всю причесану отару