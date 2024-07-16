Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

Угорщина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

Про це свідчить перелік, який оприлюднив у соцмережі Facebook постпред України в ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у вівторок, 16 липня, Росія скликала Радбез ООН на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Таки способом країна-агресорка намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень Москвою Статуту ООН та її зловживань у Раді Безпеки.

У спільній заяві п’яти десятків країн сказано, що тема дебатів є ще однією яскравою демонстрацією лицемірства Росії на тлі її брутальної загарбницької війни проти України. Згадану заяву із країн ЄС не підписала лише Угорщина.

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Як пише "Укрінформ", засідання веде очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Із членів Радбезу на засіданні на рівні міністра представлена лише Швейцарія. Із нечленів Радбезу, крім Угорщини, своїх міністрів делегували Іран, Лівія та Кувейт. Білорусь і Таїланд представлені на рівні заступників міністрів.

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