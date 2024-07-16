Глава МЗС Угорщини Сійярто зустрівся з Лавровим у США: говорили про Україну

У Сполучених Штатах відбулась зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто.

Про зустріч повідомила пресслужба МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Росіяни заявили, що зустріч відбулася "на полях" політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.

Зазначається, що Сійярто і Лавров обговорили "перебіг реалізації домовленостей", яких російский диктатор Володимир Путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві. На зустрічі, за повідомленням росвідомства, глава угорської дипломатії обговорив з Лавровим Україну.

"Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Підкреслено неприпустимість грубого порушення Києвом прав національних меншин, які проживають у країні", - пишуть в російському МЗС.

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Та додають, що, "незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку", взаємодія Угорщини і Росії продовжує "поступально розвиватися".

Сійярто і Лавров підтвердили "важливість здійснення великих спільних економічних проєктів, включно зі знаковими напрямами енергетичного співробітництва".

Пісанкційний Лавров прибув до США, оскільки Росія зараз головує у Раді безпеки ООН. У вівторок РФ скликала у Радбезі зустріч на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Сійярто єдиний із міністрів держав ЄС був присутнім на зустріч.

Раніше повідомлялось, що Угорщина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

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