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Новини
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Глава МЗС Угорщини Сійярто зустрівся з Лавровим у США: говорили про Україну

Сергій Лавров

У Сполучених Штатах відбулась зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто.

Про зустріч повідомила пресслужба МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Росіяни заявили, що зустріч відбулася "на полях" політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.

Зазначається, що Сійярто і Лавров обговорили "перебіг реалізації домовленостей", яких російский диктатор Володимир Путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві. На зустрічі, за повідомленням росвідомства, глава угорської дипломатії обговорив з Лавровим Україну.

"Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Підкреслено неприпустимість грубого порушення Києвом прав національних меншин, які проживають у країні", - пишуть в російському МЗС.

Читайте: Довіра до Орбана впала до нуля, але позбавити Угорщину головування в Раді ЄС не можуть, - віцепрезидентка Єврокомісії Юрова

Та додають, що, "незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку", взаємодія Угорщини і Росії продовжує "поступально розвиватися".

Сійярто і Лавров підтвердили "важливість здійснення великих спільних економічних проєктів, включно зі знаковими напрямами енергетичного співробітництва".

Пісанкційний Лавров прибув до США, оскільки Росія зараз головує у Раді безпеки ООН. У вівторок РФ скликала у Радбезі зустріч на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Сійярто єдиний із міністрів держав ЄС був присутнім на зустріч.

Раніше повідомлялось, що Угорщина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

Також читайте: В ЄС розглядають можливість позбавлення Угорщини права голосу, - глава МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

Угорщина (2358) Лавров Сергій (1615) росія (66417) Сійярто Петер (368)


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Топ коментарі
+11
Хто впустив коняку- терориста до СЩА?
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16.07.2024 21:32 Відповісти
+6
Цей світ заслуговує бути зруйнованим
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16.07.2024 21:39 Відповісти
+6
Це на роковини убивства рашистами пасажирів літака MH17 ??
Було сіярту про що потеревенити, з рашистом-убивце!!
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16.07.2024 21:39 Відповісти
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Хто впустив коняку- терориста до СЩА?
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16.07.2024 21:32 Відповісти
Я теж про те чому тую клячу пускають у ненависні США !!!
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16.07.2024 22:14 Відповісти
Лавров у Америці? А не в Гаазі?

Як це могло статися, Саліван?!

Це плювок ху&ла у обличчя США.
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17.07.2024 06:30 Відповісти
Все ж таки проковтнув, а не сплюнув.
Бєдниє угнєтьонние мудяри.
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16.07.2024 21:36 Відповісти
Цей світ заслуговує бути зруйнованим
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16.07.2024 21:39 Відповісти
Здається, один притомний коментар... цинічний, жорстокий, але правильний.
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17.07.2024 06:46 Відповісти
Це на роковини убивства рашистами пасажирів літака MH17 ??
Було сіярту про що потеревенити, з рашистом-убивце!!
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16.07.2024 21:39 Відповісти
Зустріч молотова та ріббентропа?
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16.07.2024 21:41 Відповісти
Як це, такий саміт і без головного хто відповідає за потужні рішення та пакети допомоги, які розраховані не для перемоги у війні а для того щоб остаточно не втратити державність
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16.07.2024 22:02 Відповісти
В США бардак. Впускают всякую сволочь без разбора.
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16.07.2024 22:08 Відповісти
Шо за мощнии імбицил?
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16.07.2024 22:08 Відповісти
Угорщина вперто хоче зайняти місце Білорусі в Євроспілці )
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16.07.2024 22:12 Відповісти
"Сійярто зустрівся з Лавровим..."
Висловив "завєрєнія в совєршейнєйшем почтєніі"?
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16.07.2024 22:17 Відповісти
Підари угорські
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16.07.2024 22:21 Відповісти
Це якийсь... сором , америкоси потрохи перетворюються із друзів на якихось хвойд . На своєї території організовують случку цапоконячки із мадярський бараном.
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16.07.2024 22:23 Відповісти
Хм, таке наводить на думку що є такі якісь підкилимні договорняки.
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16.07.2024 22:26 Відповісти
А Ви досі не здогадалися, що вже все вирішене?
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16.07.2024 22:30 Відповісти
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16.07.2024 22:27 Відповісти
Коняка і віслюк--- це сила .
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16.07.2024 22:43 Відповісти
"американська тусовка" ворогів України під носом у "американських "друзів" України...
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16.07.2024 23:21 Відповісти
Так їх легше прослухати.
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17.07.2024 02:21 Відповісти
і давати вказівки , як в дальнішому руйнувати Україну і т.д і т.п.
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17.07.2024 11:30 Відповісти
чому ми досі не подали в суд на венгрію? можна вже відкрити з десяток справ
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16.07.2024 23:22 Відповісти
Лаврова пускають до США...... акуєть цей світ протухає потроху...... ще б Талібів почали пускати до себе. Якась х7йня з цим світом .....
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17.07.2024 02:19 Відповісти
Почему эти фашисты тусуются в США? А не в Тамбове или Воронеже?
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17.07.2024 06:27 Відповісти
 
 