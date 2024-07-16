Глава МИД Венгрии Сийярто встретился с Лавровым в США: говорили об Украине

В Соединенных Штатах состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

О встрече сообщила пресс-служба МИД России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Россияне заявили, что встреча состоялась "на полях" политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

Отмечается, что Сийярто и Лавров обсудили "ход реализации договоренностей", которых российский диктатор Владимир Путин и глава венгерского правительства Виктор Орбан достигли 5 июля в Москве. На встрече, по сообщению росведомства, глава венгерской дипломатии обсудил с Лавровым Украину.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в частности ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране", - пишут в российском МИДе.

И добавляют, что, "несмотря на крайне непростую международную обстановку", взаимодействие Венгрии и России продолжает "поступательно развиваться".

Сийярто и Лавров подтвердили "важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества".

Подсанкционный Лавров прибыл в США, поскольку Россия сейчас председательствует в Совете безопасности ООН. Во вторник РФ созвала в Совбезе встречу на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка". Сийярто единственный из министров государств ЕС присутствовал на встрече.

Ранее сообщалось, что Венгрия стала единственной страной Европейского Союза, которая не подписала совместное заявление полсотни государств с осуждением РФ в Совете Безопасности ООН.

