Глава МИД Венгрии Сийярто встретился с Лавровым в США: говорили об Украине

Сергій Лавров

В Соединенных Штатах состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

О встрече сообщила пресс-служба МИД России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Россияне заявили, что встреча состоялась "на полях" политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

Отмечается, что Сийярто и Лавров обсудили "ход реализации договоренностей", которых российский диктатор Владимир Путин и глава венгерского правительства Виктор Орбан достигли 5 июля в Москве. На встрече, по сообщению росведомства, глава венгерской дипломатии обсудил с Лавровым Украину.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в частности ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране", - пишут в российском МИДе.

Читайте: Доверие к Орбану упало до нуля, но лишить Венгрию председательства в Совете ЕС не могут, - вице-президент Еврокомиссии Юрова

И добавляют, что, "несмотря на крайне непростую международную обстановку", взаимодействие Венгрии и России продолжает "поступательно развиваться".

Сийярто и Лавров подтвердили "важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества".

Подсанкционный Лавров прибыл в США, поскольку Россия сейчас председательствует в Совете безопасности ООН. Во вторник РФ созвала в Совбезе встречу на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка". Сийярто единственный из министров государств ЕС присутствовал на встрече.

Ранее сообщалось, что Венгрия стала единственной страной Европейского Союза, которая не подписала совместное заявление полсотни государств с осуждением РФ в Совете Безопасности ООН.

Также читайте: В ЕС рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса, - глава МИД Эстонии Цахкна

+11
Хто впустив коняку- терориста до СЩА?
16.07.2024 21:32 Ответить
16.07.2024 21:32 Ответить
+6
Цей світ заслуговує бути зруйнованим
16.07.2024 21:39 Ответить
16.07.2024 21:39 Ответить
+6
Це на роковини убивства рашистами пасажирів літака MH17 ??
Було сіярту про що потеревенити, з рашистом-убивце!!
16.07.2024 21:39 Ответить
16.07.2024 21:39 Ответить
Комментировать
Хто впустив коняку- терориста до СЩА?
16.07.2024 21:32 Ответить
16.07.2024 21:32 Ответить
Я теж про те чому тую клячу пускають у ненависні США !!!
16.07.2024 22:14 Ответить
16.07.2024 22:14 Ответить
Лавров у Америці? А не в Гаазі?

Як це могло статися, Саліван?!

Це плювок ху&ла у обличчя США.
17.07.2024 06:30 Ответить
17.07.2024 06:30 Ответить
Все ж таки проковтнув, а не сплюнув.
Бєдниє угнєтьонние мудяри.
16.07.2024 21:36 Ответить
16.07.2024 21:36 Ответить
Цей світ заслуговує бути зруйнованим
16.07.2024 21:39 Ответить
16.07.2024 21:39 Ответить
Здається, один притомний коментар... цинічний, жорстокий, але правильний.
показать весь комментарий
17.07.2024 06:46 Ответить
Це на роковини убивства рашистами пасажирів літака MH17 ??
Було сіярту про що потеревенити, з рашистом-убивце!!
16.07.2024 21:39 Ответить
16.07.2024 21:39 Ответить
Зустріч молотова та ріббентропа?
16.07.2024 21:41 Ответить
16.07.2024 21:41 Ответить
Як це, такий саміт і без головного хто відповідає за потужні рішення та пакети допомоги, які розраховані не для перемоги у війні а для того щоб остаточно не втратити державність
16.07.2024 22:02 Ответить
16.07.2024 22:02 Ответить
В США бардак. Впускают всякую сволочь без разбора.
16.07.2024 22:08 Ответить
16.07.2024 22:08 Ответить
Шо за мощнии імбицил?
16.07.2024 22:08 Ответить
16.07.2024 22:08 Ответить
Угорщина вперто хоче зайняти місце Білорусі в Євроспілці )
16.07.2024 22:12 Ответить
16.07.2024 22:12 Ответить
"Сійярто зустрівся з Лавровим..."
Висловив "завєрєнія в совєршейнєйшем почтєніі"?
16.07.2024 22:17 Ответить
16.07.2024 22:17 Ответить
Підари угорські
16.07.2024 22:21 Ответить
16.07.2024 22:21 Ответить
Це якийсь... сором , америкоси потрохи перетворюються із друзів на якихось хвойд . На своєї території організовують случку цапоконячки із мадярський бараном.
16.07.2024 22:23 Ответить
16.07.2024 22:23 Ответить
Хм, таке наводить на думку що є такі якісь підкилимні договорняки.
16.07.2024 22:26 Ответить
16.07.2024 22:26 Ответить
А Ви досі не здогадалися, що вже все вирішене?
16.07.2024 22:30 Ответить
16.07.2024 22:30 Ответить
16.07.2024 22:27 Ответить
16.07.2024 22:27 Ответить
Коняка і віслюк--- це сила .
16.07.2024 22:43 Ответить
16.07.2024 22:43 Ответить
"американська тусовка" ворогів України під носом у "американських "друзів" України...
16.07.2024 23:21 Ответить
16.07.2024 23:21 Ответить
Так їх легше прослухати.
17.07.2024 02:21 Ответить
17.07.2024 02:21 Ответить
і давати вказівки , як в дальнішому руйнувати Україну і т.д і т.п.
17.07.2024 11:30 Ответить
17.07.2024 11:30 Ответить
чому ми досі не подали в суд на венгрію? можна вже відкрити з десяток справ
16.07.2024 23:22 Ответить
16.07.2024 23:22 Ответить
Лаврова пускають до США...... акуєть цей світ протухає потроху...... ще б Талібів почали пускати до себе. Якась х7йня з цим світом .....
17.07.2024 02:19 Ответить
17.07.2024 02:19 Ответить
Почему эти фашисты тусуются в США? А не в Тамбове или Воронеже?
17.07.2024 06:27 Ответить
17.07.2024 06:27 Ответить
 
 