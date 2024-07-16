Мішель відповів Орбану на його «миротворчий» лист: Жодних дискусій про Україну без України

Очільник Євроради Шарль Мішель надіслав відповідь прем’єру Угорщини Віктору Орбану на його лист, який політик написав після своїх "мирних вояжів".

Відповідний документ потрапив у розпорядження "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист-відповідь Віктору Орбану від Шарля Мішеля датований 16 липня.

У документі очільник Євроради зазначив, що бере до уваги думки й пропозиції угорського прем’єра. Проте водночас він звертає його увагу, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом і підтверджена під час останнього саміту лідерів, що відбувся у червні.

"Ми, ЄС, підтвердили нашу непохитну прихильність підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", - зазначає у листі Мішель.

Орбан не має мандата на мирні перемовини щодо України

У листі президент Євроради нагадав Орбану, що він не має мандата ЄС на переговори щодо війни в Україні.

"Я чітко заявив про це ще до вашого візиту до Москви, і згодом це було повторено високим представником Боррелем у його заяві від 5 липня", - заявив Мішель.

Високопосадовець також відкинув твердження глави угорського уряду про те, що ЄС проводив "провоєнну" політику щодо України. Він наголосив, що "РФ є агресором, а Україна – жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону".

Жодних дискусій про Україну без України

Серед іншого президент Євроради наголосив, що "жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України".

"ЄС послідовно прагне створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру. Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому плані, включно з Китаєм", - йдеться у відповіді високопосадовця.

Мішель відзначив, що копію цього листа отримають держави-члени ЄС. Про листування також повідомлять Київ.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своїх "мирних вояжів" написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, у якому висловився про війну в Україні та дипломатичні відносини з Росією.

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