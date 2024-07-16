Мишель ответил Орбану на его "миротворческое" письмо: Никаких дискуссий об Украине без Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель направил ответ премьеру Венгрии Виктору Орбану на его письмо, которое политик написал после своих "мирных вояжей".

Соответствующий документ попал в распоряжение "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Ответное письмо Виктору Орбану от Шарля Мишеля датировано 16 июля.

В документе глава Евросовета отметил, что принимает во внимание мнения и предложения венгерского премьера. Однако в то же время он обращает его внимание, что позиция ЕС по Украине согласована консенсусом и подтверждена во время последнего саммита лидеров, состоявшегося в июне.

"Мы, ЕС, подтвердили нашу непоколебимую приверженность поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо", - отмечает в письме Мишель.

Орбан не имеет мандата на мирные переговоры по Украине

В письме президент Евросовета напомнил Орбану, что он не имеет мандата ЕС на переговоры по войне в Украине.

"Я четко заявил об этом еще до вашего визита в Москву, и впоследствии это было повторено высоким представителем Боррелем в его заявлении от 5 июля", - заявил Мишель.

Чиновник также отверг утверждение главы венгерского правительства о том, что ЕС проводил "провоенную" политику в отношении Украины. Он подчеркнул, что "РФ является агрессором, а Украина - жертвой, которая реализует свое законное право на самооборону".

Никаких дискуссий об Украине без Украины

Среди прочего президент Евросовета подчеркнул, что "ни одна дискуссия об Украине не может происходить без Украины".

"ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целями украинской Формулы мира. Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай", - говорится в ответе чиновника.

Мишель отметил, что копию этого письма получат государства-члены ЕС. О переписке также сообщат Киеву.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих "мирных вояжей" написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором высказался о войне в Украине и дипломатических отношениях с Россией.

