Розвідка США має дані, що Іран планує ліквідувати Трампа, - CNN
Розвідка США отримала інформацію нібито про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа.
Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.
Джерела видання стверджують, що немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який стріляв у колишнього президента на мітингу в суботу, був пов'язаний з цими намірами Ірану.
Неназваний посадовець із сектора національної безпеки США заявив, що Секретна служба і кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього мітингу.
"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи", - запевнило джерело.
Водночас кампанія Трампа не повідомила, чи була вона поінформована про іранську загрозу.
"Ми не коментуємо заходи безпеки президента Трампа. Усі питання слід надсилати до Секретної служби Сполучених Штатів", – йдеться у заяві кампанії.
Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали штаб Трампа від проведення мітингів просто неба, які становлять більший ризик, ніж інші заходи, доступ до яких агентство може краще контролювати, заявили джерела. За словами співрозмовників, ці попередження мали більш загальний характер.
Речниця Ради нацбезпеки США Едріенн Вотсон заявила, що наразі не встановлено жодних відомих зв'язків між стрільцем Томасом Метью Круксом і будь-ким іншим.
Іран неодноразово обіцяв помститися за вбивство американськими військовими командувача Касема Сулеймані у січні 2020 року, що відбулося в рамках операції за наказом Дональда Трампа, коли він був президентом.
Замах на Трампа
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.
Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
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а поранення такі було тяжке - майже кома...
от така історія в нас тут приключилася....
Вашингтон заявил, что Белый дом не проинформировал Конгресс о предстоящей операции. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев. Вероятный политический соперник президента США Джо Байден подчеркнул, что действия Белого дома спровоцируют Тегеран на ответные действия.
Ще скажіть Північна Корея. Чергова спроба Байдена та його спецслужб перекласти відповідальність на інших. Характерно, що відразу після замаху зникла реклама дем. партії, в якій Трамп представлявся як загроза безпеці США та світу.
"Неназваний посадовець із сектору національної безпеки США заявив, що Секретна служба та кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього мітингу."
Брехня. Цього не було. Ціль була інша - максимально дезінформувати компанію Трампа.
"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси та засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи"
Все було якраз навпаки. Представники команди Трампа звернулися до адміністрації Байдена з проханням посилити охорону Трампа через загрозу замаху, але їм відмовили.
Трамп сказав: "Ви думаєте, вони пройшли за мною? Ні, вони пройшли за вами. Я просто опинився у них на дорозі."
Вони - це адміністрація Байдена, це ліві у США та Європі, це недобиті нащадки комуністів. Це ті, хто купує нафту в Росії, Ірану, хто вливає мільярди на підтримку диктаторських режимів у всьому світі. Якщо Трамп цього разу не переможе або його вб'ють, над світом опуститься ніч і потечуть річки крові. Почнеться війна всіх проти всіх, що закінчиться ядерною катастрофою. Трамп - це останній шанс для людства.
Українцям має бути соромно підтримувати лівих у США та Європі. Невже серед вас немає тих, хто жив при срср? Або вам пам'ять відбило? Ліві, демократи, ЄС - це комуністи, що перефарбувалися. Стільки зла, скільки комуністи вчинили по відношенню до українців, не вчинив ніхто. І ви їх знову підтримуєте? . MAGA - це слоган Рейгана, а не Трампа. Тому ті, хто поливають брудом Трампа, поливають брудом Рейгана. Ви проти тих, хто хоче відновити волю? Подумайте, поки не пізно.
мабуть спеціально, щоб підставити демократів з їх пропагандою
а демократи знаючи це, маючи контроль над секретною службою,
вирішили не вмішуватись в події,
якщо вірити що очевидці бачили стрілка як він піднімався на кришу,
та сповістили про це секретну службу - котра ніяк не завадила.
Тоді зрозуміло, чому ФБР побоюється за життя свідка, https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=749 у справі буризма ,
та відмовилось відкрити не секретні документи, де під підозрою в корупції на 5млн, може бути діючий президент.
Як він може після цього довіряти службі котра його також охороняє
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И каков результат резкого увеличения способов защиты Трампа?
Любитель очкарик стрелял по Трампу с расстояния 100 м спокойно забравшись на крышу здания напротив!
Страшно подумать, а что могло быть, если бы секретная служба не получала предупреждения и не усилилась бы?
20-летний юноша наверное смог бы подойти к Трампу на расстояние 50 м и стрелять?
"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи", - запевнило джерело. Джерело:
Оуєнно підготувались . Красави .
Чувак з гвинтівкою заліг в 100 м від трампа , натовп це бачив , і навіть встиг його сфотографувати , а свєрхсікрєтні служби трампа не бачили .!! Побачили лише тоді коли той почав стріляти .
То купи їм всім окуляри Донні . !
Яйцо--беда всех начал.
Как тело твое превращалось
в адреналиновый маргенал.
Ты долго вникал в заключенья
Врачей,что ты-- вовсе не жмур.
О клизме слышны наставленья
Когда ты выходишь в ГЛАМУР.
А тепер вони розповідають казки - нагло брешуть про те, що, мовляв, вони там, щось, "посилювали якісь заходи". І, що, мовляв - "то все Іран".
Ну, зрозуміло, чому за Іран вкид зробили - бо хочуть, певне, влаштувати ще один(?) замах, і треба, щоби був бодай якийсь "стрілочник". Садама Хусейна нема, Бін Ладена теж - то ж хай буде Іран.