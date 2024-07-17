Розвідка США має дані, що Іран планує ліквідувати Трампа, - CNN

Розвідка США отримала інформацію нібито про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа.

Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.

Джерела видання стверджують, що немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який стріляв у колишнього президента на мітингу в суботу, був пов'язаний з цими намірами Ірану.

Неназваний посадовець із сектора національної безпеки США заявив, що Секретна служба і кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього мітингу.

"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи", - запевнило джерело.

Водночас кампанія Трампа не повідомила, чи була вона поінформована про іранську загрозу.

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"Ми не коментуємо заходи безпеки президента Трампа. Усі питання слід надсилати до Секретної служби Сполучених Штатів", – йдеться у заяві кампанії.

Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали штаб Трампа від проведення мітингів просто неба, які становлять більший ризик, ніж інші заходи, доступ до яких агентство може краще контролювати, заявили джерела. За словами співрозмовників, ці попередження мали більш загальний характер.

Речниця Ради нацбезпеки США Едріенн Вотсон заявила, що наразі не встановлено жодних відомих зв'язків між стрільцем Томасом Метью Круксом і будь-ким іншим.

Іран неодноразово обіцяв помститися за вбивство американськими військовими командувача Касема Сулеймані у січні 2020 року, що відбулося в рамках операції за наказом Дональда Трампа, коли він був президентом.

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Замах на Трампа

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

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