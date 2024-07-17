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Розвідка США має дані, що Іран планує ліквідувати Трампа, - CNN

Дональд Трамп

Розвідка США отримала інформацію нібито про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа.

Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.

Джерела видання стверджують, що немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який стріляв у колишнього президента на мітингу в суботу, був пов'язаний з цими намірами Ірану.

Неназваний посадовець із сектора національної безпеки США заявив, що Секретна служба і кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього мітингу.

"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи", - запевнило джерело.

Водночас кампанія Трампа не повідомила, чи була вона поінформована про іранську загрозу.

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"Ми не коментуємо заходи безпеки президента Трампа. Усі питання слід надсилати до Секретної служби Сполучених Штатів", – йдеться у заяві кампанії.

Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали штаб Трампа від проведення мітингів просто неба, які становлять більший ризик, ніж інші заходи, доступ до яких агентство може краще контролювати, заявили джерела. За словами співрозмовників, ці попередження мали більш загальний характер.

Речниця Ради нацбезпеки США Едріенн Вотсон заявила, що наразі не встановлено жодних відомих зв'язків між стрільцем Томасом Метью Круксом і будь-ким іншим.

Іран неодноразово обіцяв помститися за вбивство американськими військовими командувача Касема Сулеймані у січні 2020 року, що відбулося в рамках операції за наказом Дональда Трампа, коли він був президентом.

Також читайте: Байден заявив, що готовий до нових дебатів із Трампом у вересні: "Я на коні"

Замах на Трампа

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

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Автор: 

Іран (2296) замах (567) вбивство (3123) зовнішня розвідка (482) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+13
Точно!Це все Іран і рашка! Розбомбити їх к буям!
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17.07.2024 00:34 Відповісти
+10
Взагалі то йому наваляли бо він був рідкісним буйним підарасом. Ну, як *****, тільки без ЯО.
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17.07.2024 01:21 Відповісти
+6
Правильно! Бомбити обережно! Тих, хто покаже справку, шо він притомний - не бомбити!
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17.07.2024 00:50 Відповісти
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ну не те шо б влучіли - вухо покрасили...
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17.07.2024 02:34 Відповісти
band aide на рудому вухі? - 800 за 2 доллари в любій аптеці 🤣
а поранення такі було тяжке - майже кома...
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17.07.2024 02:39 Відповісти
Наш носа чухає від кокаїну,на нього,що неякісним коксом покушались?Так і знав,що Андрій Борисович і тут краде,кокс бубочці бадяжить
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17.07.2024 02:51 Відповісти
В очередь, сукины дети, в очередь!
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17.07.2024 02:23 Відповісти
Волинь - любов моя назавжди.
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17.07.2024 02:31 Відповісти
Земляк?
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17.07.2024 04:23 Відповісти
так, як ви з Волині...
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17.07.2024 04:26 Відповісти
ви теж з Лодзі?
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17.07.2024 04:38 Відповісти
З Луцька.
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18.07.2024 22:24 Відповісти
Ніколи не думав,що коли-небудь буду підтримувати Іран Гойда,тьфу...не так, Алах Акбар!
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17.07.2024 02:48 Відповісти
які проблеми? - ********** головою об пол - і ви ісламіст!
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17.07.2024 02:56 Відповісти
ще рушника на голову треба намотати
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17.07.2024 12:12 Відповісти
в праве вухо десь там зліва шось там приліта.
от така історія в нас тут приключилася....
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17.07.2024 02:54 Відповісти
чим алі ібн об стул з вереском фір палестайн полізе на трумпа з ножем чи з ак судячи по охороні турмпа якщо 10 алі буде з ак буде різанина
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17.07.2024 06:17 Відповісти
Иран отомстит США за убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил о возмездии и назвал действия Вашингтона "страшным преступлением". Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

Вашингтон заявил, что Белый дом не проинформировал Конгресс о предстоящей операции. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев. Вероятный политический соперник президента США Джо Байден подчеркнул, что действия Белого дома спровоцируют Тегеран на ответные действия.
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17.07.2024 06:28 Відповісти
тобто цирк буде продовжено. з високою долею ймовірності сулеймані злили американцям самі ж рушникоголові. бо популярність верховного рушникоголова не повинна бути затьмарена, особливо популярністю військових, що мають потужну підтримку у військах. ну не відправляти ж його послом у Лондон.
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17.07.2024 08:55 Відповісти
Та його непритомні х-ли більше ліквідувати хочуть, ніж іранці.
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17.07.2024 06:29 Відповісти
Російський підор, що ти тут робиш?
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17.07.2024 10:37 Відповісти
"Розвідка США отримала інформацію про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа."
Ще скажіть Північна Корея. Чергова спроба Байдена та його спецслужб перекласти відповідальність на інших. Характерно, що відразу після замаху зникла реклама дем. партії, в якій Трамп представлявся як загроза безпеці США та світу.

"Неназваний посадовець із сектору національної безпеки США заявив, що Секретна служба та кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього мітингу."
Брехня. Цього не було. Ціль була інша - максимально дезінформувати компанію Трампа.

"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси та засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи"
Все було якраз навпаки. Представники команди Трампа звернулися до адміністрації Байдена з проханням посилити охорону Трампа через загрозу замаху, але їм відмовили.

Трамп сказав: "Ви думаєте, вони пройшли за мною? Ні, вони пройшли за вами. Я просто опинився у них на дорозі."
Вони - це адміністрація Байдена, це ліві у США та Європі, це недобиті нащадки комуністів. Це ті, хто купує нафту в Росії, Ірану, хто вливає мільярди на підтримку диктаторських режимів у всьому світі. Якщо Трамп цього разу не переможе або його вб'ють, над світом опуститься ніч і потечуть річки крові. Почнеться війна всіх проти всіх, що закінчиться ядерною катастрофою. Трамп - це останній шанс для людства.
Українцям має бути соромно підтримувати лівих у США та Європі. Невже серед вас немає тих, хто жив при срср? Або вам пам'ять відбило? Ліві, демократи, ЄС - це комуністи, що перефарбувалися. Стільки зла, скільки комуністи вчинили по відношенню до українців, не вчинив ніхто. І ви їх знову підтримуєте? . MAGA - це слоган Рейгана, а не Трампа. Тому ті, хто поливають брудом Трампа, поливають брудом Рейгана. Ви проти тих, хто хоче відновити волю? Подумайте, поки не пізно.
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17.07.2024 07:12 Відповісти
Так дуже дивно, що іран чекав 4 роки, і вирішив це зробити перед виборами.
мабуть спеціально, щоб підставити демократів з їх пропагандою
а демократи знаючи це, маючи контроль над секретною службою,
вирішили не вмішуватись в події,
якщо вірити що очевидці бачили стрілка як він піднімався на кришу,
та сповістили про це секретну службу - котра ніяк не завадила.

Тоді зрозуміло, чому ФБР побоюється за життя свідка, https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=749 у справі буризма ,
та відмовилось відкрити не секретні документи, де під підозрою в корупції на 5млн, може бути діючий президент.
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17.07.2024 09:13 Відповісти
Пішли в ход казки шахерезади.Мабуть ця кривава клоунада з трампом(а-ля януковіч з яйцем в 2004му) не досягла бажаного ефекту і пішов пошук "стрелочніків",щоб відвести увагу від замовників.
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17.07.2024 07:19 Відповісти
Так секретна служба підпорядкована діючому президенту.
Як він може після цього довіряти службі котра його також охороняє
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17.07.2024 09:16 Відповісти
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17.07.2024 08:04 Відповісти
кацапско-иранское ипсо, для поднятия рейтинга рыжего мухлюя
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17.07.2024 08:13 Відповісти
...адже що ми маемо, наразi, мiфiчний загиблий прихильник Трампа, позаду, котрий апрiорi не мае бути загиблим, адже Трамп стояв своiм правим вухом до заднiх трибун, а це означае, що "стрiлок" стрiляв паралельно трибунi. Далi, загиблий мiфiчний"стрiлок", так його ж нiхто не бачив...
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17.07.2024 08:24 Відповісти
Стрілка тільки сліпий не бачив, як він повз по даху. Але чомусь, охорона вирішила не заважати
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17.07.2024 12:42 Відповісти
а заявила про це розвідка - котра підпорядкована діючому президенту....
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17.07.2024 09:19 Відповісти
цензор, покажи фото того іранського снайпера, шо з 9 куль влучив в ухо, а не в .... - ну вилітий беня ладен.
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17.07.2024 08:17 Відповісти
Звiсно. Бажано показати загиблим. В iншому випадку - це прокацапськi секель-TV балабольчики.
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17.07.2024 11:49 Відповісти
так кацапи хотіли щоб був український слід
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17.07.2024 08:45 Відповісти
А візутку Правого сектора не знайшли чі Азова))
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17.07.2024 12:36 Відповісти
Что то аятоллы засиделись там глав.поп часом никуда лететь не собирается?
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17.07.2024 09:11 Відповісти
"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И каков результат резкого увеличения способов защиты Трампа?
Любитель очкарик стрелял по Трампу с расстояния 100 м спокойно забравшись на крышу здания напротив!
Страшно подумать, а что могло быть, если бы секретная служба не получала предупреждения и не усилилась бы?
20-летний юноша наверное смог бы подойти к Трампу на расстояние 50 м и стрелять?
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17.07.2024 09:47 Відповісти
Пистешь чистой воды. Иран друг рашки. Значит и Трамп друг Ирана, ХАМАСа и ИГИЛа.
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17.07.2024 09:58 Відповісти
Секретна служба і кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього мітингу.

"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи", - запевнило джерело. Джерело:
Оуєнно підготувались . Красави .
Чувак з гвинтівкою заліг в 100 м від трампа , натовп це бачив , і навіть встиг його сфотографувати , а свєрхсікрєтні служби трампа не бачили .!! Побачили лише тоді коли той почав стріляти .
То купи їм всім окуляри Донні . !
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17.07.2024 10:03 Відповісти
Операція "яйце" у підоров не спрацювала.
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17.07.2024 10:44 Відповісти
Шлепер, а помнишь как все начиналось?
Яйцо--беда всех начал.
Как тело твое превращалось
в адреналиновый маргенал.
Ты долго вникал в заключенья
Врачей,что ты-- вовсе не жмур.
О клизме слышны наставленья
Когда ты выходишь в ГЛАМУР.
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17.07.2024 11:55 Відповісти
І тут США затримтіли від страху за життя свого можливого наступного президента...
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17.07.2024 12:23 Відповісти
Шото ця розвідка дно пробиває, кинули дезу ці хватонули, поясню, Іран з Китаєм та Московієй, Московії вигідно щоб став Трамп, а ці дурники таку пургу пруть, шото США деградують на очах)))))
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17.07.2024 12:34 Відповісти
Але для Китая, це буде катастрофа. Трамп ненавидить Китай
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17.07.2024 12:46 Відповісти
В доктрине по безопасности США чёрным по белому написано что главный враг это Китай, похрен кто в Белом доме, Китай останется главным врагом при любом раскладе.
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17.07.2024 13:37 Відповісти
Написать можно все, что угодно. Но именно к Байдкну, Си приезжал на обнимашки. Не к Трампу. При Трампе, Штаты ввели против Китая лютые санкции. А Байден их ослабил
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17.07.2024 13:50 Відповісти
Да какая разница кто к кому приезжал, Порошенко тоже хотел на съезд республиканцев приехать, так что теперь Петю в трамписты определим?
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17.07.2024 13:53 Відповісти
Ну конечно лучше делать нелепые вбросы как бульварная газетёнка, потому что если взять интервью у Трампа и спросить кого он подозревает, можно много неприятного услышать про своих хозяев.
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17.07.2024 13:19 Відповісти
Казки "для бідних". Секретна служба, котра підпорядковується чинному президенту США нічого не зробила, щоби захистити Дональда Трампа від замаху. Навіть попри те, що була поінформована про стрілка від купи свідків.
А тепер вони розповідають казки - нагло брешуть про те, що, мовляв, вони там, щось, "посилювали якісь заходи". І, що, мовляв - "то все Іран".
Ну, зрозуміло, чому за Іран вкид зробили - бо хочуть, певне, влаштувати ще один(?) замах, і треба, щоби був бодай якийсь "стрілочник". Садама Хусейна нема, Бін Ладена теж - то ж хай буде Іран.
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17.07.2024 13:38 Відповісти
Я когда посмотрел виде то глазам не поверил, люди снимают на телефон и орут полицейским, смотрите там мужик с винтовкой лезет на крышу, менты стоят и в носу ковыряют, это п*здец!
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17.07.2024 13:45 Відповісти
Той випадок коли вророг (іран) мого ворога (трампа) не мій друг!
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17.07.2024 14:10 Відповісти
У всего должен быть предел, когда его нет, наступает беспредел, как говорится кто сеет ветер, пожнёт бурю.
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17.07.2024 14:15 Відповісти
В отношениях Ирана и Трампа меня устроит и беспредел. Особенно, когда (и если) Трамп станет президентом. Хорошо бы ещё война между ними.
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17.07.2024 14:18 Відповісти
Трамп не дурак, поэтому беспредела с Ираном не допустит, потому что в противном случае Израилю каюк и похрен на пару ядерных бомб что есть у евреев, Иран огромный и пару тройку городов ничего не решат.
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17.07.2024 14:24 Відповісти
Один раз был в Израиле, гид нам сказал, до обеда смотрим государство Израиль, а после обеда на пляж, сначала подумал он шутит, но потом выяснилось что так и есть, по святыням можно бесконечно долго ходить, а сам Израиль крошечный, всё натыкано впритык, если иранцы начнут молотить ракетами там всё запылает, включая химическую промышленность, биологическую и так далее.
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17.07.2024 14:34 Відповісти
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