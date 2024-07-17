ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві ВС Князєву

Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"ВАКС продовжив ексголові Верховного Суду строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків. ... Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Строк дії обов’язків – до 17 вересня 2024 року включно, пояснили у ВАКС.

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Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

31 січня 2024 року за Князєва внесли 18,168 млн грн застави. Напередодні заставу зменшив до такої суми слідчий суддя ВАКС.

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