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Новини
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Блінкен про політику щодо України, якщо зміниться президент США: Ми зобов’язалися допомагати Києву впродовж наступного десятиліття

Блінкен про політику щодо України, якщо зміниться президент США: Ми зобов’язалися допомагати Києву впродовж наступного десятиліття

США взяли на себе зобов’язання допомагати Україні впродовж наступного десятиліття. Це зафіксовано у двосторонній безпековій угоді, яку підписали Вашингтон та Київ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Аспенському форумі у штаті Колорадо, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Блінкен запевнив, що хто б не став наступним президентом США, Вашингтон має зобов'язання підтримувати Україну.

"Кожна адміністрація має можливість встановлювати власну політику, ми не можемо заблокувати майбутнє. Але лише тиждень тому на саміті НАТО понад 20 країн зібралися на полях саміту, щоб оголосити, що вони провели переговори та підписали 10-річні двосторонні безпекові угоди. Це означає, що всі ці країни, включно зі США, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні протягом наступного десятиліття, нарощувати її потенціал стримування, розбудовувати її захист", - сказав держсекретар.

Високопосадовець наголосив, що наразі в обох палатах Конгресу США зберігається "сильна двопартійна більшість на підтримку України". Також, за словами Блінкена, хто б не став наступним президентом США, він муситиме зважати на геополітичну ситуацію.

"Я вважаю, що підтримка все ще є, і думаю, будь-яка адміністрація братиме це до уваги. Будь-яка адміністрація має поставити перед собою складні питання: якщо ми зупинимося, якщо ми дамо зворотний хід, і якщо відвернемось від України, що зробить Путін? Він тоді насправді відновить агресію і, можливо, матиме шанс досягти успіху там, де йому допоки не вдавалося", - сказав держсекретар США.

Читайте також: Україна має перемогти у цій війні, - Блінкен

Блінкен вважає, що диктатор РФ Путін не зупиниться в Україні у разі перемоги у війні. Його наступними мішенями можуть стати інші країни регіону, включаючи союзників по НАТО. 

"Й інші потенційні агресори, які далеко від України, далеко від Європи, вони також роблять висновки з цієї ситуації", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства США.

Дипломат додав, що за останні два з половиною роки США продовжують бути лідером серед країн за рівнем підтримки України. Він запевнив, що так триватиме й надалі.

Читайте також: Стратегія США щодо допомоги Україні демонструє ефективні результати у відбитті російської агресії, - Блінкен

Автор: 

США (23623) підтримка (630) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Третій рік війни нуль ф16 , їбати кацапів вглибину ракетами не дозволяють , одні лицемірні мрії на 10років війни .
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19.07.2024 22:19 Відповісти
+4
Бачили ми вашу допомогу вже.
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19.07.2024 22:08 Відповісти
+4
Пане Блінкін вміє заспокоїти...
Вони вже підписали один папірець, т.з. будапештський меморандум називається...
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19.07.2024 22:09 Відповісти
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Бачили ми вашу допомогу вже.
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19.07.2024 22:08 Відповісти
Пане Блінкін вміє заспокоїти...
Вони вже підписали один папірець, т.з. будапештський меморандум називається...
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19.07.2024 22:09 Відповісти
Насколько я помню, ранее говорили что следующий президент может легко отменить этот "договор", так как Конгресс не ратифицировал его. То есть по сути, это очередной "меморандум", не имеющий никакой юридической силы.
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19.07.2024 22:09 Відповісти
Та навіть якби ратифікував, то хіба для таких виродків, як пуйло і його трампакс існують якісь зобовʼязання? Що там хтось відомий казав про договори з рашкою? Те ж і з трампаксом - диктатори всі однакові. Чи може хто не встиг помітити при першій каденції, що трамп махровий диктатор та ще й тупий.
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19.07.2024 22:34 Відповісти
О, да. Обязанности США выполняет исправно. Бабуины аж с верблюдов попадали от смеха. США уже стали посмешищем.
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19.07.2024 22:15 Відповісти
Чому Блінкен не балотується у президенти?
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19.07.2024 22:16 Відповісти
Пане Блінкен дякуємо за Вашу пряцю і допомогу 🙏🏼
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19.07.2024 22:17 Відповісти
Третій рік війни нуль ф16 , їбати кацапів вглибину ракетами не дозволяють , одні лицемірні мрії на 10років війни .
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19.07.2024 22:19 Відповісти
І до чого це ти? Трампакс тобі зразу після інаугурації пожене ф-16 і дозволить бити вглиб росії? Чи може поїде цілуватися в засоси і пити шампанське з пуйлом?
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19.07.2024 22:29 Відповісти
А РФ в очередной раз уничтожила F-16. Фото правда с Франции...
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19.07.2024 23:17 Відповісти
Американці, не голосуйте за кремлівську підстилку трампакса, бо буде лихо всьому світу. Я дивуюсь чому притомні респи мовчать, вони ж добре знають цього рудого виродка, невже їм начхать на свою країну? Треба якусь антирекламу запустить, бо кремляді з трампаксом мільярди вбухали на ботоферми, засрали всі соцмережі, точно так на Байдена накинулись, як у нас на Пороха. Рашистські роги стирчать однозначно.
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19.07.2024 22:26 Відповісти
Та ми давно вже зрозуміли, що для вас, що 10 мільйонів, що 100 мільярдів, все одно:
"Допомагаємо іза всіх сил!"
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19.07.2024 22:26 Відповісти
США будуть допомагати, а ось невдаха зєлєнская цю поміч перетворить у криптовалюту. На дЄрмаківські рахунки.
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19.07.2024 22:35 Відповісти
американцы оказались гнилыми "друзьями".
недавно это чучело врало, что "самолёты уже летят в Украину".
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19.07.2024 22:36 Відповісти
Тобто, кандидатом на президента США, пішла особа, яка вперше в історії США зґвалтувала свій лекторат і нацькували особисто на ЗБРОЙНЕ КРИМІНАЛЬНЕ, захоплення, будівлі ВЛАДИ в США !!

А тепер, ця особа, знову їх поведе, убивати неугодних йому Американців в органах державної влади !?!? Вдумайтеся!! На вулиці 21 вік!! У США озвірілі та озброєні люди, нацьковані діючим президентом трампом, штурмують будівлю Капітолію! !!

Вороги США , задоволені….

Боже, дай розуму АМЕРИКАНЦЯМ, і бережи її, від цього провокатора трампа!!
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19.07.2024 23:07 Відповісти
Вони вже не пам'ятають як 30 років тому "допомогли" Україні залишитися без ядерної зброї? Які там наступні 10 років?
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20.07.2024 01:15 Відповісти
От тільки Трампу на це насрати.

Судячи з наляпаного ним за цей рік, він готується повністю зруйнуватт всю державну машину у США.
Не буде більше противаг та стримувачів.
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20.07.2024 02:01 Відповісти
 
 