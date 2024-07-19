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Новости
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Блинкен о политике по отношению к Украине, если изменится президент США: Мы обязались помогать Киеву в течение следующего десятилетия

Блінкен про політику щодо України, якщо зміниться президент США: Ми зобов’язалися допомагати Києву впродовж наступного десятиліття

США взяли на себя обязательства помогать Украине в течение следующего десятилетия. Это зафиксировано в двустороннем соглашении по безопасности, которое подписали Вашингтон и Киев.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Аспенском форуме в штате Колорадо, пишет"Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Блинкен заверил, что кто бы ни стал следующим президентом США, Вашингтон имеет обязательства поддерживать Украину.

"Каждая администрация имеет возможность устанавливать собственную политику, мы не можем заблокировать будущее. Но всего неделю назад на саммите НАТО более 20 стран собрались на полях саммита, чтобы объявить, что они провели переговоры и подписали 10-летние двусторонние соглашения по безопасности. Это означает, что все эти страны, включая США, взяли на себя обязательства помогать Украине в течение следующего десятилетия, наращивать ее потенциал сдерживания, развивать ее защиту", - сказал госсекретарь.

Чиновник отметил, что сейчас в обеих палатах Конгресса США сохраняется "сильное двухпартийное большинство в поддержку Украины". Также, по словам Блинкена, кто бы ни стал следующим президентом США, он должен будет учитывать геополитическую ситуацию.

"Я считаю, что поддержка все еще есть, и думаю, любая администрация будет принимать это во внимание. Любая администрация должна поставить перед собой сложные вопросы: если мы остановимся, если мы дадим обратный ход, и если отвернемся от Украины, что сделает Путин? Он тогда на самом деле возобновит агрессию и, возможно, будет иметь шанс достичь успеха там, где ему пока не удавалось", - сказал госсекретарь США.

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Блинкен считает, что диктатор РФ Путин не остановится в Украине в случае победы в войне. Его следующими мишенями могут стать другие страны региона, включая союзников по НАТО.

"И другие потенциальные агрессоры, которые далеко от Украины, далеко от Европы, они также делают выводы из этой ситуации", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Дипломат добавил, что за последние два с половиной года США продолжают быть лидером среди стран по уровню поддержки Украины. Он заверил, что так будет продолжаться и в дальнейшем.

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США (27334) поддержка (703) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Третій рік війни нуль ф16 , їбати кацапів вглибину ракетами не дозволяють , одні лицемірні мрії на 10років війни .
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19.07.2024 22:19 Ответить
+4
Бачили ми вашу допомогу вже.
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19.07.2024 22:08 Ответить
+4
Пане Блінкін вміє заспокоїти...
Вони вже підписали один папірець, т.з. будапештський меморандум називається...
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19.07.2024 22:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бачили ми вашу допомогу вже.
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19.07.2024 22:08 Ответить
Пане Блінкін вміє заспокоїти...
Вони вже підписали один папірець, т.з. будапештський меморандум називається...
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19.07.2024 22:09 Ответить
Насколько я помню, ранее говорили что следующий президент может легко отменить этот "договор", так как Конгресс не ратифицировал его. То есть по сути, это очередной "меморандум", не имеющий никакой юридической силы.
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19.07.2024 22:09 Ответить
Та навіть якби ратифікував, то хіба для таких виродків, як пуйло і його трампакс існують якісь зобовʼязання? Що там хтось відомий казав про договори з рашкою? Те ж і з трампаксом - диктатори всі однакові. Чи може хто не встиг помітити при першій каденції, що трамп махровий диктатор та ще й тупий.
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19.07.2024 22:34 Ответить
О, да. Обязанности США выполняет исправно. Бабуины аж с верблюдов попадали от смеха. США уже стали посмешищем.
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19.07.2024 22:15 Ответить
Чому Блінкен не балотується у президенти?
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19.07.2024 22:16 Ответить
Пане Блінкен дякуємо за Вашу пряцю і допомогу 🙏🏼
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19.07.2024 22:17 Ответить
Третій рік війни нуль ф16 , їбати кацапів вглибину ракетами не дозволяють , одні лицемірні мрії на 10років війни .
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19.07.2024 22:19 Ответить
І до чого це ти? Трампакс тобі зразу після інаугурації пожене ф-16 і дозволить бити вглиб росії? Чи може поїде цілуватися в засоси і пити шампанське з пуйлом?
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19.07.2024 22:29 Ответить
А РФ в очередной раз уничтожила F-16. Фото правда с Франции...
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19.07.2024 23:17 Ответить
Американці, не голосуйте за кремлівську підстилку трампакса, бо буде лихо всьому світу. Я дивуюсь чому притомні респи мовчать, вони ж добре знають цього рудого виродка, невже їм начхать на свою країну? Треба якусь антирекламу запустить, бо кремляді з трампаксом мільярди вбухали на ботоферми, засрали всі соцмережі, точно так на Байдена накинулись, як у нас на Пороха. Рашистські роги стирчать однозначно.
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19.07.2024 22:26 Ответить
Та ми давно вже зрозуміли, що для вас, що 10 мільйонів, що 100 мільярдів, все одно:
"Допомагаємо іза всіх сил!"
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19.07.2024 22:26 Ответить
США будуть допомагати, а ось невдаха зєлєнская цю поміч перетворить у криптовалюту. На дЄрмаківські рахунки.
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19.07.2024 22:35 Ответить
американцы оказались гнилыми "друзьями".
недавно это чучело врало, что "самолёты уже летят в Украину".
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19.07.2024 22:36 Ответить
Тобто, кандидатом на президента США, пішла особа, яка вперше в історії США зґвалтувала свій лекторат і нацькували особисто на ЗБРОЙНЕ КРИМІНАЛЬНЕ, захоплення, будівлі ВЛАДИ в США !!

А тепер, ця особа, знову їх поведе, убивати неугодних йому Американців в органах державної влади !?!? Вдумайтеся!! На вулиці 21 вік!! У США озвірілі та озброєні люди, нацьковані діючим президентом трампом, штурмують будівлю Капітолію! !!

Вороги США , задоволені….

Боже, дай розуму АМЕРИКАНЦЯМ, і бережи її, від цього провокатора трампа!!
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19.07.2024 23:07 Ответить
Вони вже не пам'ятають як 30 років тому "допомогли" Україні залишитися без ядерної зброї? Які там наступні 10 років?
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20.07.2024 01:15 Ответить
От тільки Трампу на це насрати.

Судячи з наляпаного ним за цей рік, він готується повністю зруйнуватт всю державну машину у США.
Не буде більше противаг та стримувачів.
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20.07.2024 02:01 Ответить
 
 