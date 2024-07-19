Блинкен о политике по отношению к Украине, если изменится президент США: Мы обязались помогать Киеву в течение следующего десятилетия

США взяли на себя обязательства помогать Украине в течение следующего десятилетия. Это зафиксировано в двустороннем соглашении по безопасности, которое подписали Вашингтон и Киев.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Аспенском форуме в штате Колорадо, пишет"Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Блинкен заверил, что кто бы ни стал следующим президентом США, Вашингтон имеет обязательства поддерживать Украину.

"Каждая администрация имеет возможность устанавливать собственную политику, мы не можем заблокировать будущее. Но всего неделю назад на саммите НАТО более 20 стран собрались на полях саммита, чтобы объявить, что они провели переговоры и подписали 10-летние двусторонние соглашения по безопасности. Это означает, что все эти страны, включая США, взяли на себя обязательства помогать Украине в течение следующего десятилетия, наращивать ее потенциал сдерживания, развивать ее защиту", - сказал госсекретарь.

Чиновник отметил, что сейчас в обеих палатах Конгресса США сохраняется "сильное двухпартийное большинство в поддержку Украины". Также, по словам Блинкена, кто бы ни стал следующим президентом США, он должен будет учитывать геополитическую ситуацию.

"Я считаю, что поддержка все еще есть, и думаю, любая администрация будет принимать это во внимание. Любая администрация должна поставить перед собой сложные вопросы: если мы остановимся, если мы дадим обратный ход, и если отвернемся от Украины, что сделает Путин? Он тогда на самом деле возобновит агрессию и, возможно, будет иметь шанс достичь успеха там, где ему пока не удавалось", - сказал госсекретарь США.

Также читайте: Большинство демократов считают кандидатуру Камалы Харрис более выгодной, чем Байдена, - опрос

Блинкен считает, что диктатор РФ Путин не остановится в Украине в случае победы в войне. Его следующими мишенями могут стать другие страны региона, включая союзников по НАТО.

"И другие потенциальные агрессоры, которые далеко от Украины, далеко от Европы, они также делают выводы из этой ситуации", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Дипломат добавил, что за последние два с половиной года США продолжают быть лидером среди стран по уровню поддержки Украины. Он заверил, что так будет продолжаться и в дальнейшем.

Читайте: Байден стал "более восприимчивым" к призывам выйти из президентской гонки, - NYT