Житомирська область уникала відключень електроенергії, не виконуючи команд «Укренерго», - Держенергонагляд

Житомирська область упродовж певного часу уникала застосування графіків відключень електроенергії, незважаючи на розпорядження "Укренерго".

Про це в ефірі телемарафону у суботу, 20 липня, розповів голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Житомирську область ми поїхали перевіряти невипадково, адже отримали сигнали - звернення громадян і дані від "Укренерго", що там щось не зовсім правильно відбувається", - розповів Слободян.

Як пояснив голова Держенергонагляду, диспетчерська служба Житомирських електромереж підтверджувала "Укренерго", що команда на застосування графіків відключень прийнята до виконання. Однак насправді "не всі черги були застосовані й навантаження по області фактично не знижувалось суттєво або не знижувалось взагалі".

Читайте також: Держенергонагляд запідозрив обленерго у неправильному застосовуванні графіків відключень електроенергії

"Енергосистема ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор. Однак контроль з боку держави присутній, і ми вживатимемо заходів щодо тих, хто допустив порушення", - додав Слободян.

Нагадаємо, що нещодавно Держенергонагляд провів перевірку справедливості графіків відключень у 6 областях. У Житомирській та Дніпропетровській областях було зафіксовано найбільше порушень у справедливості розподілу електроенергії.

Читайте також: Держенергонагляд провів перевірку справедливості графіків відключень у 6 областях: Найбільше порушень - на Дніпропетровщині та Житомирщині