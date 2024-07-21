Житомирська область уникала відключень електроенергії, не виконуючи команд "Укренерго", - Держенергонагляд
Житомирська область упродовж певного часу уникала застосування графіків відключень електроенергії, незважаючи на розпорядження "Укренерго".
Про це в ефірі телемарафону у суботу, 20 липня, розповів голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Житомирську область ми поїхали перевіряти невипадково, адже отримали сигнали - звернення громадян і дані від "Укренерго", що там щось не зовсім правильно відбувається", - розповів Слободян.
Як пояснив голова Держенергонагляду, диспетчерська служба Житомирських електромереж підтверджувала "Укренерго", що команда на застосування графіків відключень прийнята до виконання. Однак насправді "не всі черги були застосовані й навантаження по області фактично не знижувалось суттєво або не знижувалось взагалі".
"Енергосистема ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор. Однак контроль з боку держави присутній, і ми вживатимемо заходів щодо тих, хто допустив порушення", - додав Слободян.
Нагадаємо, що нещодавно Держенергонагляд провів перевірку справедливості графіків відключень у 6 областях. У Житомирській та Дніпропетровській областях було зафіксовано найбільше порушень у справедливості розподілу електроенергії.
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p.s. Ти такий "одессит", як я монгол
ЗІ. правда у нас в селі 1 мала СЕС підключена до лінії 220в, і 1 СЕС побудована ахметовим, я хз там ціле поле панелей гектр на 5 і скоріш за все вона підключена до високовольтної лінії яка іде над полем.
без опорної напруги СЕС не працюють, малі так точно тє. виключити лінію це означає втратити генерацію.
в то же время избыток энергии во время отключений продают в ЕС
Чекаємо на шоу, не розходимося. Ось-ось почне генерувати.
Це ж на Захід Зе клоун менше продав електрики мабуть
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_BZN&atch=false&dateTime.dateTime=18.07.2024%2000%3A00&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3pvJhIwdSo4JFgW1-ziUIg5CEyNsSyRktxA3ask7UU5YD2p05rAbcZv2Q_aem_EGDESTu8B91GpYL-qH_D2Q https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_BZN&atch=false&dateTime.dateTime=18.07.2024+00:00 |CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!BZN_BZN|10Y1001C--000182_BZN_BZN|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
але як ми взагалі можемо хоть щось експортувати, коли світло багато де вмикають на 2-3 години на добу?!
Два города расположены на расстоянии полутора часов друг от друга. Города эти - Киев и Житомир. В чем между ними категорическая разница? В том, что в Житомире электричество пользователям не отключают вообще. А киевляне в жару сидят без свет по десять часов.
Как так получается? А дело в разнице доходов. Если в Житомире отключить свет - Житомир станет. А поскольку до Киева рукой подать, а житомиряне имеют богатый опыт участия в киевских протестах, существует высокая вероятность социального бунта. Разогнать бунт не выйдет, Житомир - город «дождей и воинских частей», среди участников недовольства обязательно окажутся жены и родственники контрактников и офицеров ВСУ. А с ВСУ сейчас шутки плохи.
А что происходит, если в Киеве отключить свет? А Киев отнесется к ситуации с пониманием и побежит покупать бензин и дизтопливо для генераторов. У Киева на горючку деньги есть, и это страшно радует топ-менеджмент компании ДТЭК, генерирующей электрику для Киева, а так же нефтяных трейдеров, получающих сейчас астрономические доходы с продажи топлива. Все эти компании отстегивают долю структурам Андрея Ермака и не дают денег оппозиции т к такая власть вполне устраивает господ Ахметова, Пинчука и прочих связанных с электрическим и нефтяным бизнесами. (из сети)
Ну і для довідки. Ще восени минулого року Україна отримала від західних спонсорів (переважно від США) 96 когенераційних установок. Наразі підключеною та працюючою є лише одна. Здогадайтеся з 3-х разів, в якій області та установка працює. Спойлер: назва починається на літеру "Ж".
Але головне в цій довідці, що 95 установок НЕ змонтовані, НЕ підключені і пиляться на якихось складах. Якщо звісно їх не розікрали.
Натомість Енергоатом обіцяє в рожево-зеленому майбутньому побудувати новий енергоблок, влучити в який вистачить 1 ракети, а не 95, як з когенераційними установками...
Це не дебілізм. І навіть не звичайна корупція. Це саботаж і робота на ворога.