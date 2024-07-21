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Житомирська область уникала відключень електроенергії, не виконуючи команд "Укренерго", - Держенергонагляд

Житомирська область уникала відключень електроенергії, не виконуючи команд «Укренерго», - Держенергонагляд

Житомирська область упродовж певного часу уникала застосування графіків відключень електроенергії, незважаючи на розпорядження "Укренерго".

Про це в ефірі телемарафону у суботу, 20 липня, розповів голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Житомирську область ми поїхали перевіряти невипадково, адже отримали сигнали - звернення громадян і дані від "Укренерго", що там щось не зовсім правильно відбувається", - розповів Слободян.

Як пояснив голова Держенергонагляду, диспетчерська служба Житомирських електромереж підтверджувала "Укренерго", що команда на застосування графіків відключень прийнята до виконання. Однак насправді "не всі черги були застосовані й навантаження по області фактично не знижувалось суттєво або не знижувалось взагалі".

Читайте також: Держенергонагляд запідозрив обленерго у неправильному застосовуванні графіків відключень електроенергії

"Енергосистема ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор. Однак контроль з боку держави присутній, і ми вживатимемо заходів щодо тих, хто допустив порушення", - додав Слободян.

Нагадаємо, що нещодавно Держенергонагляд провів перевірку справедливості графіків відключень у 6 областях. У Житомирській та Дніпропетровській областях було зафіксовано найбільше порушень у справедливості розподілу електроенергії.

Читайте також: Держенергонагляд провів перевірку справедливості графіків відключень у 6 областях: Найбільше порушень - на Дніпропетровщині та Житомирщині

Автор: 

перевірка (1229) відключення світла (1085) Держенергонагляд (8) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+66
Молодці. А хто заважає й іншим областям всім разом зробити так само? Ото буде цікаво, якщо виявиться, що електрики вистачає на всіх без жодних відключень ...
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21.07.2024 00:19
+42
Ну і якби не "добрі люди", ніхто б і не дізнався
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21.07.2024 00:13
+38
Лана Зеркаль рассказала в своем интервью Янине Соколовой, что Житомир - единственный город, который сделал все для генерации электричества после тотальных обстрелов еще прошлого года! По сей причине, у них хватает генерации) Но падлам из Укрэнерго трудно признать свой долбо_бизм и безделье на протяжении года... Проще приказать, чтобы выключали свет, как и все остальные Какой кошмар и совок происходит((
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21.07.2024 02:23
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Піди на базар чи бойню і набери мозгів...і купи презерватив - щоб така непотріб не розмножувалась
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21.07.2024 16:55 Відповісти
Нові кадри прибувають! Проте якість коментаріа не підвищується.
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21.07.2024 18:03 Відповісти
Ну да ,як говорив жванецкій- з дибілом сперичатись зайве,дибіли задавлять своїм інтелектом..
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21.07.2024 18:47 Відповісти
Якась істотна аргументація буде, чи образити це єдине що ти можеш?
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21.07.2024 19:05 Відповісти
Дійсно, для населення АЕС вистачить з головою! ТІЛЬКИ ЗА УМОВИ, ЯКЩО ВІДРУБИТИ ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ ЗАВОДІВ!
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21.07.2024 23:01 Відповісти
Так их и так вырубили. Или оккупировали.
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22.07.2024 00:27 Відповісти
У Києві всі основні заводи пашуть... І навіть Криворіжсталь паше
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22.07.2024 01:51 Відповісти
піздєц від зеленського - " ми поїхали перевіряти невипадково, адже отримали сигнали - звернення громадян і дані від "Укренерго", що там щось не зовсім правильно відбувається".....бути з електроенергією - не зовсім правильно по зєрмаку.а сидіти без води й електроенергії - правильно,потужно незламно й правильно.аби їм гуй на лобі виріс.
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21.07.2024 10:03 Відповісти
Зенарком переводить стрілки на область, розпалюючи взаємну ненависть в Україні щоб зіткнути лобами українців, замість покарати прикацаплене за безцінь Житомиробленерго
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21.07.2024 12:01 Відповісти
ЖНР такто ложили болт на киевских мажеров и зеленую плесень
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21.07.2024 12:34 Відповісти
а чего хныкать? - ну отключают у нас по 3часа свету... и шо? на болотах вообще пясда - растовская область почти без света и краснодар уже 2е суток... облако от Кюри с растова вдоль волги движется в сторону саратова-самары... в волгограде превышен радиационный фон в 75 раз... на бурятии авария на грэс и тоже 2е суток нема света, а вы все хнычете из-за 3х часов блэкаута
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21.07.2024 10:15 Відповісти
Ти як, нормальний, чи просто інет в лікарню провели? А ще "на болотах" пуйло 24 роки царює, так шо, радіти що зелена потвора тільки 5 років з країни знущається?
p.s. Ти такий "одессит", як я монгол
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21.07.2024 10:30 Відповісти
скорей - монголо-татарв0
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21.07.2024 10:34 Відповісти
у меня сегодня не было света с 6 до 8ми... всего 2 часа блекаута
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21.07.2024 10:36 Відповісти
Умань виключали в неділю спеки по 16 годин і було всього в день 8-7 годин
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21.07.2024 11:27 Відповісти
скажу по секрету у мене в селі (жит обл) виключали світло останній раз десь в березні на час, якийся долбоклюй збив дерево.

ЗІ. правда у нас в селі 1 мала СЕС підключена до лінії 220в, і 1 СЕС побудована ахметовим, я хз там ціле поле панелей гектр на 5 і скоріш за все вона підключена до високовольтної лінії яка іде над полем.

без опорної напруги СЕС не працюють, малі так точно тє. виключити лінію це означає втратити генерацію.
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21.07.2024 11:37 Відповісти
Команды они, блд, дают, мразота хриплозеленая

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21.07.2024 12:25 Відповісти
Житомир "никто на колени не поставит"!
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21.07.2024 12:25 Відповісти
земазлы по команде кремля создают картинку "успешности" российских ударов по энергосистеме Украины с целью подавления воли народа к сопротивлению агрессии
в то же время избыток энергии во время отключений продают в ЕС
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21.07.2024 12:37 Відповісти
Сучі щелені мародери.
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21.07.2024 13:10 Відповісти
*****, рибки не скаржаться і рибалки на генерацію в Житомирі та області, (за добу перепад води у ГЕС до 1 м) а якесь бидломразь скаржиться!! Та від ваших відключень ще більша витрата йде, дибілоїди
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21.07.2024 14:04 Відповісти
Кажуть, що Житомир - всьо
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21.07.2024 14:40 Відповісти
так ще недовго залишилось наш найвеличніший мегаватник 40 станцій запустить до кінця року, правда в 95 кварталі ...
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21.07.2024 15:20 Відповісти
Найвеличніший лідор ********** пообіцяв +1 ГВт генерації в 2024.
Чекаємо на шоу, не розходимося. Ось-ось почне генерувати.
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22.07.2024 00:11 Відповісти
правильно делали. остальные 100% замазали себя зесговором
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21.07.2024 15:56 Відповісти
Житомирська область уникала відключень електроенергії, не виконуючи команд "Укренерго", - Держенергонагляд Джерело:
Це ж на Захід Зе клоун менше продав електрики мабуть
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21.07.2024 16:32 Відповісти
Так головне в тому Шо житомирщина не відключалась інічого не сталось.....так значить все це пахне брехнею....америка і світ дали сотні тисяч генераторів,чому всі держ структури всі,окрім лікарнь,повністю усі,мерії сільські ради адміністрації тцк мусарню сбу прокуратуру школи садочки подрткову каб мін верхонурадупепевести на ненератори! Їх же ж дали їм!? Всі обл енерго ідетек ,а ахметова весь його бізнс відключити....доречіа де є ахметовійого діти?хио випустив цю наволоч за кордон?
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21.07.2024 16:52 Відповісти
а те, що Україна майже щодня експортує сотні МВт енергії в Румунію (а може й інші країни) нікого, *****, не обурює? там перевірити не хотять, шмарклі зелені?

https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_BZN&atch=false&dateTime.dateTime=18.07.2024%2000%3A00&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3pvJhIwdSo4JFgW1-ziUIg5CEyNsSyRktxA3ask7UU5YD2p05rAbcZv2Q_aem_EGDESTu8B91GpYL-qH_D2Q https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_BZN&atch=false&dateTime.dateTime=18.07.2024+00:00 |CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!BZN_BZN|10Y1001C--000182_BZN_BZN|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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21.07.2024 17:02 Відповісти
Так ви подивіться уважно. Опираючись на цей же сатй ми імпортуємо набагато більше енергії з Угорщини Молдавії Польшщі Словаччини ніж експортуємо до Румунії...
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21.07.2024 19:27 Відповісти
так, ми імпортуємо... і навіть більше, ніж експортуємо - це очевидно за браку власних потужностей

але як ми взагалі можемо хоть щось експортувати, коли світло багато де вмикають на 2-3 години на добу?!
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22.07.2024 17:45 Відповісти
Закинем вам информацию для размышления.

Два города расположены на расстоянии полутора часов друг от друга. Города эти - Киев и Житомир. В чем между ними категорическая разница? В том, что в Житомире электричество пользователям не отключают вообще. А киевляне в жару сидят без свет по десять часов.

Как так получается? А дело в разнице доходов. Если в Житомире отключить свет - Житомир станет. А поскольку до Киева рукой подать, а житомиряне имеют богатый опыт участия в киевских протестах, существует высокая вероятность социального бунта. Разогнать бунт не выйдет, Житомир - город «дождей и воинских частей», среди участников недовольства обязательно окажутся жены и родственники контрактников и офицеров ВСУ. А с ВСУ сейчас шутки плохи.

А что происходит, если в Киеве отключить свет? А Киев отнесется к ситуации с пониманием и побежит покупать бензин и дизтопливо для генераторов. У Киева на горючку деньги есть, и это страшно радует топ-менеджмент компании ДТЭК, генерирующей электрику для Киева, а так же нефтяных трейдеров, получающих сейчас астрономические доходы с продажи топлива. Все эти компании отстегивают долю структурам Андрея Ермака и не дают денег оппозиции т к такая власть вполне устраивает господ Ахметова, Пинчука и прочих связанных с электрическим и нефтяным бизнесами. (из сети)
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21.07.2024 17:58 Відповісти
може ще й до Печерська в Києві дійде, бо там одному поважному не зручно, бо в нього мала дитина, в інших районах же немає малих дитин, але суть не в тому, виявляється, можна обходитись без відключень на прикладі окремого району.
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21.07.2024 21:41 Відповісти
Мене просто розриває від цікавості: хто же ті "небайдужі люди", які зверталися в Укренерго і скаржилися, що в них "не відключають світло, як в сусідніх областях"?

Ну і для довідки. Ще восени минулого року Україна отримала від західних спонсорів (переважно від США) 96 когенераційних установок. Наразі підключеною та працюючою є лише одна. Здогадайтеся з 3-х разів, в якій області та установка працює. Спойлер: назва починається на літеру "Ж".
Але головне в цій довідці, що 95 установок НЕ змонтовані, НЕ підключені і пиляться на якихось складах. Якщо звісно їх не розікрали.
Натомість Енергоатом обіцяє в рожево-зеленому майбутньому побудувати новий енергоблок, влучити в який вистачить 1 ракети, а не 95, як з когенераційними установками...

Це не дебілізм. І навіть не звичайна корупція. Це саботаж і робота на ворога.
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21.07.2024 22:44 Відповісти
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