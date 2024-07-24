Уточнення даних через "Резерв+" є достатнім для виконання громадянином обов’язку, передбаченого законом, - Міноборони

Актуалізація облікових даних не звільняє військовозобов’язаних від дотримання правил військового обліку.

Про це йдеться у відповіді заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко на звернення народного депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнка, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію (від 18 травня 2024 року) усі військовозобов’язані особи впродовж 60 діб мають оновити свої облікові дані. Вони мали уточнити особисту інформацію до 16 липня.

Ті, хто не оновив свої персональні дані, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП, у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, зазначив Федієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок, - Сирський

"Враховуючи численні звернення від громадян України, яких хвилює питання, чи оновлення особистої інформації з допомогою мобільного додатку Резерв+ є достатнім кроком, щоб надалі працівники поліції чи ТЦК та СП не застосовували штрафи до таких громадян? Та чи оновлення облікових даних з допомогою мобільного додатку Резерв+ є достатнім для виконання діючих вимог Законів України?", - коментує депутат.

Федієнко додав надану йому відповідь від Міноборони щодо оновлення облікових даних за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

Як зазначила Черногоренко, згідно із Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовозобов’язані зобов’язані уточнити свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Читайте також: У "Резерв+" з’явилася спеціальна позначка для військовозобов’язаних, які вчасно оновили дані, - Міноборони

Військовозобов’язані мають уточнити: адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти (за наявності).

Уточнення облікових даних через мобільний застосунок "Резерв+" є достатнім для виконання обов’язку, передбаченого законом", - йдеться у відповіді Міноборони.

У відомстві додали, що уточнення облікових даних не звільняє військовозобов’язаних від дотримання правил військового обліку.

Читайте також: Майже 4,7 млн військовозобов’язаних оновили облікові дані, серед них понад 3 млн зробили це через Резерв+