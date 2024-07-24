Уточнення даних через "Резерв+" є достатнім для виконання громадянином обов’язку, передбаченого законом, - Міноборони
Актуалізація облікових даних не звільняє військовозобов’язаних від дотримання правил військового обліку.
Про це йдеться у відповіді заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко на звернення народного депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнка, інформує Цензор.НЕТ.
Нардеп нагадав, що з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію (від 18 травня 2024 року) усі військовозобов’язані особи впродовж 60 діб мають оновити свої облікові дані. Вони мали уточнити особисту інформацію до 16 липня.
Ті, хто не оновив свої персональні дані, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП, у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, зазначив Федієнко.
"Враховуючи численні звернення від громадян України, яких хвилює питання, чи оновлення особистої інформації з допомогою мобільного додатку Резерв+ є достатнім кроком, щоб надалі працівники поліції чи ТЦК та СП не застосовували штрафи до таких громадян? Та чи оновлення облікових даних з допомогою мобільного додатку Резерв+ є достатнім для виконання діючих вимог Законів України?", - коментує депутат.
Федієнко додав надану йому відповідь від Міноборони щодо оновлення облікових даних за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".
Як зазначила Черногоренко, згідно із Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовозобов’язані зобов’язані уточнити свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.
Військовозобов’язані мають уточнити: адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти (за наявності).
Уточнення облікових даних через мобільний застосунок "Резерв+" є достатнім для виконання обов’язку, передбаченого законом", - йдеться у відповіді Міноборони.
У відомстві додали, що уточнення облікових даних не звільняє військовозобов’язаних від дотримання правил військового обліку.
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чи те падло непризиваєме?
Ти мене спіймав. Чмирями в Радянській армії в основному були як раз росіяни. Це треба було бачити.
Ти не такий. Свій. Але, ти відмовляєш мені в захисті моєї родини. Я твою захищаю. А ти? Чому?
Верховний я...
це ж ви мене призвали, да....
вори!
Не соромно, ні?
Йди хоч на курси БПЛА. Хоч щось корисне роби.
А ти?
Слухайте, я 20 місяців був на війні. Майже усі мої максимально близькі друзі загинули. Я витягував їх тіла. Сиджу зараз на терасі, п'ю. пиво і і мені стабільно погано. Тієї хвилини мовчання мені мало. Треба півгодини щоранку - пригадати усіх. З кожним поговорити.
Вчора їздив в Білу Церкву, до побратима, командира взводу снайперів. Так він взагалі 66-го року народження. Тяжке поранення, звільнили за станом. Але ми все одно - воїни.
Я не знаю вже людей у кого нема знайомих військових, і людям роти не зашити, вони все бачать і все говорять.
Зате у катєти і подібних тюки грошей, а людям треба підняти податки і все інше. І таким як катлєта плювати з високої гори на людей, на дітей сиріт і т.д., йому дельта треба з колцентрів і т.д.
Бойові побратими - навіть не друзі. Набагато більше. На гражданці ти усім пофіг, вірно?
На війні - ти сьорбаєш носом - 100 чоловік тобі принесуть всякі каплі та пігулки. Будеш сидіти на горі медикаментів.
Це так, образно.
Зрозумій - на нулі у людей зовсім інші відносини.
Наїде на мене - пісєц прийде усім. І йому, і усім його охоронникам.
Я працював до війни в енергетиці, і тоді кожен тиждень хоронили енергетиків, не було тижня, щоб не вбило когось. Але знаєте в чому прикол, що тоді війни не було і тоді було плювати всім, всі жили собі. І головне, що багато гинули не через те, що вони щось порушили, а що старе гниле обладнання, яке ламається в руках при виконанні роботи і вбиває.
Якби всім було пофіг, то люди не донатили б величезні суми коштів на ЗСУ, а такі як катлєта плювати і обкрадають у війну. І що роблять для присікання? нічого, просто все затихло і все.
Кожен, хто довго був на нулі - це вже така бойова одиниця, з якою, не думаю, що швидко справиться ціла рота кордівських спецпризначенців. А ми ще й об'єднаємося.
Ми старі, побиті, з пораненнями, з контузіями.
Я не знаю, як Вам, цивільному пояснити наш рівень. Ми вміємо все.
Я про те, що ви пишете простим людям, які часто віддають останнє, при цьому тюки грошей знаходять у чиновників, якім плювати з високої гори.
Дружній вогонь, не на тих напали. Якби не прості люди в перші дні, то питання де б воно все було. Я бачив багато також.
Ото що ви пишете тут простим, то воно НІ НА ЩО НЕ ВПЛИНЕ, не той рівень. Ну образите, далі що? нічого. Бо в мене особисто багато питань до всього ... Ми самі готувалися і будували загородження, коли влада по всіх каналах 23 кричали, що війни не буде. Це було просто знищення простих людей, які повірили.
Хочу бачити. Та та наїдь вже на весь батальйон Монако з 95 кварталом. Побіг за поп-корном
Все інше - вологі фантазії
Коли до мене в мicто зайдуть славнозвicнi буряти, дировцi, та iншi пугали котрими нас лякають з методичок - ось тодi й будемо оборонятися власною зброею.
Поки скрiзь хабарництво, но чолi краiни прострочений узурпатор, а екс-голова генштабу виявився непридатним та зараз робить свiтлинки з жiнкою в Лондонi (розповiдаючи що потрiбно видмовитися вiд свобод заради перемоги) - то я буду нейтральним але проти супротивника.
Щойно ця держава спробуе мене ограбити - вона перестане для мене вiдрiзнятися вiд загарбника i стане стовiдсотковим ворогом i я буду робити все, щоб вона припинила свое iснування.
Це ж якими недоумками треба бути, щоб об'явити вiйну власному народовi...
Вас буряти гарантовано вб'ють, якщо спробуєте оборонятися.
Їх буде більше, у них буде важка зброя.
Краще вже тікайте, просто зараз.
Проте я кажу про хитродупу парадигму в якiй живе держава - коли потрiбна допомога, то зразу ж вмикаеться мантра про конституцiйнi обов'язки та iншi зобов'язання, пiд час яких пузатий або хрипатий дядя вирiшать де тобi вмерти. А коли настае час взаемин - розраховуйте на себе, в нас лапки.
Чесно кажучи таку державу не захищати хочеться, а вмертвити, чи як воно там на украiнськiй буде.
Так почему же вы себя насилуете мовой мёртвого государства?
Пишите уже на русском. Чтоб по форме и по сути, так сказать.
Мова - це не про державу. Не iснуе американськоi, канадськоi, австралiйськоi, iндийськоi, iранськоi чи швейцарськоi мови, проте у цих держав е спiльна риса - до них Украiнi як до Луни пiшки. Тобто мова це як раз один з iнструментiв вашого цього divide et imperum, тому краще вже на мовi
Будет как цыганский язык. Интересен только своим среди своих.
Если сюда зайдут буряты, мова тут исчезнет вместе с Украиной гарантированно.
Так что если желаете смерти государству "Украина", начните с мовы.
Всi казки про знищення держави пiсля знищення мови - це лише казки. Сто, або навiть тисярiчний приклад icнування людства вже остаточно дав вiдповiдь на питання кореляцii мови та держави. Ii просто не мае. Тому що iснують як держави, що не мають своеi мови, а користуються мовою ворога (як та ж сама США\Канада\Iндiя), так i народи не маючi держави сотнi рокiв, проте зберегшi автентичну мову. А були держави що мали свою мову i розпадалися при цьому.
Мова - це як колiр шпалер. Безумовно вiн мае значення в комфортному життi. Але нiхто не клеiть шпалери, коли немае пiдлоги, або тече стеля.
Ну чисто вторые цыгане выйдут. Вам хочется, чтобы на вас как на цыгана в мире смотрели? Опять, мол, припёрлись эти лузеры, которые свою родину просрали, подачки просить.
Ні, не будете. Твій мисливській карабін-ніщо проти купи ак, чи рпг, чи ргд, чи ф1 у твої вікна. Якщо цього не вистачить-то буряти можуть і на т80 чи бетері у твоє подвір'я в'їхати. А далі, якщо вцілієш-дадуть калаш, та підеш на країни Балтії, Польщу та інших. Лднр-івці не дадуть збрехати. Ось тоді згадаєш про методички та навіщо була та мобілізація за Україну.
Вспомните " Драконовские законы Януковича "
Теперь этого нет, и народ просто выдохнул... Понятно что всё же многое многим не нравится... Но главное что прогнали яника
Если Яник не нравился то народ его выгнал
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Если б Зеля не нравился его б то же выгнали...
Но этого нет? Нет. Значит всё устраивает.
Иначе бы народ собрался и выгнал...
Як заїбали ці брехуни і здирники. Вся зелена ******* заброньована знизу до верху, або в шабулянтах "служить", отримає медалі і виплати замість Героїв, особливо замість загиблих.
Ще й мучають народ і знущаються з "лошків, які в усе це вірять". Сучі антимайданівці.