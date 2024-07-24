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Новини Мобілізація
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Уточнення даних через "Резерв+" є достатнім для виконання громадянином обов’язку, передбаченого законом, - Міноборони

Оновлення даних у застосунку Резерв+: відповідь Міноборони

Актуалізація облікових даних не звільняє військовозобов’язаних від дотримання правил військового обліку.

Про це йдеться у відповіді заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко на звернення народного депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнка, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію (від 18 травня 2024 року) усі військовозобов’язані особи впродовж 60 діб мають оновити свої облікові дані. Вони мали уточнити особисту інформацію до 16 липня. 

Ті, хто не оновив свої персональні дані, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП, у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, зазначив Федієнко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок, - Сирський

"Враховуючи численні звернення від громадян України, яких хвилює питання, чи оновлення особистої інформації з допомогою мобільного додатку Резерв+ є достатнім кроком, щоб надалі працівники поліції чи ТЦК та СП не застосовували штрафи до таких громадян? Та чи оновлення облікових даних з допомогою мобільного додатку Резерв+ є достатнім для виконання діючих вимог Законів України?", - коментує депутат. 

Федієнко додав надану йому відповідь від Міноборони щодо оновлення облікових даних за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

Оновлення даних у Резерв+: пояснення Міноборони

Як зазначила Черногоренко, згідно із Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовозобов’язані зобов’язані уточнити свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Читайте також: У "Резерв+" з’явилася спеціальна позначка для військовозобов’язаних, які вчасно оновили дані, - Міноборони

Військовозобов’язані мають уточнити: адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти (за наявності).

Уточнення облікових даних через мобільний застосунок "Резерв+" є достатнім для виконання обов’язку, передбаченого законом", - йдеться у відповіді Міноборони.

У відомстві додали, що уточнення облікових даних не звільняє військовозобов’язаних від дотримання правил військового обліку.

Читайте також: Майже 4,7 млн військовозобов’язаних оновили облікові дані, серед них понад 3 млн зробили це через Резерв+ 

Автор: 

Міноборони (7325) мобілізація (3032) оновлення (41) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+11
Людина - цар природи (тіко звірі про те не знають, вони не писемні). Можна цю глибоку думку донести до рядових співробітників собаколовів?
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24.07.2024 14:14
+10
Надо уже признаться, что эта кампания с треском была провалена, ибо не была продумана и обречена с самого начала. Плохо когда в руководстве страны столько безграмотных идиотов!!!
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24.07.2024 14:26
+9
бубсель обновив?
чи те падло непризиваєме?
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24.07.2024 14:16
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Людина - цар природи (тіко звірі про те не знають, вони не писемні). Можна цю глибоку думку донести до рядових співробітників собаколовів?
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24.07.2024 14:14 Відповісти
Тобто є деякі царі природи, які насправді собаки?
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24.07.2024 14:24 Відповісти
а ти не будь собакою, та й усе
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24.07.2024 15:11 Відповісти
Так ти і є свинособака кацапка петрОВА.
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24.07.2024 21:36 Відповісти
бубсель обновив?
чи те падло непризиваєме?
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24.07.2024 14:16 Відповісти
Так Кулеба уже пішов цілувати китайцям дупи і казати що ми готові здатись - ой вибачте "переговори", нафіга померло 500 000 людей - хз
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24.07.2024 14:20 Відповісти
Повинна працювати дипломатія. Мені от просто цікаво , а Ви що пропонуєте? На хвилинку відключіться від единого телемарафону і кордонів 91 року і реально подивяться на речі ,що зараз відбуваються на полі бою.
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24.07.2024 15:09 Відповісти
то нехай ще 500к помре?
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24.07.2024 16:19 Відповісти
А звідки такі данні про 500 тис?? Це кацапів стільки помнрло а в нас Сир.й в 3 рази менше, а західні аналітики кажуть що в Кацапів максимум 150 к втрати по 200, так звідки 500???
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24.07.2024 18:59 Відповісти
Просто. Йдеш до дзеркала, дивишся на себе критично і розумієш, що ти чмо.

Ти мене спіймав. Чмирями в Радянській армії в основному були як раз росіяни. Це треба було бачити.

Ти не такий. Свій. Але, ти відмовляєш мені в захисті моєї родини. Я твою захищаю. А ти? Чому?
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24.07.2024 18:44 Відповісти
"Я вам ничего не должен"- десь таке чув ?
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24.07.2024 20:51 Відповісти
блазні
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24.07.2024 14:24 Відповісти
Ті,на кого накладуть штрафи,підуть в ЄСЛ і виграють суди.Де ви зелені дятли будете брати кошти,щоб компенсовувати моральні збитки?P.S. я не проти покарання і різного роду обмежень,але це має бути законно,а не гопнічиський,неконституційний закон.,який плодить корупцію.Такі штрафи може накладати виключно суд,в нас не має в країні ТЦКшної влади,а лише законодавча-виконавча-судова.І ще,не має в ККУ терміну "ухилянт".
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24.07.2024 14:25 Відповісти
ви мали на увазі "попливуть в ЄСЛ"
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24.07.2024 15:14 Відповісти
Ні,я мав на увазі звернуться в Європейський суд з Прав Людини і виграють справу 100%.Тому що не існує такого правопорушення,як "ухилянт" ні в Контституції,ні в адміністративному,ні в кримінальному кодексах і керівник ТЦК не може виконувати повноваження судді,а ТЦКшники повноваження судових виконавців-це незаконно,Не можна підміняти 65 статтю Конституції і 335 статтю ККУ неконституційними,популістичними,безглуздими і корупційними законами,бо це руйнує державу зсередини.ТЦК-це не поліція,не юстиція і не суд,ті дИбіли,які написали цей закон,щоб відмазати Зеленського від про@обів,навіть не розуміють,що вони підставили ТЦК,вони не розуміють,що натворили і які це буде мати наслідки в майбутньому.
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24.07.2024 16:41 Відповісти
Закон, закон…. Закон как бы есть, но нет. Идешь в метро, нарываешься на облаву, и везут в военкомат на экспресс-медкомиссию. Возможно что с обновленными данными просто повестку выпишут, или отпустят. А тех кто не согласен, иногда больно пиз…т. У них потом эпилепсия и смерть.
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24.07.2024 21:54 Відповісти
Надо уже признаться, что эта кампания с треском была провалена, ибо не была продумана и обречена с самого начала. Плохо когда в руководстве страны столько безграмотных идиотов!!!
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24.07.2024 14:26 Відповісти
Ще гірше, коли в країні стільки різноманітних йолопів, що постійно обирають собі владу серед ідіотів за підказки розумних північних братів.
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24.07.2024 14:35 Відповісти
там ідіотизм вторинний,або навіть третийний, на першому місці у зе-влади дирибан, нажива та зрада України !!!



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24.07.2024 14:36 Відповісти
Цю "свиню" підклали вже давно в Стародавньому Римі, коли дали виборчі права незаможним і безграмотним голодранцям і злидням, Гай Марій перший вбив цвях у труну РЕСПУБЛІКИ своєю військовою реформою, а Юлій Цезар її поховав у громадянській війні, ставши диктатором! У результаті Республіка вільних громадян перетворилася на імперію безправних рабів на чолі з УЗУРПАТОРАМИ! Досі ніяких істотних зрушень немає, були боязкі спроби відродити справжню республіку в Родезії, але "демократична світова спільнота" задушила всі починання. БІЛЬШЕВІЗМ досі - інструмент у руках вульгарних УЗУРПАТОРІВ в обмані дурного лохторату!
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24.07.2024 14:59 Відповісти
я вам зараз прихриплю да - я вже призватий,
Верховний я...
це ж ви мене призвали, да....
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24.07.2024 14:30 Відповісти
Коли допускають до використання нову зброю чи новий стандарт, потім вихваляються купою документів, що таке-то допущено до використання там-то. А де аналог техпаспорта на той додаток? Замовники, виконавці, тест на відповідність якимось стандартам?
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24.07.2024 14:30 Відповісти
вам одним словом і без матюків?
вори!
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24.07.2024 14:34 Відповісти
Можливо замість "вори" краще злОдії - тобто ті які творять зло- кривду . Бо українська мова краща та змістовна ніж мокшанська.
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24.07.2024 16:28 Відповісти
Якимось стандартам точно відповідає.
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24.07.2024 15:15 Відповісти
Теперь все кто честно пришли и обновили сови данные будут получать повестки и почте и если они их не смогут забрать из почтового ящика то сразу попадут в розыск.
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24.07.2024 14:32 Відповісти
те, кто не обновил. Тоже будут получать повестки.
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24.07.2024 14:40 Відповісти
Так мене вже не будуть на вулиці хапати тецекашники ,бо я оновив свої дані ,я якщо зачеплять ,то я буду подавати на них до суду !
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24.07.2024 14:38 Відповісти
в суд подавати будеш з "Десни"
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24.07.2024 14:45 Відповісти
А не пішли б вони на хрін.
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24.07.2024 14:53 Відповісти
Ще одне чмо. Ну, і як воно? Жив-жив, будеш при смерті. Онуки зберуться і скажуть - дід був чмо.

Не соромно, ні?
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24.07.2024 14:46 Відповісти
По-перше сам ти чмо ,а по-друге дітей і онуків немаю і воювати мені немає за кого. ,а якщо онуки в тебе є, от і за них і воюй . А соромляться нехай наші можновладці, що за 30 років довели Україну до ручки.
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24.07.2024 14:51 Відповісти
Капєц, чмо. Божечки, розумію, ти ще дитя. Але ж все життя попереду. Будуть і діти, і онуки. Що ти їм скажеш?

Йди хоч на курси БПЛА. Хоч щось корисне роби.
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24.07.2024 14:58 Відповісти
Закрий рота ,шмаркачу мені вже 54 роки і більша частина життя вже позаду і казати немає кому. А скільки тобі років ,от і роби щось корисне ,а не промивай людям мізки.
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24.07.2024 15:17 Відповісти
Мені теж 54, шмаркачу. Мені було 45, коли був в АТО. Мені було 52, коли 24.02.22 з помповою рушницею на Житомирській трасі херачився насмерть. І мені зараз 54. 20 місяців на нулі. Зараз цивільний.

А ти?
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24.07.2024 18:51 Відповісти
А в мене хворий 84 річний батько ,у якого крім мене нікого немає.
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24.07.2024 20:08 Відповісти
Олексій, тримайтеся. Ви десь мій ровесник. Та хто нас троне?

Слухайте, я 20 місяців був на війні. Майже усі мої максимально близькі друзі загинули. Я витягував їх тіла. Сиджу зараз на терасі, п'ю. пиво і і мені стабільно погано. Тієї хвилини мовчання мені мало. Треба півгодини щоранку - пригадати усіх. З кожним поговорити.
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24.07.2024 22:02 Відповісти
Чуєш, "шмаркач", (ти мене образив, але сам не ображайся). Скажи мені - хто, окрім нас?
Вчора їздив в Білу Церкву, до побратима, командира взводу снайперів. Так він взагалі 66-го року народження. Тяжке поранення, звільнили за станом. Але ми все одно - воїни.
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24.07.2024 19:01 Відповісти
От на таких як ти, ідеалістах весь час і виїзджають (без образ ) а багатії або відкупились ,або забронювались ,або втікли за кордон ,але по совісті саме вони перші повинні були стати на захист України і своїх багатомільйонних статків ( треба прямо про це казати) ,бо саме вони понад 30 років заробляли ( а дехто ,як Ахмєтов заробляють до цих пір ,незважаючи на війну )на Україні і грабували Україну і українців ,а коли закінчиться війна ,то ця мерзота швидко повернеться (на вашій крові ) в Україну і продовжить займатись своєю улюбленою справою -заробляти і дерибанити Україну, ось така вона гірка правда і нічогоїї приховувати ,а зупинити цю мерзоту ,яка не краща за кацапів зможуть тільки колишні фронтовики .
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24.07.2024 19:58 Відповісти
От і докажіть після війни що ви воїни ,поставщи на місце внутрішніх ворогів-олігархів та іншу мерзоту , бо як казали наші провідники "Не так страшні московські воші ,як українські гниди "
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24.07.2024 20:06 Відповісти
ну тобто ти ніхто для України.
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24.07.2024 15:19 Відповісти
Шановна пані ,а ви хто для України і до речі ,скільки вам років.
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24.07.2024 15:30 Відповісти
Як хто? Одна з тих "патріотів", які захищають свою країну за рахунок чужого життя, життя чужіх дітей. Скільки я їх уже бачив - лайно, а не люди.
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24.07.2024 17:49 Відповісти
Ок, а що робити тим онукам, які зараз малими лишилися сиротами без батька і кинуті самі на себе без житла? Хто тоді чмо? хто забрав батька, хто послав батька на штурм проти КАБів? а діти лишилися як є. Хоч одного м'ясника притягли до відповідальності за великі втрати? За марне витрачання і без того меншої по чисельності людей України? нікого не притягли. Ізраїль це все також бачить і в шоці від такого совкового підходу.

Я не знаю вже людей у кого нема знайомих військових, і людям роти не зашити, вони все бачать і все говорять.

Зате у катєти і подібних тюки грошей, а людям треба підняти податки і все інше. І таким як катлєта плювати з високої гори на людей, на дітей сиріт і т.д., йому дельта треба з колцентрів і т.д.
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24.07.2024 14:58 Відповісти
1. Ти навіть приблизно не уявляєш, скільки я загубив своїх максимально близьких бойових побратимів. Це не цивільні друзі. Не якісь там собутильники.

Бойові побратими - навіть не друзі. Набагато більше. На гражданці ти усім пофіг, вірно?

На війні - ти сьорбаєш носом - 100 чоловік тобі принесуть всякі каплі та пігулки. Будеш сидіти на горі медикаментів.

Це так, образно.

Зрозумій - на нулі у людей зовсім інші відносини.
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24.07.2024 15:09 Відповісти
Щодо Колі-котлети. Він в мене на горизонті ще не з'являвся разом зі своїми бодігардами.

Наїде на мене - пісєц прийде усім. І йому, і усім його охоронникам.
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24.07.2024 15:12 Відповісти
Ааа, ще один, "якщо на мене", то я дам. Він вже іншим зробив і всі схавали. Отак по одному і придушать. Да йому наплювати, на тебе, на мене, на всіх. І нічого ви не зробите, нічого йому не зробили, взагалі. Такі як коля показують хто люди в тилу і як вони ставляться до людей. Так вони ще і приймають закони ...

Я працював до війни в енергетиці, і тоді кожен тиждень хоронили енергетиків, не було тижня, щоб не вбило когось. Але знаєте в чому прикол, що тоді війни не було і тоді було плювати всім, всі жили собі. І головне, що багато гинули не через те, що вони щось порушили, а що старе гниле обладнання, яке ламається в руках при виконанні роботи і вбиває.

Якби всім було пофіг, то люди не донатили б величезні суми коштів на ЗСУ, а такі як катлєта плювати і обкрадають у війну. І що роблять для присікання? нічого, просто все затихло і все.
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24.07.2024 15:23 Відповісти
Вова, а Ви хочете, щоб я взяв карабін чи помпу 12-го та пішов шукати Колю-котлету? Слухайте, я ж ще не зовсім психопат)) Кажете - по одному придушать? Ні.
Кожен, хто довго був на нулі - це вже така бойова одиниця, з якою, не думаю, що швидко справиться ціла рота кордівських спецпризначенців. А ми ще й об'єднаємося.
Ми старі, побиті, з пораненнями, з контузіями.
Я не знаю, як Вам, цивільному пояснити наш рівень. Ми вміємо все.
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24.07.2024 18:37 Відповісти
Я не образити, бо допомагаю військовим часто і багато знаю. У перші дні опинився в оточенні в Ірпені, дивом не загинув, горіло все.

Я про те, що ви пишете простим людям, які часто віддають останнє, при цьому тюки грошей знаходять у чиновників, якім плювати з високої гори.

Дружній вогонь, не на тих напали. Якби не прості люди в перші дні, то питання де б воно все було. Я бачив багато також.

Ото що ви пишете тут простим, то воно НІ НА ЩО НЕ ВПЛИНЕ, не той рівень. Ну образите, далі що? нічого. Бо в мене особисто багато питань до всього ... Ми самі готувалися і будували загородження, коли влада по всіх каналах 23 кричали, що війни не буде. Це було просто знищення простих людей, які повірили.
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24.07.2024 19:03 Відповісти
Можливо, візуально бачилися. Вас як раз виводили, познайомився з бійцями Карпатської Січі. І це зробило весь мій майбутній бойовий досвід ))))
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24.07.2024 19:10 Відповісти
Мені вистачає 31 і 81.
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24.07.2024 19:17 Відповісти
31 і 81 - що це таке?
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24.07.2024 19:21 Відповісти
Ви точно військовий? кожна бригада має номер.
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24.07.2024 19:23 Відповісти
В нашій рідній країні ,пісєц буде не йому ,а тобі ,а наша рідна прокуратура пришиє тобі справу про напад на народного депутата ,чи може тобі ще раз нагадати в якій країні ми живемо ,де гроші вирішують ВСЕ ! Ось такі от реалії на гражданці . Хлопці ви хоч і фронтовики ,а наївні ,як малі діти.
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24.07.2024 15:28 Відповісти
Наїде на мене - пісєц прийде усім.

Хочу бачити. Та та наїдь вже на весь батальйон Монако з 95 кварталом. Побіг за поп-корном
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24.07.2024 17:53 Відповісти
Береш свій порп-корн і їдеш в ТЦК. Все просто.
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24.07.2024 19:03 Відповісти
Так хоч онуки зберуться. А так сгинуть под кабом или от фпв дрона?
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24.07.2024 22:34 Відповісти
і скільки разів тебе хапнули вже?
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24.07.2024 15:16 Відповісти
Так в нашій рідній країні це не проблема ,навіть якщо тобі вже 50+ ,для них закон не писаний.
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24.07.2024 15:19 Відповісти
Алгоритм: задержали, отпиз…ли, забрали телефон, заставили пройти медкомиссию, отправили служить. В суд можно, скажем из части. Сидишь и орешь «сууууд, я требую суууд!!»
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24.07.2024 22:00 Відповісти
Кому як повезе ,закоси під бомжа і ніхто не чіплятиметься
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24.07.2024 22:03 Відповісти
Обов'язок держави - повернути ядерну зброю.
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24.07.2024 15:03 Відповісти
Обязательно вернут, потом, когда-нибудь, может быть.
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24.07.2024 15:07 Відповісти
Кацапороте не хрюкай.
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24.07.2024 15:46 Відповісти
Головне, щоб росіяни нам її не повернули .. своїм ходом
Все інше - вологі фантазії
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24.07.2024 16:04 Відповісти
Дякуемо, але розраховуйте на себе (с)

Коли до мене в мicто зайдуть славнозвicнi буряти, дировцi, та iншi пугали котрими нас лякають з методичок - ось тодi й будемо оборонятися власною зброею.

Поки скрiзь хабарництво, но чолi краiни прострочений узурпатор, а екс-голова генштабу виявився непридатним та зараз робить свiтлинки з жiнкою в Лондонi (розповiдаючи що потрiбно видмовитися вiд свобод заради перемоги) - то я буду нейтральним але проти супротивника.

Щойно ця держава спробуе мене ограбити - вона перестане для мене вiдрiзнятися вiд загарбника i стане стовiдсотковим ворогом i я буду робити все, щоб вона припинила свое iснування.

Це ж якими недоумками треба бути, щоб об'явити вiйну власному народовi...
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24.07.2024 15:17 Відповісти
Розділяй і володарюй - давній принцип.
Вас буряти гарантовано вб'ють, якщо спробуєте оборонятися.
Їх буде більше, у них буде важка зброя.
Краще вже тікайте, просто зараз.
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24.07.2024 15:19 Відповісти
Може бути й таке, хтозна.

Проте я кажу про хитродупу парадигму в якiй живе держава - коли потрiбна допомога, то зразу ж вмикаеться мантра про конституцiйнi обов'язки та iншi зобов'язання, пiд час яких пузатий або хрипатий дядя вирiшать де тобi вмерти. А коли настае час взаемин - розраховуйте на себе, в нас лапки.

Чесно кажучи таку державу не захищати хочеться, а вмертвити, чи як воно там на украiнськiй буде.
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24.07.2024 15:27 Відповісти
вмертвити, чи як воно там на украiнськiй буде
Так почему же вы себя насилуете мовой мёртвого государства?
Пишите уже на русском. Чтоб по форме и по сути, так сказать.
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24.07.2024 15:32 Відповісти
Це непристойно, в украiномовному суспiльствi розмовляти на iншiй мовi.

Мова - це не про державу. Не iснуе американськоi, канадськоi, австралiйськоi, iндийськоi, iранськоi чи швейцарськоi мови, проте у цих держав е спiльна риса - до них Украiнi як до Луни пiшки. Тобто мова це як раз один з iнструментiв вашого цього divide et imperum, тому краще вже на мовi
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24.07.2024 15:41 Відповісти
Кому будет нужна украинская мова - без Украины?
Будет как цыганский язык. Интересен только своим среди своих.
Если сюда зайдут буряты, мова тут исчезнет вместе с Украиной гарантированно.
Так что если желаете смерти государству "Украина", начните с мовы.
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24.07.2024 15:49 Відповісти
Вона не потрiбна чи нi, вона просто icнуе, i це треба прийняти як данiсть.

Всi казки про знищення держави пiсля знищення мови - це лише казки. Сто, або навiть тисярiчний приклад icнування людства вже остаточно дав вiдповiдь на питання кореляцii мови та держави. Ii просто не мае. Тому що iснують як держави, що не мають своеi мови, а користуються мовою ворога (як та ж сама США\Канада\Iндiя), так i народи не маючi держави сотнi рокiв, проте зберегшi автентичну мову. А були держави що мали свою мову i розпадалися при цьому.

Мова - це як колiр шпалер. Безумовно вiн мае значення в комфортному життi. Але нiхто не клеiть шпалери, коли немае пiдлоги, або тече стеля.
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24.07.2024 16:00 Відповісти
Говорю же, будем как цыгане. Между собою кто-то ещё будет на мове, а на людях - на языке того государства, в котором обретаются.
Ну чисто вторые цыгане выйдут. Вам хочется, чтобы на вас как на цыгана в мире смотрели? Опять, мол, припёрлись эти лузеры, которые свою родину просрали, подачки просить.
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24.07.2024 16:04 Відповісти
"Коли до мене в мicто зайдуть славнозвicнi буряти, дировцi, та iншi пугали котрими нас лякають з методичок - ось тодi й будемо оборонятися власною зброею."
Ні, не будете. Твій мисливській карабін-ніщо проти купи ак, чи рпг, чи ргд, чи ф1 у твої вікна. Якщо цього не вистачить-то буряти можуть і на т80 чи бетері у твоє подвір'я в'їхати. А далі, якщо вцілієш-дадуть калаш, та підеш на країни Балтії, Польщу та інших. Лднр-івці не дадуть збрехати. Ось тоді згадаєш про методички та навіщо була та мобілізація за Україну.
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25.07.2024 00:10 Відповісти
Это ещё ничего....
Вспомните " Драконовские законы Януковича "
Теперь этого нет, и народ просто выдохнул... Понятно что всё же многое многим не нравится... Но главное что прогнали яника
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24.07.2024 16:43 Відповісти
А потом вообще ничего не произошло. Убежал Овощ и сразу Украина в тартарары. Да? Сама?
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24.07.2024 22:38 Відповісти
А так у меня чувство что на сайте много ботов...
Если Яник не нравился то народ его выгнал
.
Если б Зеля не нравился его б то же выгнали...
Но этого нет? Нет. Значит всё устраивает.
Иначе бы народ собрался и выгнал...
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24.07.2024 16:48 Відповісти
"24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави Законом України № 2105-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 69 "Про загальну мобілізацію", відповідно до якого: 1. Оголошується та проводиться загальна мобілізація"
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24.07.2024 19:41 Відповісти
Ми давно вже звикли до постійної брехні чинуш в погонах і без, от знову бреше чинуша. Ментам спущена норма вилову на вулицях і ніякі додатки нікого не цікавлять.
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24.07.2024 21:31 Відповісти
Черговий найоб.

Як заїбали ці брехуни і здирники. Вся зелена ******* заброньована знизу до верху, або в шабулянтах "служить", отримає медалі і виплати замість Героїв, особливо замість загиблих.

Ще й мучають народ і знущаються з "лошків, які в усе це вірять". Сучі антимайданівці.
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25.07.2024 01:29 Відповісти
 
 