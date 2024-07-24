Словаччина може вжити "невизначених взаємних заходів" через припинення Україною транзиту нафти "Лукойлу", - президент Пеллегріні
Словаччина погрожує відреагувати на дії України з припинення транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через трубопровід "Дружба".
Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennikn.
Зазначається, що Пеллегріні та міністр оборони країни Роберт Калиняк "різко критикують" Україну через відмову постачати російську нафту.
Глава Міноборони заявив, що Київ "багато чим ризикує" і що нібито такі дії є "безвідповідальними".
Водночас Пеллегріні заявив, що Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи". Він додав, його країна не заслуговує на таке ставлення з боку Києва.
"Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати", - наголосив словацький лідер.
Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.
Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".
"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.
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В цій частині також?
Тут (как везде) про деньги.
Ермак в Беларуси ведет переговоры с Лукойл. Хер они хоть грам нефти через нас прокачают.
Будет типа РосУкрЭнерго. В России кто то покупает. Мы для него прокачиваем Он продает Лукойлу на территории Словакии (херня) и главное Венгрии.
Лукойл из своей нефти вырабатывает топливо.
Вы еще читаете?
Продает како то фирме. Та (за евро американскую помощь) поставляет ГСМ для ЗСУ.
Короче, как говорили в долигачевские времена) без бутыли не разобраться
У вас і секті " широкого Тухіса Бахінв"всі недоумки, чи через одного?
Санкціям проти Лукойла вже декілька років, чому саме сьогоді перекрили поставки?
Для Лукойла і тим більше для роісії поставки трубопроводом в Словаччину це 0.15 загального експорту. Перекрили трубу, просто цей добовий обсяг ДОГРУЗЯТЬ у танкєр в усть-Лузі, чи новоросійську.
А от союзника, що навіть при фіцьо через треті країни поставляє в Україну великий обсяг снарядів пепевели в категорію недругів.
Таких як ти, корисних ідіотів, в країні нажаль дууже багато. То ж і цілуєте то один, тотінший тухіс. Голова ж відсутня...
Їх там і бути не може, тому що імпортер- поляк і купує через третій офшор.
А зерно будь-чіє. Найбільше завезли по схемі " перерваний транзит".
Звісно, це не головна причина блокади поляками кордону, але і не остання.
Оце твоє формальне " фсє" і виплескує потім у то, що легальне зерно із фур і вагонів фермери викидали.
А так " фсє хорошо прєкрасная маркіза, фсє хорошо, фсє хорошо..."
Яке це має значення які там у себе заманухи поляки встановили, контрабанда, чи постачання за сірими схємами і в Африці однакове,
Тобі їхати, чи шашечки?
Джерело: "Європейська правда", https://www.ft.com/content/ea9ce543-5aca-4b63-a1e3-b12bc0ccc9c1 Financial Times
Українська влада, із особистих мотивів вирішила ускладнити стосунки із дружньою країною. Це що так перший раз?
Найперший, був, коли недоросль у кріслі президента, дав команду Гєнпрокуратурі відкрити карну справк проти тільки но обраного президента Байдена. У 2020-му.
Ну тоді у США це списали на легку придуркуватість Вовіка. А зараз на що будуть списувати?
Поставки до Словаччини- 0,15 відсотка нафтового експорту роісії. Так вони цей об'єм будуть догружати щодобово у танкери в усть-Лузі і Новоросійську. Це на межі похибки ваги грузу.
А от у Словаччини проблеми..
24.07.2024
Темою перемовин, що веде вже третій день в Білорусі Єрмак з представниками РФ є транзит нафти "Лукойла" через українську територію. Домовились продавати нафту нейтральному трейдеру, який буде перепродувати її Угорщині.
Если словакия на это согласна - то мы тогда открываем кран!
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россия за нефтедоллары , которые она получает от словаков, обеспечивает 1 армейский корпус.
давайте, пусть словакия нам выделит 1 свой армеский корпус, и расположит его под Часовым Яром.
Если Словакия готова финансировать своими деньгами 1 российский армейский корпус, то пусть своим словацким армейским корпусом его и сдерживает!
не можуть нафти купити в іншому місці!
велика проблема!
тут війна. це справжня проблема!
ато іншого постачальника нафти не можуть взяти! господарники!