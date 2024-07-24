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Словаччина може вжити "невизначених взаємних заходів" через припинення Україною транзиту нафти "Лукойлу", - президент Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні

Словаччина погрожує відреагувати на дії України з припинення транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через трубопровід "Дружба".

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennikn.

Зазначається, що Пеллегріні та міністр оборони країни Роберт Калиняк "різко критикують" Україну через відмову постачати російську нафту. 

Глава Міноборони заявив, що Київ "багато чим ризикує" і що нібито такі дії є "безвідповідальними".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокуватиме гроші Євросоюзу на допомогу Україні зброєю через ситуацію з транзитом нафти "Лукойла", - Сійярто

Водночас Пеллегріні заявив, що Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи". Він додав, його країна не заслуговує на таке ставлення з боку Києва.

"Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати", - наголосив словацький лідер.

Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

Читайте також: Угорщина і Словаччина поскаржились на Україну до Єврокомісії через санкції проти "Лукойлу" (оновлено) 

Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Автор: 

Словаччина (1097) нафтопровід (363) Лукойл (122) Пеллегріні Петер (14)


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Топ коментарі
+13
Так, це перекриття було тупим. Потрібно не просто перекривати, а або закривати на ремонт, або, що краще - пошкодити під час російської ракетної атаки.
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24.07.2024 16:34
+9
чому ж кацапи всі такі однакові та передбачувані...
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24.07.2024 16:29
+8
Слиматччина як членкіня нати об'явить Україні війну ?!!
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24.07.2024 16:24
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"Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії."

В цій частині також?
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24.07.2024 16:22 Відповісти
мордор поставляет туда относительно небольшие объемы нефти, которые радикально не влияют на их экономику. А мы сейчас жизннено зависим от помощи партнеров, особенно тех кто имеет с нами общую границу. Сраться с ними сейчас обязательно?
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24.07.2024 16:26 Відповісти
чому ж кацапи всі такі однакові та передбачувані...
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24.07.2024 16:29 Відповісти
Тому, що ти, росіянин, напялив на себе недружєственній прапорець і мрієш, що ведмедчкк тебе за це на фермі не випоре .
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24.07.2024 16:34 Відповісти
ваша троляча група вирахувана - сиди не воняй, дрисня
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24.07.2024 16:40 Відповісти
Так просте запитання, троль, чому сьогоді британьський прапорець повісив, невже ведмедчука і хочеш зрадити ?
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24.07.2024 16:44 Відповісти
а в чому він не прав? Це максимально тупа ситуація рішення офіційно перекрити постачання гідне Зедебілов. У той час як мудрі люди давно ще в 2022 році пропонували знищити в результаті ракетної атаки.
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24.07.2024 18:55 Відповісти
А навіщо? Яка статегічна мета? Знищити експорт 0,15 тисячних експорту роісії і зробити Словачиину за ці гррші ворогом?
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24.07.2024 19:51 Відповісти
від цих обсягів залежить скільки правопопулісти протримаються в цих країнах при владі.
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24.07.2024 16:37 Відповісти
Головний словацький НПЗ використовує до 40% нафти "Лукойлу"
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24.07.2024 16:39 Відповісти
дописувач мав на увазі: "відношення споживання Словаччини до загального рівня збуту не високе"
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24.07.2024 18:19 Відповісти
Для "Лукойлу" - так Але воно суттєве - для Словаччини!
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24.07.2024 21:00 Відповісти
Та все там визначено - не дати електроенергіі і бензину з дизелем
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24.07.2024 16:21 Відповісти
Слиматчина (дуже круто придумано) іде нафіг і взаємно з угорщиною одна одну задовільняє в неприродний спосіб !
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24.07.2024 19:13 Відповісти
Слиматччина як членкіня нати об'явить Україні війну ?!!
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24.07.2024 16:24 Відповісти
Між Словаччиною і вами, є ще Польща із Україною.
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24.07.2024 16:35 Відповісти
Не просто з москальської павутини вибратись , але мусимо .
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24.07.2024 16:29 Відповісти
так підірвіть то нафтопровід під час наступної ракетної атаки. і звинуватьте пуйла. хай вони з пуйлом досовляють про поставки відрами.
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24.07.2024 16:32 Відповісти
Так, це перекриття було тупим. Потрібно не просто перекривати, а або закривати на ремонт, або, що краще - пошкодити під час російської ракетної атаки.
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24.07.2024 16:34 Відповісти
Тупым оно не было.
Тут (как везде) про деньги.
Ермак в Беларуси ведет переговоры с Лукойл. Хер они хоть грам нефти через нас прокачают.
Будет типа РосУкрЭнерго. В России кто то покупает. Мы для него прокачиваем Он продает Лукойлу на территории Словакии (херня) и главное Венгрии.
Лукойл из своей нефти вырабатывает топливо.
Вы еще читаете?
Продает како то фирме. Та (за евро американскую помощь) поставляет ГСМ для ЗСУ.
Короче, как говорили в долигачевские времена) без бутыли не разобраться
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24.07.2024 17:01 Відповісти
А ось так відкривається "второй фронт" допомоги кацапам, спочатку польські блокувальники плюс угорці, а тепер ще і словаки вирішили допомогти кацапам нищити дитячі лікарні і вбивати дітей
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24.07.2024 16:36 Відповісти
Та ну, це Зеленьський із Єрмаком намагаються всіма силами перекрити транзит зброї через Словаччину. А потім домовлятись із вашим мордором про здачу України.
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24.07.2024 16:42 Відповісти
Дєрмак та ЗЕлупа, звісно, вороги українцям, але ти все рівно ватна ****.
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24.07.2024 17:30 Відповісти
Слюхай сюди, перд..н старий.
У вас і секті " широкого Тухіса Бахінв"всі недоумки, чи через одного?
Санкціям проти Лукойла вже декілька років, чому саме сьогоді перекрили поставки?
Для Лукойла і тим більше для роісії поставки трубопроводом в Словаччину це 0.15 загального експорту. Перекрили трубу, просто цей добовий обсяг ДОГРУЗЯТЬ у танкєр в усть-Лузі, чи новоросійську.
А от союзника, що навіть при фіцьо через треті країни поставляє в Україну великий обсяг снарядів пепевели в категорію недругів.
Таких як ти, корисних ідіотів, в країні нажаль дууже багато. То ж і цілуєте то один, тотінший тухіс. Голова ж відсутня...
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24.07.2024 22:42 Відповісти
У подху#ловников пердаки подгорают. Это хорошо. Пора перекрыть им и газ.
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24.07.2024 16:38 Відповісти
Це Єрмак і Зеленьський зробили навмисно, що б перекрити транзит військової техніки ще і через Словаччину. І транзит електрики також із Європи також ускладнити. Восени на словацько українснській ділянці трапиться аварія і Єрмак заверещить про перемовини із рф.
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24.07.2024 16:40 Відповісти
На слимакив очень малые перетоки энергии, основные с поляндией, Румынией и мадьярией.
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24.07.2024 19:32 Відповісти
Та ну да, скіки там тієї електроєнергії. Сьогодні і Словаччину проти України настрополимо, вчора Польщу,автра Румінію із Німеччиною і запануємо в своїй сторонці
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24.07.2024 19:49 Відповісти
Я не фанат зеденка, но справедливости ради... Польська прокуратура перевіряє десятки місцевих компаній, які завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній Джерело: https://biz.censor.net/n3501387
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24.07.2024 20:08 Відповісти
Та ну, нема українських ?
Їх там і бути не може, тому що імпортер- поляк і купує через третій офшор.
А зерно будь-чіє. Найбільше завезли по схемі " перерваний транзит".
Звісно, це не головна причина блокади поляками кордону, але і не остання.
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24.07.2024 22:25 Відповісти
значит юридически разговор окончен, кто продает - не *****, главное - кто покупает и продает в поляндии. ФСЕ!
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24.07.2024 23:17 Відповісти
Так б'ють же не по паспорту, а по морді.
Оце твоє формальне " фсє" і виплескує потім у то, що легальне зерно із фур і вагонів фермери викидали.
А так " фсє хорошо прєкрасная маркіза, фсє хорошо, фсє хорошо..."
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24.07.2024 23:27 Відповісти
Это просто идет тупо от непонимания, пи*деть, ни разу не будучи в поляндии, и не зная их правил торговли.
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24.07.2024 23:43 Відповісти
Та да, тільки під час активної фази блокади фермерами шляхів по усій Європі проти " зеленого переходу", в режимі онлайн відслідковували, що там з нашими вантажами, де фермери перекрили? Через Швейцарію проїдемо? А в Румунії на кордоні із Україною? А що водії по телефону розказуть, що ці фєрмери кляти від нас хочуть?
Яке це має значення які там у себе заманухи поляки встановили, контрабанда, чи постачання за сірими схємами і в Африці однакове,
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24.07.2024 23:55 Відповісти
Я уже писал - **** не захочет кобель не вскочит, т. е. - франек не захочет, хохол не вскочит.
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24.07.2024 23:21 Відповісти
Перепрошую, а хто такий "єрмак" з великої літери?
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24.07.2024 21:20 Відповісти
Той, що і звеликої.
Тобі їхати, чи шашечки?
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24.07.2024 22:28 Відповісти
Спроба Угорщини та Словаччини заручитися підтримкою Європейського Союзу в останній суперечці з Україною стосовно перебоїв із транзитом нафти російської компанії "Лукойл" зазнала невдачі.

Джерело: "Європейська правда", https://www.ft.com/content/ea9ce543-5aca-4b63-a1e3-b12bc0ccc9c1 Financial Times
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25.07.2024 18:48 Відповісти
І яким чином це до питання взаємин між Словаччиною і Україною?
Українська влада, із особистих мотивів вирішила ускладнити стосунки із дружньою країною. Це що так перший раз?
Найперший, був, коли недоросль у кріслі президента, дав команду Гєнпрокуратурі відкрити карну справк проти тільки но обраного президента Байдена. У 2020-му.
Ну тоді у США це списали на легку придуркуватість Вовіка. А зараз на що будуть списувати?
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25.07.2024 19:17 Відповісти
І головне, проти чого боремося?
Поставки до Словаччини- 0,15 відсотка нафтового експорту роісії. Так вони цей об'єм будуть догружати щодобово у танкери в усть-Лузі і Новоросійську. Це на межі похибки ваги грузу.
А от у Словаччини проблеми..
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25.07.2024 19:20 Відповісти
У нафтових наркоманів ломка.
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24.07.2024 16:43 Відповісти
Аби таке ниття стосовно pozії підняли,може,б вони давно з нашої землі убрались.Мовчки спостерігали,як раша знищує наші міста разом з населенням,блокуючи допомогу ЄС,а тепер заскавчали.
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24.07.2024 16:44 Відповісти
та не бздіть ви так, буде і вам московська нафта

24.‎07.‎2024

Темою перемовин, що веде вже третій день в Білорусі Єрмак з представниками РФ є транзит нафти "Лукойла" через українську територію. Домовились продавати нафту нейтральному трейдеру, який буде перепродувати її Угорщині.
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24.07.2024 17:03 Відповісти
Іпать-дрімать....****...Очманіти можна, якщо правда
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24.07.2024 20:04 Відповісти
у кожній країні існують зебілоїди, але тільки в Україні їх 73% від тих хто доповз до вавививрження.
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24.07.2024 17:08 Відповісти
То давайте за нефтедоллары пусть россия тогда словаков убивает, а не украинцев!
Если словакия на это согласна - то мы тогда открываем кран!
------------------
россия за нефтедоллары , которые она получает от словаков, обеспечивает 1 армейский корпус.
давайте, пусть словакия нам выделит 1 свой армеский корпус, и расположит его под Часовым Яром.
Если Словакия готова финансировать своими деньгами 1 российский армейский корпус, то пусть своим словацким армейским корпусом его и сдерживает!
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24.07.2024 18:54 Відповісти
то хай ідуть на!

не можуть нафти купити в іншому місці!

велика проблема!

тут війна. це справжня проблема!

ато іншого постачальника нафти не можуть взяти! господарники!
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24.07.2024 18:56 Відповісти
можемо запропонувати війдкрити кран. якщо посилають 1 армійський корпус під часів яр, приймати на свої голови снаряди, які росія купила на ті нафтодолари!
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24.07.2024 19:02 Відповісти
Одна надія на військових - дорогенькі підірвіть ту трубу до біса, а ще краще в десяти місцях, щоб не до ремонту було ! Тихенько і нічого і нікому не афішуємо хто це зробив де і навіщо !...
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24.07.2024 20:07 Відповісти
Тільки друзі пуйла купують у нього газ та нафту.
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24.07.2024 21:25 Відповісти
 
 