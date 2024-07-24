Словаччина може вжити "невизначених взаємних заходів" через припинення Україною транзиту нафти "Лукойлу", - президент Пеллегріні

Словаччина погрожує відреагувати на дії України з припинення транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через трубопровід "Дружба".

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennikn.

Зазначається, що Пеллегріні та міністр оборони країни Роберт Калиняк "різко критикують" Україну через відмову постачати російську нафту.

Глава Міноборони заявив, що Київ "багато чим ризикує" і що нібито такі дії є "безвідповідальними".

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Водночас Пеллегріні заявив, що Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи". Він додав, його країна не заслуговує на таке ставлення з боку Києва.

"Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати", - наголосив словацький лідер.

Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

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Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.