Угорщина блокуватиме гроші Євросоюзу на допомогу Україні зброєю через ситуацію з транзитом нафти "Лукойла", - Сійярто

Угорщина блокуватиме 6,5 мільярда євро із Європейського фонду миру, які призначені для компенсації поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ATV.

Головний угорський дипломат укотре пообурювався складнощами в транзиті російської нафти через Україну до Угорщини та Словаччини, енергопостачання яких "опинилося під загрозою через дії українців".

"Я також чітко дав зрозуміти, що поки Україна не вирішить це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання", - заявив він.

Він вважає, що Європейська комісія "повинна натиснути на Україну", щоб дозволити "Лукойлу" відновити постачання нафти через українську територію.

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Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".

18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення України щодо припинення транзиту російської нафти неприйнятне, Угорщина підніме це питання на Раді ЄС, - Сійярто