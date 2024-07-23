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Угорщина блокуватиме гроші Євросоюзу на допомогу Україні зброєю через ситуацію з транзитом нафти "Лукойла", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина блокуватиме 6,5 мільярда євро із  Європейського фонду миру, які призначені для компенсації поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ATV.

Головний угорський дипломат укотре пообурювався складнощами в транзиті російської нафти через Україну до Угорщини та Словаччини, енергопостачання яких "опинилося під загрозою через дії українців".

"Я також чітко дав зрозуміти, що поки Україна не вирішить це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання", - заявив він.

Він вважає, що Європейська комісія "повинна натиснути на Україну", щоб дозволити "Лукойлу" відновити постачання нафти через українську територію.

Читайте: Україна продовжує транзит російської нафти до ЄС, обмеження стосуються лише "Лукойлу", – "Укртранснафта"

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".

18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення України щодо припинення транзиту російської нафти неприйнятне, Угорщина підніме це питання на Раді ЄС, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2273) нафта (5505) Лукойл (122) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+54
Угорські ******* робили це і без того, зараз ущєрбним прилетіло
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23.07.2024 20:02
+38
Це краіна НАТО чи Пн Корея?
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23.07.2024 20:04
+31
угорцям не місце в ЄС і НАТО. Їх місце на мокшанських болотах
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23.07.2024 20:15
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Угорські ******* робили це і без того, зараз ущєрбним прилетіло
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23.07.2024 20:02 Відповісти
Під час другої світової війни в червоній армії був негласний приказ: мадьярів в полон не брати.
І було за що.
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23.07.2024 21:59 Відповісти
Це краіна НАТО чи Пн Корея?
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23.07.2024 20:04 Відповісти
це гірше
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23.07.2024 23:56 Відповісти
УСІ МАД'ЯРИ ПРИШЕЛЕПКУВАТІ -,ГАРЯЧКУВАВ ВОДІЧКА.
НУ, НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИНУВАТІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ,- ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
ЯК НЕ ВИНУВАТІ, УСІ ВИНУВАТІ,- ВІДПОВІВ ВОДІЧКА.
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23.07.2024 20:06 Відповісти
Могли б вже попередити..ГОЛОСНО - буде продовжувати в такому ж ключі, країну позбавлять членства всюди, де можна. З роз'ясненнями для населення - через вашого дебільного гібона, що продався расєї, у вас більше не буде ні фінансування, ні дотацій, ні безвізу..типу - і@іться тепер самі, як хочете.

Але сцуть..
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23.07.2024 20:10 Відповісти
Всьому - свій час! А сеча- вона колись закінчиться!
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23.07.2024 20:26 Відповісти
хто буде попереджати? орбан сиярто?
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23.07.2024 20:34 Відповісти
Читати вмієте? Попереджати не вони повинні.
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23.07.2024 20:41 Відповісти
пані не розуміє іронії..
орбан керує ЄС. він щаз головний на континенті. виходить шо він і повинет попереди сіярту
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23.07.2024 20:48 Відповісти
Це не іронія.
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23.07.2024 21:09 Відповісти
енергопостачання яких "опинилося під загрозою через дії українців"
До дій *****, значить, претензій немає.
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23.07.2024 20:11 Відповісти
Є таке слово Дипломатія. Покажіть зеленському його тлумачення в словнику. Трубу треба не перекривати публічно а зупиняти на ремонт. Дуже довгий ремонт, кілька років. І ще з мадярів гроші на нього взяти. Кілька ярдів.
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23.07.2024 20:11 Відповісти
Роман ти про що , де зеленський а де дипломатія ?
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23.07.2024 20:33 Відповісти
Як варіант, "промазати", збиваючи кацапську ракету в якийсь важливий вузол на трубі. А ремонт буде не на часі. Якщо вже закривати, то закривати, а не робити з цього шоу.
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23.07.2024 21:14 Відповісти
Вы еще за свой ОТР-банк с нами не расчитались.
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23.07.2024 20:14 Відповісти
угорцям не місце в ЄС і НАТО. Їх місце на мокшанських болотах
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23.07.2024 20:15 Відповісти
До Хатів,на історичну батьківщину великих мад'яр!!))
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23.07.2024 20:27 Відповісти
Ця курва щей шатажує!!Вже не один рік мізки Україні довбають,а тут гвалт Україна загрожує енергетиці Великої Мад'ярщині!! Курва пічаба !!))
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23.07.2024 20:16 Відповісти
Старанно відпрацьовує гроші кремля. Тягне, навіть, на премію!
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23.07.2024 20:27 Відповісти
Он дійсно ******** цей Сіярто. А до цього не блокували? От мудья свинячи ці мудьяри.
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23.07.2024 20:19 Відповісти
******!!))
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23.07.2024 20:25 Відповісти
Агов, Євро"союз", ви кого там у себе тримаєте під назвою "угорщина"?
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23.07.2024 20:26 Відповісти
А до цього хоч одне питання не блокувалось? Чи тепер двома руками голосуватимете проти?
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23.07.2024 20:27 Відповісти
Ага то есть раньше просто так палки в колеса совали, а теперь из-за нефти.. Ну так лучше как сейчас тогда
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23.07.2024 20:28 Відповісти
Мадярські недолюдки, орбани та сціярти, забувають, що вони живуть в центрі Європи, а не на місті Єврейської АО на берегах Амуру. Якби ЄС керували не ліберали-сопленосці, а консерватори, сиділи б вони в своїх ньїредьхазах як миші в підполі. Та й то навіть до лібералів почало доходити, що з мадярськими дикунами треба щось робити.
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23.07.2024 20:32 Відповісти
слова скінчилися, тільки матюки
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23.07.2024 20:39 Відповісти
пашла жоская атвєтка )
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23.07.2024 20:40 Відповісти
Циганва однаково все блокуватиме , як блокувала все що пов'язане з допомогою Україні і раніше. Отже перекрийте наглухо той кран і пішли вони н...й .!!
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23.07.2024 20:41 Відповісти
Пособники гітлера є пособниками кацапського фашизму...
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23.07.2024 20:43 Відповісти
Заблокуй собі собачий рот, циганва угро-фінська!
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23.07.2024 20:51 Відповісти
Як що коротко-блокування нафтопроводу це отвєтка за багаточисленні блокування Угорщини допомоги для України.
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23.07.2024 20:53 Відповісти
Мад'яри сволота, ви ще за Корюковку відповісте, прийде час. Тварюки профашистські.
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23.07.2024 20:54 Відповісти
Доки Угорщина щось блокує - жодні питання для Угорщини нне будуть вирішуватись.
І так, газ теж потрібно перекрити. З ************ шаннтажистами - тільки їх методами.
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23.07.2024 20:56 Відповісти
Та без проблем, тупоголовий мудяре. Але мудярія без нафти!
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23.07.2024 20:58 Відповісти
Наши Зешмаркли поддерживают єто решение.
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23.07.2024 21:11 Відповісти
https://ua.news/ua/world/ugorshhyna-gotova-rozblokuvaty-zakupivlyu-zbroyi-dlya-********-v-obmin-na-naftu Угорщина готова розблокувати закупівлю зброї для України в обмін на нафту

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23.07.2024 21:16 Відповісти
мудярщина буде без нафти. Все! Крапка!
Сіярто, можешь кіздеть, блювати, пердіти, жерти свій кал - вже все вирішене!
Мудярія без нафти!
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23.07.2024 21:17 Відповісти
Евросоюзу єто вьігодно!
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23.07.2024 21:47 Відповісти
иначе давно бы заблокировали.
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23.07.2024 21:49 Відповісти
Гнать пора жабу из ЕС и НАТО.
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23.07.2024 21:47 Відповісти
Сіятренко не переживай- ось ребренденгуємо москальську нафту на азербайджанську и потече вона до вас аж бігом
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23.07.2024 21:52 Відповісти
Мадярські гниди ******* путінську трубу смоктати
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23.07.2024 22:06 Відповісти
Мадяри почали зрозуміти своє місце, об вас нарешті почали витерати ноги.
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23.07.2024 22:10 Відповісти
Значить потрібно заблокувати ще і газ, щоб мало не здалося. І нехай тоді блокують внутрішні протести невдоволених мадяр.
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23.07.2024 22:24 Відповісти
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23.07.2024 22:31 Відповісти
А Угорщина випускає велосипеди ?
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23.07.2024 22:54 Відповісти
Бугагагага ! Ні в якому разі не пропускати угорцям ніяку нафту !!! Нехай трошки подумають як за дебілів голосувати.
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23.07.2024 23:11 Відповісти
а чи треба нам такий єс?
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23.07.2024 23:58 Відповісти
Не варто ототожнювати Орбана з угорцями. Це те ж саме що ототожнювати Зєлєнского з українцями. Це "недорозуміння". "Нещасний випадок". В історії народів така фігня трапляється... Треба протидіяти придуркам користуючись здоровим глуздом і міжнародним правом.
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24.07.2024 02:26 Відповісти
 
 