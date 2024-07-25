Бійці ЗСУ вийшли з оточення біля Прогресу на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Бійцям 31-ї окремої механізованої бригади вдалося "у повному складі" вирватися з оточення російських військ північніше села Прогрес Донецької області. Водночас командування ОСУВ "Хортиця" не підтвердило факт оточення, але визнало "напружену і складну" ситуацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал аналітиків DeepState.

Зазначається, що в середу 24 липня північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день.

"Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - пишуть аналітики.

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За даними DeepState, з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях хлопці з 1-го та 3-го батальйонів змогли вирватися з оточення "у повному складі".

"Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда.

Найголовніше — бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", - додали DeepState.

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Що кажуть в ОСУВ "Хортиця"?

Командування ОСУВ "Хортиця" у коментарі "Громадське" не підтверджувало факт оточення, але визнавало "напружену та складну" ситуацію.

Там зазначили, що коментувати ворожі дії та дії наших воїнів "не на часі".

Коментар 47-ї ОМБр

Водночас у 47-й окремій механізованій бригаді, яка, за даними DeepState, разом з 31 бригадою "залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони", розповіли, що ситуація "умовно, стабільно погана і поки покращень немає".

Це найскладніша ділянка, бо росіяни намагаються оточити і Костянтинівку, і з півночі, і з півдня. Зараз пробиваються на цьому напрямку активно. Після того як дійшли до Авдіївки, вони активно дуже пресують", - прокоментував співрозмовник виданню.

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Раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що під Прогресом Донецької області є загроза оточення частини угруповання Сил оборони.