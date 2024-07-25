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Бійці ЗСУ вийшли з оточення біля Прогресу на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Бійці 31-ї ОМБр вийшли з оточення біля Прогресу

Бійцям 31-ї окремої механізованої бригади вдалося "у повному складі" вирватися з оточення російських військ північніше села Прогрес Донецької області. Водночас командування ОСУВ "Хортиця" не підтвердило факт оточення, але визнало "напружену і складну" ситуацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал аналітиків DeepState.

Зазначається, що в середу 24 липня північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день.

"Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - пишуть аналітики.

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За даними DeepState, з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях хлопці з 1-го та 3-го батальйонів змогли вирватися з оточення "у повному складі".

Бійці 31-ї бригади вийшли з оточення біля Прогресу

"Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда.

Найголовніше — бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", - додали DeepState.

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Що кажуть в ОСУВ "Хортиця"?

Командування ОСУВ "Хортиця" у коментарі "Громадське" не підтверджувало факт оточення, але визнавало "напружену та складну" ситуацію.

Там зазначили, що коментувати ворожі дії та дії наших воїнів "не на часі".

Коментар 47-ї ОМБр

Водночас у 47-й окремій механізованій бригаді, яка, за даними DeepState, разом з 31 бригадою "залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони", розповіли, що ситуація "умовно, стабільно погана і поки покращень немає".

Це найскладніша ділянка, бо росіяни намагаються оточити і Костянтинівку, і з півночі, і з півдня. Зараз пробиваються на цьому напрямку активно. Після того як дійшли до Авдіївки, вони активно дуже пресують", - прокоментував співрозмовник виданню.

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Раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що під Прогресом Донецької області є загроза оточення частини угруповання Сил оборони.

Автор: 

оточення (21) Донецька область (8357) бойові дії (3714) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+23
"Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - пишуть аналітики."

Джерело:

І хто в них командир бригади, якому пофігу на життя бійців?
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25.07.2024 16:52
+18
командування ОСУВ "Хортиця" не підтвердило факт оточення... жесть, на карте это даже слепому видно.
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25.07.2024 16:52
+14
Слава Богу!!!
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25.07.2024 16:53
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"Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - пишуть аналітики."

Джерело:

І хто в них командир бригади, якому пофігу на життя бійців?
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25.07.2024 16:52 Відповісти
Герой України. Не менше.
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25.07.2024 16:56 Відповісти
Саме ця паскуда та ще й прикрита зверху не давала своєчасно команду на відхід та дотягла до того, що довелося прориватися, ще й з невідомими втратами...
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25.07.2024 17:17 Відповісти
Звичайний такий ... як і більшість в армії
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25.07.2024 16:57 Відповісти
у нас зе-лупа у всьому командир...
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25.07.2024 18:38 Відповісти
командування ОСУВ "Хортиця" не підтвердило факт оточення... жесть, на карте это даже слепому видно.
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25.07.2024 16:52 Відповісти
ви впевнені, що командування карти вміє читати?
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25.07.2024 18:40 Відповісти
Атласные - с закрытыми глазами
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25.07.2024 20:58 Відповісти
Слава Богу!!!
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25.07.2024 16:53 Відповісти
Русня має значні успіхи там, де діють недолугі командири.
В інших місцях, якщо вдається просунутись, то здебільшого завдяки ФАБ з УМПК.
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25.07.2024 16:53 Відповісти
Слава Богу!
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25.07.2024 16:54 Відповісти
З негативу: "Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм"(с)
з позитиву: "З допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі. Найголовніше - бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони."(с)

https://t.me/DeepStateUA/19966 Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення .

Але: "https://t.me/DeepStateUA/19965 Одна із причин постійного просування ворога - тотальна перевага в живій силі "
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25.07.2024 16:58 Відповісти
Сили Оборони - 1,2 млн ...кацапів на фронті - 0,7 млн ...
Яка в них може бути тотальна перевага ?!
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25.07.2024 17:08 Відповісти
я зустрічав інфу, що на ЛБЗ - ~ 700тисяч касапів. Здається, навіть це зі слів когось наших великих генералів, чи то Буданова, чи то Бергелевича.
Інша інфа - що наших на ЛБЗ вдвіччі, або втриччі менше...
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25.07.2024 17:22 Відповісти
Ну трохи прикинь, скільки сидить в Києві, скільки на західному кордоні, скільки на білоруському, сумському та харківському, і вони всі не задіяні, от і отримаємо на лінії зіткнення до 400 тис...
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25.07.2024 17:24 Відповісти
Про це ж і мова - чому вони там сидять ?
Чому , на фронті , постійно людей не вистачає ?
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25.07.2024 17:51 Відповісти
Бо не наловили ще. Ну і 14 бригад в тилу без озброєння...
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25.07.2024 18:06 Відповісти
Сили оборони це всі. І поліція, і прокурвори, і тилові криси. Таких в Україні 70%.
От і виходить 30% це фронтовики, котрих набереться 300 тисяч. Та ще і без відпочинку 2 з половиною років. А декотрі ще з 14го року.
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25.07.2024 18:26 Відповісти
Ні
Сили Оборони це ЗСУ (з ТРО) і Нацгвардія
Мєнти і решта прокурорських сюди не входять !
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25.07.2024 18:33 Відповісти
из 1,2 млн. - больше половины это менты, которые тусуются в тылу и не собираются на фронт
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25.07.2024 21:01 Відповісти
Поки Сирський розповідав, як він Крим звільнить, черговий його потужний комбриг:

 Командир бригади так і не віддав наказу на прорив Джерело:
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25.07.2024 17:03 Відповісти
В какую сторону?
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25.07.2024 18:33 Відповісти
...не підтверджувало факт оточення, але визнавало "напружену та складну" ситуацію.
Тоесть абсолютная политика "аля зэ-дибило-марафон" - говорить все хорошо при любой *опе!!!!
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25.07.2024 17:30 Відповісти
йуда Зеленське-Підєрмачне "вдало" прибрало Залужного... 73%ві зебіли - щасливі: "ми сдЄлалі іх разом..". с.ки безродні...
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25.07.2024 17:35 Відповісти
Полонені завжди є. Але основна частина вийшли. Про це повідомляли сами учасники подій.
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25.07.2024 18:29 Відповісти
Вот это самое страшное..
Изза зебилоидов - в плен.
Легко отделаться если сразу растреляют а то не дай Боже как у них принято..
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25.07.2024 18:35 Відповісти
А таких генералів як Марченко чи Наєв зєля у тилу тримає...
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25.07.2024 20:20 Відповісти
"Командир бригади так і не віддав наказу на прорив..."

Проблема не в кількості кацапів чи снарядів - проблема в наших паркетних передпенсійних генералах.
Перечитайте 10 разів крайній пост Бутусова, особливо тупі - 20 разів.
Кацапів на ТВД 500 тис., в нас - 1 млн., але кацапи постійно "мають перевагу у 5, 7, 10 разів" (цифра залежить від тупості генерала).
За 2 роки жодної вдалої контрнаступальної операції. Генії оперативного мистецтва, ***...
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25.07.2024 21:42 Відповісти
 
 