Бійці ЗСУ вийшли з оточення біля Прогресу на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Бійцям 31-ї окремої механізованої бригади вдалося "у повному складі" вирватися з оточення російських військ північніше села Прогрес Донецької області. Водночас командування ОСУВ "Хортиця" не підтвердило факт оточення, але визнало "напружену і складну" ситуацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал аналітиків DeepState.
Зазначається, що в середу 24 липня північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день.
"Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - пишуть аналітики.
За даними DeepState, з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях хлопці з 1-го та 3-го батальйонів змогли вирватися з оточення "у повному складі".
"Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда.
Найголовніше — бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", - додали DeepState.
Що кажуть в ОСУВ "Хортиця"?
Командування ОСУВ "Хортиця" у коментарі "Громадське" не підтверджувало факт оточення, але визнавало "напружену та складну" ситуацію.
Там зазначили, що коментувати ворожі дії та дії наших воїнів "не на часі".
Коментар 47-ї ОМБр
Водночас у 47-й окремій механізованій бригаді, яка, за даними DeepState, разом з 31 бригадою "залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони", розповіли, що ситуація "умовно, стабільно погана і поки покращень немає".
Це найскладніша ділянка, бо росіяни намагаються оточити і Костянтинівку, і з півночі, і з півдня. Зараз пробиваються на цьому напрямку активно. Після того як дійшли до Авдіївки, вони активно дуже пресують", - прокоментував співрозмовник виданню.
Раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що під Прогресом Донецької області є загроза оточення частини угруповання Сил оборони.
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Джерело:
І хто в них командир бригади, якому пофігу на життя бійців?
В інших місцях, якщо вдається просунутись, то здебільшого завдяки ФАБ з УМПК.
з позитиву: "З допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі. Найголовніше - бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони."(с)
https://t.me/DeepStateUA/19966 Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення .
Але: "https://t.me/DeepStateUA/19965 Одна із причин постійного просування ворога - тотальна перевага в живій силі "
Яка в них може бути тотальна перевага ?!
Інша інфа - що наших на ЛБЗ вдвіччі, або втриччі менше...
Чому , на фронті , постійно людей не вистачає ?
От і виходить 30% це фронтовики, котрих набереться 300 тисяч. Та ще і без відпочинку 2 з половиною років. А декотрі ще з 14го року.
Сили Оборони це ЗСУ (з ТРО) і Нацгвардія
Мєнти і решта прокурорських сюди не входять !
Командир бригади так і не віддав наказу на прорив Джерело:
Тоесть абсолютная политика "аля зэ-дибило-марафон" - говорить все хорошо при любой *опе!!!!
Изза зебилоидов - в плен.
Легко отделаться если сразу растреляют а то не дай Боже как у них принято..
Проблема не в кількості кацапів чи снарядів - проблема в наших паркетних передпенсійних генералах.
Перечитайте 10 разів крайній пост Бутусова, особливо тупі - 20 разів.
Кацапів на ТВД 500 тис., в нас - 1 млн., але кацапи постійно "мають перевагу у 5, 7, 10 разів" (цифра залежить від тупості генерала).
За 2 роки жодної вдалої контрнаступальної операції. Генії оперативного мистецтва, ***...