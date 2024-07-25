НАТО про падіння "Шахеда" в Румунії: Немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад РФ на територію Альянсу
У Північноатлантичному альянсі на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію НАТО.
Такий коментар представник Альянсу надав агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Посадовець зазначив, що на тлі російських атак проти України поблизу своїх кордонів НАТО в останні дні посилив заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.
"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – ідеться в коментарі.
Нагадаємо, військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.
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Толерантні гендернонейтральні вєгани - ліволіберали ...))
"Я бачив в очах Путіна лише мир і ніяких агресивних намірів"
буйло написане з великої літери не з пієтету, а лише тільки тому, що це пряма цитата-заява нашого президента 😕
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кацапи можуть бомбити україну через територію країн нато.
польшу перевірили. румунію перевірили.
країни балтії готуйтесь, до "нєспєціального" падіння на вашій землі.
ніхто і не смикнеться!
Потужно. Бзданули.
Що означає для бойового іранського дрону «не навмисно» якщо він впав на чужу теріторію, пролетівши сотні кілометрів? Це ж не курка яка ненависно не в те гніздо сіла
Я так розумію, що рашці вже можна бити по нато всім, головне «ненавмисно»
"випадково" залітає на територію іншої держави, ага...
лизнутьподякують кацапам.
Я її знаю саме звідти
Нато стало как полуслепой полуглухой сторож колхоза "путь в не-туда"
🤡- Не было шахеда!
- Вот люди видели!
🤡 - ошиблись ваши люди!
- вот же лежит!
🤡 - это не шахед!
- ну давайте исследуем!
🤡- не считается! расия не специально это делала!
- ТА ИДИТЕ вы НА #√\
But if ненавмисно, then rssuia is allowed to do what it considers necessary.
(c) Joseph Biden
Та можуть навіть на протести вийти щоб санкції проти орків ввели....
а це треба толерантним лівакам... які сидять в теплих кабінетах та отримують гроші на вибори від міжнародних корпорація які заробляють міліарди на тому що їх виробництво не в ЄС де споживач а в Китаї чи Індії
Ось коли прилетить у Бухарест, та ще попаде в президента Румунії то це буде просто "небезпечно".
Але ж можливо вони не навмисно, можливо в дронів компас зіпсувався, можливо він просто летів на навчання та заблукав. Як ті десантники на навчаннях в Україну попали.
Ну тоді це не напад. І 5 стаття НАТО не буде застосовуватись.
ПОВНИЙ МАРАЗМ.
це вже який раз? п'ятий? шостий?
Реакція просто шик, хтось нагадає мені нато то який блок, для чого воно було створено?????
Можна жахнути по Варшаві чи Бухаресту?
Головне, потім не забути вибачитися!
Щоб не було ескалації Тільки пАтужнє занепокоїння
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
ООН, озабоченная варварскими ударами по порту Ходейда, прислала хуситам корабль с едой и второй со стройматериалами, чтобы побыстрее восстановить то, что разломала израильская военщина. А то порт функционирует вполсилы, как вывозить нефть, чтобы ее продавать, чтобы покупать оружие, чтобы стрелять по кораблям? Оплачивают все это гуманитарное удовольствие страны-доноры ООН, суда которых и обстреливают хуситы. Такой вот причудливый пасьянс.
Тут должен был быть едкий комментарий, но они, увы, закончились.
И результат - 10 лет война.
Разве на дроне была надпись: "Я залетел случайно"?
В ответ запустите Томагавк в сторону россии и потом скажите, что ракета случайно не навмисно сбилась с курса во время учений.
Типа, пардон и тысяча извинений.