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НАТО про падіння "Шахеда" в Румунії: Немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад РФ на територію Альянсу

У Румунії впав шахед

У Північноатлантичному альянсі на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію НАТО.

Такий коментар представник Альянсу надав агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Посадовець зазначив, що на тлі російських атак проти України поблизу своїх кордонів НАТО в останні дні посилив заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Румунії Одобеску про уламки "шахедів" на території країни: Рішуче засуджуємо ці безвідповідальні дії

"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – ідеться в коментарі.

Нагадаємо, військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.

Автор: 

безпілотник (4110) НАТО (6426) Румунія (1158)


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Топ коментарі
+61
Потужний хор куколдів НАТО.
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25.07.2024 18:35
+33
Про перші "іскандери" чи "кинжали" , які впадуть ( дуже скоро) на територію ЄС так само будуть казати ?
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25.07.2024 18:35
+28
Страусина позиція
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25.07.2024 18:36
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Потужний хор куколдів НАТО.
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25.07.2024 18:35 Відповісти
Навіщо ж так грубо ?
Толерантні гендернонейтральні вєгани - ліволіберали ...))
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25.07.2024 18:37 Відповісти
НАТА проконсультувалась у ЗЄлі і той відповів:

"Я бачив в очах Путіна лише мир і ніяких агресивних намірів"

буйло написане з великої літери не з пієтету, а лише тільки тому, що це пряма цитата-заява нашого президента 😕
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25.07.2024 18:49 Відповісти
Безпеку Україні може гарантувати лише власна ядерна зброя !

.
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25.07.2024 18:51 Відповісти
Зате відповвдає дійсності..
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25.07.2024 18:54 Відповісти
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26.07.2024 00:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ypBKycLLvPY Відео ))
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26.07.2024 00:54 Відповісти
А чому НАТО має нападати на кацкпів, коли десь у полі Румунії впав і згорів кацапський дрон? Ну зламався і залетів і умисла нападу не було. Кацапи вже відповзали на колінах перед НАТО і вибачились. Тут краще подивитися в минуле і не таке далеке, коли навкого України збиралися десятки кацапських БТРГ і готувалися до нападу, а Найвєлічайший Лідор таваріщ "Асфальт" брехав, що нападу не буде і готував шашлики. То Ви і такі як Ви нічого не говорили таваріщу "Асфальту"? А тут прямо ненависть до НАТО? То можливо відмовтеся від їх допомоги.
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25.07.2024 22:11 Відповісти
Про перші "іскандери" чи "кинжали" , які впадуть ( дуже скоро) на територію ЄС так само будуть казати ?
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25.07.2024 18:35 Відповісти
В Польщі вже падало і ракети навіть нато-ппо не відстежило
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25.07.2024 18:38 Відповісти
при нинишній ескалації нічого там не впаде.
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25.07.2024 18:50 Відповісти
Поки українці не скінчаться - не впаде. Он вже дцмають, як би це українців з ЄС відправити воювати, так не хочеться самим в цьому приймати участі...
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25.07.2024 19:14 Відповісти
правильно думають. нічого нашим ухилянтам по Європам розсікати..
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25.07.2024 19:16 Відповісти
Страусина позиція
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25.07.2024 18:36 Відповісти
КУКОЛДИ натовські
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25.07.2024 18:37 Відповісти
СЦИКУНИ!!!
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25.07.2024 18:38 Відповісти
Ну понятно, не все так однозначно... И вообще, это Украина виновата. Не защитила границы НАТО.
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25.07.2024 18:38 Відповісти
тобто, зрозуміло!
кацапи можуть бомбити україну через територію країн нато.
польшу перевірили. румунію перевірили.
країни балтії готуйтесь, до "нєспєціального" падіння на вашій землі.
ніхто і не смикнеться!
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25.07.2024 18:40 Відповісти
Вже не має ні слів ні культури щоб номально коментувати це.В Ізраїль залетів один дрон,Ф-35 розфігачили цілий порт.В україну залітають сотні щодня,Штати нам не дають дозвілу Атакамс знищити аеропорти.Які вони продажні і зрадливі.
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25.07.2024 18:41 Відповісти
а це тут до чого? що, хіба це НАТО бомбило той порт? ні. порт хуситів бомбив Ізраїль. своєю власною купленою зброєю. Буде Україна мати подібну власну зброю, то теж буде лупити по кацапах.
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25.07.2024 18:54 Відповісти
Ндя.
Потужно. Бзданули.
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25.07.2024 18:43 Відповісти
А хіба вперше?! Це вже схоже на діарею.
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25.07.2024 20:44 Відповісти
А чого хвилюватись, кинетично все безпечно, покищо,нах...
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25.07.2024 18:43 Відповісти
Якщо ракета прилетить на Варшаву, наприклад, то теж скажуть, що то випадково! Сцикуни натовськi.
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25.07.2024 18:43 Відповісти
Вони не сцикуни. Сьогоднiшня ситуацiя цiлком спiвпадає з планами та агендою глобалiстiв.
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25.07.2024 18:49 Відповісти
А якщо ненавмисно,то можна і напасти,на пів шишечки?
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25.07.2024 18:44 Відповісти
НАТА апять утьорлась сменів абосраниє траузєрси...
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25.07.2024 18:46 Відповісти
Звичайно! Навiть якщо кацапи пiдiрвуть Big Ben в Лондонi, НАТО буде вважати що то було зроблено випадково та не було нападом... Сьогоднiшнiй Захiд давно дав карт бланш паРашi (Байден казав що маленька агресiя то не агресiя, та США не будуть втручатися що б нi трапилося), то чому тут дивуватися?
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25.07.2024 18:47 Відповісти
Сцикуни...
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25.07.2024 18:47 Відповісти
І саме погане, що ***** це теж розуміє.
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25.07.2024 20:10 Відповісти
Сором очі не їсть.
Що означає для бойового іранського дрону «не навмисно» якщо він впав на чужу теріторію, пролетівши сотні кілометрів? Це ж не курка яка ненависно не в те гніздо сіла
Я так розумію, що рашці вже можна бити по нато всім, головне «ненавмисно»
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25.07.2024 18:49 Відповісти
Дрон, котрий влучає в маленьку електропідстанцію,
"випадково" залітає на територію іншої держави, ага...
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25.07.2024 18:53 Відповісти
Цікаво, якщо десь на Єлисейських полях гепнеться кацапський "Сармат", НАТО це теж проковтне?
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25.07.2024 18:49 Відповісти
Напишуть якусь фінгню, на кшталт що бендерівські хакери хакнули їх всі системи й позапускали високотехнологічну зброю..
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25.07.2024 18:57 Відповісти
НАТО все буде ковтати , може почухає рєпу якщо москаль поцілить по штабу НАТО в Брюселі.
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25.07.2024 20:00 Відповісти
Залишається "ненавмисно" розвалити штаб-квартиру НАТО. Ті все рівно скажуть, що то летіло в Україну. Просто траєкторія така була
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25.07.2024 18:49 Відповісти
Та й штаб-квартира вже була стара... Ще й лизнуть подякують кацапам.
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25.07.2024 18:55 Відповісти
Quod erat demonstrandum!

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25.07.2024 18:51 Відповісти
Ви цю фразу не з творів Енн Маккефрі запам'ятали? Просто цікаво.
Я її знаю саме звідти
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25.07.2024 18:57 Відповісти
НАТО навіть не почухалось , бо вважає що не навмисно. Чекають поки на Берлін і Париж щось гепниться, але не фрагменти, а "абсолютно випадково" прилетівші Х-101, або Кінжали. Тоді з'явиться стурбованість, а коли європейські столиці стануть схожими на міста Донбасу може проснуться.
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25.07.2024 18:53 Відповісти
Кацапи вже можуть на танках до Бухареста проїхатись - все одно не буде "інформації, яка б вказувала на навмисний напад"
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25.07.2024 18:54 Відповісти
Можно КУКОЛДОВ новичком от старичка травить, полонию подсыпать, склады взрывать, убивать предпренимателей...
Нато стало как полуслепой полуглухой сторож колхоза "путь в не-туда"
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25.07.2024 18:56 Відповісти
Да какое нападение, они просто едут "помочить ноги в Ла-манше"...
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25.07.2024 19:44 Відповісти
- вашего союзника атаковали!
🤡- Не было шахеда!
- Вот люди видели!
🤡 - ошиблись ваши люди!
- вот же лежит!
🤡 - это не шахед!
- ну давайте исследуем!
🤡- не считается! расия не специально это делала!
- ТА ИДИТЕ вы НА #√\
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25.07.2024 18:54 Відповісти
👍
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25.07.2024 19:01 Відповісти
ЗА ДУМКОЮ РУМУНІЇ ПРИЛЕТІЛО ПОМИЛКОВО...А НЕ ПОМИЛКОВО ПОВИННО БУЛО ПРИЛЕТІТИ В УКРАЇНУ.
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25.07.2024 18:55 Відповісти
Еу, НАТО, коли буде навмисний напад, реагувати буде пізно...
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25.07.2024 18:55 Відповісти
Так-так,поки шукатимете прямий доказ,Бухарест згорить.
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25.07.2024 18:55 Відповісти
В разі чого в наті скажуть "Та не такий вже й важливий союзник та Румунія"
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25.07.2024 18:56 Відповісти
Я не можу з цих сцикунів
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25.07.2024 18:56 Відповісти
Комітет! Потрібен комітет для розслідування!
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25.07.2024 18:56 Відповісти
Для того щоб НАТО застосувало 5 статтю лавроКоняка повинен одягнути фрак і відвезти в Брюссель ноту , що раша об'являє війну НАТО .А без бумаги яка там 5 стаття.
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25.07.2024 18:57 Відповісти
We will defend every inch of the NATO territory!

But if ненавмисно, then rssuia is allowed to do what it considers necessary.

(c) Joseph Biden
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25.07.2024 18:57 Відповісти
Так! Нижче те саме написав)
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25.07.2024 20:43 Відповісти
Ну, и на хрена Украина стремится в это НАТО?
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25.07.2024 19:00 Відповісти
Ось чому Балтійські країни так нам допомогають. Бо Польща сама себе якось захистить, а от їм нема на кого надіятись , НАТО зараз клуб сцикунів - це просто пустопорожнє ніщо. І от чому США і Німеччина не хочуть Україну в НАТО, бо тоді б весь світ побачив би як виконувати 5 статтю, а не боятись давати якісь тауруси чи забороняти атакамсами кудись бити.
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25.07.2024 19:01 Відповісти
Та немає там ніяких сикунів, така політика їм вигідна, якби вони признали агресію то у пересічного електорату відбулось б багато питань до того як західні збройні технології опиняються в тих ракетах і звідки у орків гроші на війну в таких маштабах...

Та можуть навіть на протести вийти щоб санкції проти орків ввели....

а це треба толерантним лівакам... які сидять в теплих кабінетах та отримують гроші на вибори від міжнародних корпорація які заробляють міліарди на тому що їх виробництво не в ЄС де споживач а в Китаї чи Індії
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25.07.2024 19:22 Відповісти
Здається мені що вже час, зібрати грошей та купити підгузки для НАТО...
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25.07.2024 19:06 Відповісти
Цікавив вираз " потенційно небезпечними". Тобто якщо нікого не вбило, нічого не згоріло - то все добре.
Ось коли прилетить у Бухарест, та ще попаде в президента Румунії то це буде просто "небезпечно".
Але ж можливо вони не навмисно, можливо в дронів компас зіпсувався, можливо він просто летів на навчання та заблукав. Як ті десантники на навчаннях в Україну попали.
Ну тоді це не напад. І 5 стаття НАТО не буде застосовуватись.

ПОВНИЙ МАРАЗМ.
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25.07.2024 19:07 Відповісти
так і запишу: якщо випадково і ненароком, то можна!
це вже який раз? п'ятий? шостий?
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25.07.2024 19:12 Відповісти
от коли на крилі дрона буде написано "мы это нарочно !" - тоді й інформація буде про навмисний напад, а так нема інформації, хоч плач !
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25.07.2024 19:16 Відповісти
..заспані, західні дебіли у рожевих окулярах, у ядерної зброї кацапів алгоритм роботи такий же самий... ідіоти... та то вже таке, нічого нового...
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25.07.2024 19:16 Відповісти
НАТА уже не та, що була при Рейгані. Не дай Бог під себе сходять від переляку
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25.07.2024 19:27 Відповісти
Я так думаю, що путлер зробив помилку, якщо б він спочатку пішов війною на якусь з країн нато, то вже мабуть був би на лазурном побєрєж'є Франції.
Реакція просто шик, хтось нагадає мені нато то який блок, для чого воно було створено?????
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25.07.2024 19:32 Відповісти
Таким чином коли напад був ненавмисним, то фсьо норм?
Можна жахнути по Варшаві чи Бухаресту?
Головне, потім не забути вибачитися!
Щоб не було ескалації Тільки пАтужнє занепокоїння
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25.07.2024 19:32 Відповісти
Немає інформації, яка б вказувала, що він зробив це навмисно.

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25.07.2024 19:35 Відповісти
Ліволіберальний єврокуколдизм - смертельна хвороба ...((
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25.07.2024 19:36 Відповісти
NATO is a bunch of cowards who do not dare to stand up for themselves. Ukraine must join NATO as soon as possible as it is the only way to guarantee Ukraine's long-term safety.
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25.07.2024 19:39 Відповісти
in case you missed it, the US is against it.
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26.07.2024 00:46 Відповісти
Немного не по теме...

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

ООН, озабоченная варварскими ударами по порту Ходейда, прислала хуситам корабль с едой и второй со стройматериалами, чтобы побыстрее восстановить то, что разломала израильская военщина. А то порт функционирует вполсилы, как вывозить нефть, чтобы ее продавать, чтобы покупать оружие, чтобы стрелять по кораблям? Оплачивают все это гуманитарное удовольствие страны-доноры ООН, суда которых и обстреливают хуситы. Такой вот причудливый пасьянс.

Тут должен был быть едкий комментарий, но они, увы, закончились.
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25.07.2024 20:04 Відповісти
Все закономірно. Якщо на чолі організації (держави) стоять ідейні професіонали то все добре та злагоджено працює. НАТО за часів Рейгана-Тетчер чи Україна за часів 5 Президента. Так, тоді теж можна було до чогось прискіпливо причепитися, але система працювала та давала результат. А коли тими самими організаціями (державами) починають керувати блазні-неуки то результати бачимо геть інші. І в НАТО і в України. Висновок - треба негайно міняти керівництво !!!
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25.07.2024 20:06 Відповісти
та в вас по штабквартирі нато шарахнуть, скажете ненавмисно.
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25.07.2024 20:17 Відповісти
Їбучі перелякані куколди не бійтеся, маленькі, Україна вас захистить
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25.07.2024 20:19 Відповісти
НАТО реально оценивает свои возможности и действует соответственно. Только украинцы никогда не боялись русни. К чему это привело это уже другой вопрос.
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25.07.2024 20:24 Відповісти
турки збили літак рашки у 2015 році і досі небо Туреччини чисте від польотів *********** літаків, дронів,ракет. у країнах нато після таких прильотів ще більше буде літати шахедів, іскандеров, кінжалів.
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25.07.2024 20:36 Відповісти
«Ми будемо захищати кожен дюйм статті 5 Статуту НАТО!», але якщо по дюймах в центрі Варшави в'їбе ракета, то це випадково. Зрозуміло
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25.07.2024 20:38 Відповісти
Це виглядає так. ***** не навмисно напав на Україну. Він же виводив війська з навчань у Білорусії, з кордонів України. Але ... щось пішло не так. Війська заблудились серед трьох берізок Білорусі, і вони поїхали на Київ з парадкою. Ну а що було далі, так це ж не умисно !
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25.07.2024 20:54 Відповісти
Украина даже не "навмисно" не напала на территорию россии.
И результат - 10 лет война.

Разве на дроне была надпись: "Я залетел случайно"?
В ответ запустите Томагавк в сторону россии и потом скажите, что ракета случайно не навмисно сбилась с курса во время учений.
Типа, пардон и тысяча извинений.
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25.07.2024 20:54 Відповісти
Нема і не буде. Але ж кацапня не вибачилася і не збирається вибачатися. Це нічого? Можливо, румунам тре вибачитися перед москалями за те, що румунська земля пошкодила та зруйнувала кацапський дрон?
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25.07.2024 21:20 Відповісти
Щоб ваших дружин згвалтували, а потім сказали, що переплутали і це ненавмисно, о6ісцяні вівці
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25.07.2024 21:20 Відповісти
А якщо ненавмисне, але кожен день, це вже навмисне?
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25.07.2024 21:21 Відповісти
Альянс очкует...
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25.07.2024 21:28 Відповісти
НАТО про падіння "Шахеда" в Румунії: Немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад РФ на територію Альянсу - натівські дебіли,а хто таку інформацію може Вам дати ???Це вже 3,14стєц повний,а не НАТО(ЛЯЛЬКОВОДИ І МАНЕКЕНЩИНКИ)
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25.07.2024 22:00 Відповісти
Это мiрний шахед, не военний.
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25.07.2024 23:24 Відповісти
росія на них пісяє, а вони кажуть,що це роса 🤦🤦
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25.07.2024 23:50 Відповісти
Як казав Горбатий: " Не бойся, мы тебя не больно зарежем."...
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26.07.2024 00:22 Відповісти
Не впевнений, що і у випадку застосування кремлівським ************* покидьком путіним ядерної зброї проти країни НАТО, альянс сприйме це, навмистний напад і якось відреагує. Чи можемо ми розраховувати хоч на якусь допомогу, ставши членом цього занадто обережного, беягузливого військово-політичного збіговиська?
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26.07.2024 10:10 Відповісти
Могли б взагалі зробити вигляд, що не побачили цей не шахєд. Підкинули б нам уламки та й на цьому фсьо.
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26.07.2024 10:29 Відповісти
 
 