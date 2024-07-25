НАТО про падіння "Шахеда" в Румунії: Немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад РФ на територію Альянсу

У Північноатлантичному альянсі на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію НАТО.

Такий коментар представник Альянсу надав агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Посадовець зазначив, що на тлі російських атак проти України поблизу своїх кордонів НАТО в останні дні посилив заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.

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"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – ідеться в коментарі.

Нагадаємо, військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.