Зеленський міг попросити Орбана допомогти в організації телефонної розмови з Трампом, - ЗМІ

Під час візиту глави угорського уряду Віктора Орбана до Києва, 2 липня, президент Володимир Зеленський міг попросити його допомогти в організації телефонної розмови з експрезидентом США та кандидатом на цей пост Дональдом Трампом.

Про це пише портал журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare з посиланням на неназвані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерела, яке пов’язане з українсько-угорськими відносинами, Зеленський нібито попросив Орбана під час їхньої зустрічі в Києві 2 липня допомогти організувати дзвінок з Дональдом Трампом.

Друге джерело, яке безпосередньо обізнане з зустріччю Зеленського та Орбана, не заперечило цього, сказавши, що "можливо, таке було".

Водночас, як пише видання, незрозуміло, чи саме Орбан відіграв тут вирішальну роль, тому що налагодити контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники, а саме експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда.

Один зі співрозмовників видання зазначає, що український лідер цілком міг попрохати Віктора Орбана допомогти з розмовою, враховуючи теплі відносини між главою угорського уряду та експрезидентом США і прагнення Києва знайти вихід на останнього.

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Нагадаємо, що 2 липня угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

11 липня глава угорського уряду зустрічався з експрезидентом США Дональдом Трампом, який знову претендує на цю посаду, у його маєтку у Флориді. Орбан заявляв, що обговорив з американським політиком-республіканцем можливість досягнення миру в Україні.

Телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбулася у ніч на суботу, 20 липня.

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