Зеленський міг попросити Орбана допомогти в організації телефонної розмови з Трампом, - ЗМІ
Під час візиту глави угорського уряду Віктора Орбана до Києва, 2 липня, президент Володимир Зеленський міг попросити його допомогти в організації телефонної розмови з експрезидентом США та кандидатом на цей пост Дональдом Трампом.
Про це пише портал журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare з посиланням на неназвані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами джерела, яке пов’язане з українсько-угорськими відносинами, Зеленський нібито попросив Орбана під час їхньої зустрічі в Києві 2 липня допомогти організувати дзвінок з Дональдом Трампом.
Друге джерело, яке безпосередньо обізнане з зустріччю Зеленського та Орбана, не заперечило цього, сказавши, що "можливо, таке було".
Водночас, як пише видання, незрозуміло, чи саме Орбан відіграв тут вирішальну роль, тому що налагодити контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники, а саме експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда.
Один зі співрозмовників видання зазначає, що український лідер цілком міг попрохати Віктора Орбана допомогти з розмовою, враховуючи теплі відносини між главою угорського уряду та експрезидентом США і прагнення Києва знайти вихід на останнього.
Нагадаємо, що 2 липня угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
11 липня глава угорського уряду зустрічався з експрезидентом США Дональдом Трампом, який знову претендує на цю посаду, у його маєтку у Флориді. Орбан заявляв, що обговорив з американським політиком-республіканцем можливість досягнення миру в Україні.
Телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбулася у ніч на суботу, 20 липня.
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Можна розганяти, до бєніної мами. Занафіга вона потрібна?? За розмови телефоном ***** домовлятись буде
Наші стратегічні партнери та друзі нам поганого не порадять. Зрада скасовується, усім спати.
Москвы,от ЕС от Обамы. А тональность одна -дел иметь не хотим со жлобами.
Когда понадобилось "рошеновский барыга" внес в кассу 300 штук баксов и набрал номер Трампа. Мне так независимый журналист Ткач рассказывал.
Этот же хочет нахаляву, через Орбана пропетлять.
Хотя, Трамп помнит кто ему "шил" импичмент. Потому там будет ценник запредельный
Сьогодні Трамп, коментуючи свою телефонну розмову із Зеленським, заявив наступне:
«Президент Зеленський зателефонував мені, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Я сказав йому, що російська армія - то військова машина. Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ (ЗСУ) так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони мін та тисячі армійських танків. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися».
Також він назвав одним із винуватців війни президента США Байдена.
«І ще я думаю, що одна з причин, чому Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні парубки, сильні люди», - заявив Трамп.
❗️Зрозуміло…Трамп вважає, що касапи переможуть Україну, бо вони перемогли Гітлера і Наполеона, а ***** і Сі - сильні парубки.
А не пішов би ти лісом, Трампе! Замість того, щоб пообіцяти ще більше посилити підтримку України після свого можливого обрання, потенційний володар Овального кабінету пропонує скласти лапки, бо пу і сі - сильні парубки! А Америка вже не сильна? Америка вже не здатна надрати зада руйнівникам міжнародних права і порядку? Чув би це Рейган…
З такими настроями Трампа - Камала, only Камала.