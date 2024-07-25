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Зеленський міг попросити Орбана допомогти в організації телефонної розмови з Трампом, - ЗМІ

Зеленський міг попросити Орбана допомогти в організації телефонної розмови з Трампом, - ЗМІ

Під час візиту глави угорського уряду Віктора Орбана до Києва, 2 липня, президент Володимир Зеленський міг попросити його допомогти в організації телефонної розмови з експрезидентом США та кандидатом на цей пост Дональдом Трампом.

Про це пише портал журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare з посиланням на неназвані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерела, яке пов’язане з українсько-угорськими відносинами, Зеленський нібито попросив Орбана під час їхньої зустрічі в Києві 2 липня допомогти організувати дзвінок з Дональдом Трампом.

Друге джерело, яке безпосередньо обізнане з зустріччю Зеленського та Орбана, не заперечило цього, сказавши, що "можливо, таке було".

Водночас, як пише видання, незрозуміло, чи саме Орбан відіграв тут вирішальну роль, тому що налагодити контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники, а саме експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда.

Один зі співрозмовників видання зазначає, що український лідер цілком міг попрохати Віктора Орбана допомогти з розмовою, враховуючи теплі відносини між главою угорського уряду та експрезидентом США і прагнення Києва знайти вихід на останнього.

Читайте також: Никифоров про розмову Зеленського та Трампа: Є принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалася можливість візиту в Україну

Нагадаємо, що 2 липня угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

11 липня глава угорського уряду зустрічався з експрезидентом США Дональдом Трампом, який знову претендує на цю посаду, у його маєтку у Флориді. Орбан заявляв, що обговорив з американським політиком-республіканцем можливість досягнення миру в Україні.

Телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбулася у ніч на суботу, 20 липня.

Читайте також: Трамп готовий стати посередником у мирних переговорах між РФ та Україною після обрання його президентом США, - Орбан

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Трамп Дональд (5526) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+6
Оце воно опустило нашу дипслужбу..

Можна розганяти, до бєніної мами. Занафіга вона потрібна?? За розмови телефоном ***** домовлятись буде
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25.07.2024 22:33
+5
який цікавий ланцюжок
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25.07.2024 22:32
+4
ЗЄля, злазь з конячки Донні, вона скоріш за все здохне! Іллюха Маск зуб дає, а 45 лямів не дає
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25.07.2024 22:39
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25.07.2024 22:32 Відповісти
А ще путіна чи фіцо
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25.07.2024 23:10 Відповісти
який цікавий ланцюжок
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25.07.2024 22:32 Відповісти
Оце воно опустило нашу дипслужбу..

Можна розганяти, до бєніної мами. Занафіга вона потрібна?? За розмови телефоном ***** домовлятись буде
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25.07.2024 22:33 Відповісти
контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники, а саме експрем'єр Великої Британії та президент Польщі Анджей Дуда. Джерело:
Наші стратегічні партнери та друзі нам поганого не порадять. Зрада скасовується, усім спати.
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25.07.2024 22:34 Відповісти
Неназване джерело таємно повідомило троєрідну тітку ще одного неназваного джерела,яке таємно поділилось секретом з шестерідною кумою журналіста з відомого видання і він негайно опублікував сенсацію. Звичайно "вірю",тут ж дотримані всі стандарти BBC)
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25.07.2024 22:37 Відповісти
Нічого дивного. Одну справу роблять, в одній касі гроші отримують
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25.07.2024 22:38 Відповісти
ЗЄля, злазь з конячки Донні, вона скоріш за все здохне! Іллюха Маск зуб дає, а 45 лямів не дає
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25.07.2024 22:39 Відповісти
ВоФка на презерватива Дональда не розраховує,в нього давно "пісюн стоїть" розвести китайців на халявне баблішко і звалити на вілу в Італії.
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25.07.2024 22:42 Відповісти
Звуки будут сполна от Москвы, от ЕС от Обамы. А тональность одна -дел иметь не хотим со жлобами.
Когда понадобилось "рошеновский барыга" внес в кассу 300 штук баксов и набрал номер Трампа. Мне так независимый журналист Ткач рассказывал.
Этот же хочет нахаляву, через Орбана пропетлять.
Хотя, Трамп помнит кто ему "шил" импичмент. Потому там будет ценник запредельный
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25.07.2024 22:50 Відповісти
По знайомству з Торбаном можна досягти у світовій політиці шо тіко захочеш!
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25.07.2024 22:53 Відповісти
це про рівень компетентності кулеби та ко....
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26.07.2024 00:06 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20197 Олег Шарп :
Сьогодні Трамп, коментуючи свою телефонну розмову із Зеленським, заявив наступне:
«Президент Зеленський зателефонував мені, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Я сказав йому, що російська армія - то військова машина. Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ (ЗСУ) так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони мін та тисячі армійських танків. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися».
Також він назвав одним із винуватців війни президента США Байдена.
«І ще я думаю, що одна з причин, чому Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні парубки, сильні люди», - заявив Трамп.
❗️Зрозуміло…Трамп вважає, що касапи переможуть Україну, бо вони перемогли Гітлера і Наполеона, а ***** і Сі - сильні парубки.
А не пішов би ти лісом, Трампе! Замість того, щоб пообіцяти ще більше посилити підтримку України після свого можливого обрання, потенційний володар Овального кабінету пропонує скласти лапки, бо пу і сі - сильні парубки! А Америка вже не сильна? Америка вже не здатна надрати зада руйнівникам міжнародних права і порядку? Чув би це Рейган…

З такими настроями Трампа - Камала, only Камала.
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26.07.2024 00:46 Відповісти
Так ось чому зе! у вечірньому гундосику якийсь дуууже втомлений, все морду у телесуфлер намагався уронити, слова ковтав..і промова була всього 1-1.5 хвилини..
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26.07.2024 01:31 Відповісти
зелене чмо,що ти очкуєш - звони до свого друга ***** і на пряму з ним договарюйся про розмову з трампом! підар ти кочений,ублюдок обрізаний!
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26.07.2024 01:07 Відповісти
Зелене гівно просить угорське гівно поради як подзвонити рудому гівну. Фу. Камалі треба буде доплачувати за роботу пов'язану з тим , що з цими купами гівна доведеться комунікувати. Ха ха ха.
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26.07.2024 06:43 Відповісти
Ішак вже відверто та неприховано "працює" на договорняк. Здається відмова Байдена від перегонів сплутала ішаку всі карти.
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26.07.2024 07:40 Відповісти
А міг і не попросити).
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26.07.2024 09:14 Відповісти
 
 