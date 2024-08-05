Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині, - DeepState

5 серпня осінтери DeepState повідомили, що Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

Крім того, зазначається, що ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного на Донеччині.

Раніше повідомлялось, що війська РФ намагаються закріпитися на західному березі каналу в місті Часів Яр Донецької області. Також загарбники просунулися біля Желанного та Тимофіївки.

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