Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині, - DeepState
5 серпня осінтери DeepState повідомили, що Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району Донецької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
Крім того, зазначається, що ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного на Донеччині.
Раніше повідомлялось, що війська РФ намагаються закріпитися на західному березі каналу в місті Часів Яр Донецької області. Також загарбники просунулися біля Желанного та Тимофіївки.
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+33 rejestrowyj bazil
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+32 Николай Влад
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Нічого нового, свого часу Івашка Брюховецький теж на 'чорній раді' обраний черню за московські гроші, теж косплеїв владу, тим часом підписав все що було треба московитам - урізану автономію і московські залоги у містах Гетьманщини. За це отримав титул боярина, маєток під Москвою, і боярську доньку-москалиху в дружини. Хоча все це у Єрмаків-татарових і кварталу 95 ітак вже є, включно з паспортами рф. Але мудрий нарід рве баяни і плаче над іконами лідора нації...
А що канал біля Яру та річка Вовча біля Покровська зникли коли їх перетнули?
У кацапів є стратегія форсування річки Вовчої, каналу біля Яру або широченного Дніпра?
Самі кацапи заявляють, що для підходу до Дніпра з такими темпами їм потрібно 60-т років та близько 10 мільйонів кацапів загиблими.
Ви з окопу пишете чи з дивану? Питання риторичне, не відповідайте.
То як може на фронті людей не ставати, якщо в тилу мільйон?
А відступ відбувається в Донецький області не тому, що людей на фронті не стаж, не тому що не має зброї та ***********... Все це є.
А по причині домовленості Зелі з пуйлом.
І саме тому, графік здачі Донецької області пуйлу, по договорняку, відбувається чітко згідно домовленості графіку.
Пуйло наказав Зелі здати Донецьку область до грудня, і тоді він піде на переговори про припинення вогню.
Зеля це виконує, бо хоче припинення вогню в обмін на Донбас для пуйла.
То як може на фронті людей не ставати, якщо в тилу мільйон?"
Ви гарний приклад тупого не думаючого українця, який повторює слова подоляка. В армії США одного військового обслуговують 8 людей в тилу. У нас серед 1 мільйона людей в тилу В це купа тих хто займається документами, без чого армія не буде просто функціонувати, це юристи, програмісти, логісти, кухарi, ті хто шиє одяг та виготовляє зброю, лікарі. Нафіг все це? На фронт всіх? В росіян в тилу 3 мільйони людей і це не резерви, це все ті хто обслуговує гіганську військову машину.
А уверенность тут может быть лишь по одной причине - договорено.
Воюй, не воюй, хоть 5 миллионов призови, хоть 10 - ну нет у украинской власти целей выиграть войну.
Меня интересует только где будет 38-я параллель между УНДР и Восточной Украиной.
Хто від цього всього виграє? Правильно - Зе, Єрмак і їх оточення, яке ще довгий час будуть залишатись біля "кормушки".
Мы сами вышли на защиту наших городов, когда всё это началось.
Более того, у меня в городе первые две стычки были friendly-fire, т.е. украинские военные против украинских военных. И не с калашами, а с САУшками. Что лишь подтверждает тогдашний уровень взаимодействия между подопечными Залужного.
Мы выходили за город, брали что у кого есть, вылавливали этих додиков по посадкам. При этом уроды типа Кима, мэра города, главмента, главпрокурора, чухнули на Одессу. Потом приехал Марченко, как я понимаю без мандата от Залужного, и на свой страх и риск угрозой оружия вернул их в Николаев.
Так что Залужный идет нафиг вместе со своими зелёными (!) коллегами.
Только блаженные считают, что Залежний - это какая-то икона, борец за справедливость против системы. Расслабьтесь. Залужный - часть этой системы. При том, участвовавшая в создании законов, впоследствии пагубно отражающихся на обороноспособности страны.
Когда к нам стали лететь шахеды - я предложил, а давайте по крупным городам, мужчины организуют круглосуточное дежурство за городом вне мобилизации? Ну типа каждый мужик 18-50, независимо от военнообязанности, раз в три-четыре-пять месяцев, одни сутки должен подежурить в мобильном рассчете, порулить-посветить-пострелять. Опасности там особой не было, ездить могут почти все, стрелять чуть меньше, но светить большим фонариком в небо уж точно все умеют. Это бы разгрузило ВСУ на четверть. Но мне тогда пару раз сказали "чуваче, завтра с прожектора, пойдешь сразу в посадку".
У Залежного все хорошо, в отличие от нас с вами. НЕПРИДАТНИЙ.
Відповзаємо до Банкової!
Як повинна закінчитися операція на серці, коли родичі пацієнта відштовхнули від столу бригаду освічених лікарів і дали скальпель в руки актора, що у третєрозрядному серіальчику грав лікаря?
А тепер "ми його втрачаємо!" - не репліка, а гірка правда...
Ви б хоч на нуль з'їздили та в пацанів запитали скільки вони під кабами, артою та дронами щодня орків там кладуть, щоб казати про здачу. А стосовно снайперів для влади-ви думаєте, що усунувши зелень, кацапські бомбери кабами перестануть знищувати геть усе для просування своєї піхоти і їх наступ закінчиться махом чарівної палички ? Зніміть рожеві окуляри. Допоки кацапські корита будуть скидати каби та буде м'ясо для штурмів-доти вони будуть просуватися.
Яйця в когось взагалі є
докерувалися до ручки і не збираються покидати Банкову ,
бо знають
добре , що відповісти за своі договорняки і розкрадання краіни прийдеться відповідати ,
якщо не встигнуть втекти до московіі 🤬
На скільки років чи століть ?
@Aleks_Kovalyk
·
https://x.com/Aleks_Kovalyk/status/1820050673972527266 23 год
Русня м'ясом продавлює наші позиції. І йсуне, суне... І йде далі по нас. Гинуть найкращі. *********** зараз як коти в маслі. Це страшна картина, а ще страшніше, що люди перестали усвідомлювати це!