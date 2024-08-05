УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10714 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 894 59

Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині, - DeepState

Ситуація на фронті в Донецькій області

5 серпня осінтери DeepState повідомили, що Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

Крім того, зазначається, що ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного на Донеччині.

Раніше повідомлялось, що війська РФ намагаються закріпитися на західному березі каналу в місті Часів Яр Донецької області. Також загарбники просунулися біля Желанного та Тимофіївки.

Читайте: Окупанти посилили охорону Керченського мосту, - Плетенчук

Автор: 

Донецька область (8317)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
ЗЄлінскій з прідворними генералами 'чєго ізволітє' стараються як можуть (швидше здати територію, і підписати нарешті те що їм в Омані наказали).
Нічого нового, свого часу Івашка Брюховецький теж на 'чорній раді' обраний черню за московські гроші, теж косплеїв владу, тим часом підписав все що було треба московитам - урізану автономію і московські залоги у містах Гетьманщини. За це отримав титул боярина, маєток під Москвою, і боярську доньку-москалиху в дружини. Хоча все це у Єрмаків-татарових і кварталу 95 ітак вже є, включно з паспортами рф. Але мудрий нарід рве баяни і плаче над іконами лідора нації...
показати весь коментар
05.08.2024 01:23
+32
1 мільйон військовослужбовців сидить в тилу.
То як може на фронті людей не ставати, якщо в тилу мільйон?
А відступ відбувається в Донецький області не тому, що людей на фронті не стаж, не тому що не має зброї та ***********... Все це є.
А по причині домовленості Зелі з пуйлом.
І саме тому, графік здачі Донецької області пуйлу, по договорняку, відбувається чітко згідно домовленості графіку.
Пуйло наказав Зелі здати Донецьку область до грудня, і тоді він піде на переговори про припинення вогню.
Зеля це виконує, бо хоче припинення вогню в обмін на Донбас для пуйла.
показати весь коментар
05.08.2024 02:06
+30
СИРСЬКИЙ. ДЛЯ ЦЬОГО І УБРАЛИ ЗАЛУЖНОГО!!
показати весь коментар
05.08.2024 01:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЄлінскій з прідворними генералами 'чєго ізволітє' стараються як можуть (швидше здати територію, і підписати нарешті те що їм в Омані наказали).
Нічого нового, свого часу Івашка Брюховецький теж на 'чорній раді' обраний черню за московські гроші, теж косплеїв владу, тим часом підписав все що було треба московитам - урізану автономію і московські залоги у містах Гетьманщини. За це отримав титул боярина, маєток під Москвою, і боярську доньку-москалиху в дружини. Хоча все це у Єрмаків-татарових і кварталу 95 ітак вже є, включно з паспортами рф. Але мудрий нарід рве баяни і плаче над іконами лідора нації...
показати весь коментар
05.08.2024 01:23 Відповісти
Я би не був так впевнений, що пуйло сам зупиниться на кордоні Донецької області, як було сказано в Омані. Вони пойдуть і далі. до Дніпра і далі, будуть робити " буферну зону" хоч до Ужгорода. Рашисти зупиняться лише там, де їх зупинять...
показати весь коментар
05.08.2024 10:03 Відповісти
Дніпро розпочинається зразу після Донецька?
А що канал біля Яру та річка Вовча біля Покровська зникли коли їх перетнули?
У кацапів є стратегія форсування річки Вовчої, каналу біля Яру або широченного Дніпра?
Самі кацапи заявляють, що для підходу до Дніпра з такими темпами їм потрібно 60-т років та близько 10 мільйонів кацапів загиблими.
показати весь коментар
05.08.2024 13:07 Відповісти
Ну продовжуйте слухати, що кажуть кацапи... Раніше вони просувалися- брали одне село по півроку, по 500 метрів за місяць. А тепер беруть по 2-3 села в день, просуваються по 8 км за тиждень.
показати весь коментар
05.08.2024 15:23 Відповісти
Те що ти пишеш - лише на одному напрямку - від Авдіївки - таке може статися - на те війна.
показати весь коментар
05.08.2024 15:49 Відповісти
Лише на одному? Це і є методика Жукова, одним "сталевим пальцем" продовбати ворога наскрізь. Вони на цьому "одному напрямку" можуть і до Ужгорода дійти, якщо їх не зупинити.
показати весь коментар
05.08.2024 16:32 Відповісти
Друже - чому кацапи залишили Херсон? Адже від Херсона ближче до Ужгорода чим від Донецька.
показати весь коментар
06.08.2024 10:29 Відповісти
А от , як раз вжє все про… ли, коли покірно , як раби на галерах ,ковтали весь МАРАЗМ ЗЕ&ЕРМАКІВСЬКИХ ОПАРИШЕЙ ‼️ЯКОГО БІСА , знаючи , хто вони є , виконували незаконні накази, роблячи вигляд , що все ОК ⁉️КОЛИ , ці пітори почали втручатись в справи генштабу, що не можна було зібрати ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЮ ОФІЦЕРІВ І ГЕГЕРАЛІВ ПАТРІОТІВ і донести і партнерам і громадянам , що вони працюють на ТЕРРОРИСТІВ ⁉️Хочаб , коли Ермачидло наказав відпустити з оточення орків, і відізвали генерала Марченко , щоб він не звільнявповністю Херсон під їх договорняк з зернової угоди , коли 🤢🤡ЗеМРАЗь , відкрив карну справу проти генерала Кривоноса за , те , що врятував Жуляни⁉️ДЕ Ж ВАШЄ ПОБРАТИМСТВО ? Як можливо терпіти приниження , щоб , якийсь збоченець Дерьмак верховодив бойовими генералами⁉️А коли навіть розгромили Команду Залужного знов проковтнули і слухаєте БРЕХНЮ , що після Сирьського ВСЕ НАБАГАТО ПОКРАЩИЛОСЬ? Невже СКОМОРОХ ЗЕЛЕНИЙ ВАС ЗЖЕРЕ ?Единий Роман Червінський не замовчав ЗЛОДІЯННЯ КРОТІВ ЗЕ&Ер ТЕРРОРИСТІВ
показати весь коментар
05.08.2024 15:06 Відповісти
Чего же клоун об этом не видосит?
показати весь коментар
05.08.2024 11:13 Відповісти
СИРСЬКИЙ. ДЛЯ ЦЬОГО І УБРАЛИ ЗАЛУЖНОГО!!
показати весь коментар
05.08.2024 01:26 Відповісти
А що Залужний би зробив? Пердіти на дивані воно гарно
показати весь коментар
05.08.2024 03:16 Відповісти
Цє ти пер…ь , на на дермаківськім ч ! Залужний робив і зробив , що Київ не захопили твоі партнери за три дні , коли БУРАТІНО їх запросив відкривши Чонгар і побудувавши дорогу до Чернобиля
показати весь коментар
05.08.2024 15:11 Відповісти
А! ужас! Відстіупили! Сирського казніть! Содоля на місто Сирського - нам потрібен генерал "нішагу назад" !
Ви з окопу пишете чи з дивану? Питання риторичне, не відповідайте.
показати весь коментар
05.08.2024 08:23 Відповісти
Шоб питати звідки він пише , треба самому в окопі сидіти , а не в Польщі ! Як ,не питаю з Іспанії
показати весь коментар
05.08.2024 15:13 Відповісти
Добре моя госпожа, а тепер можна питати? )
показати весь коментар
05.08.2024 17:56 Відповісти
Тільки в одній Німеччині 241 тис. ухилянтів. Скільки це бригад? Якщо бракує людей на передовій то ніякий Залужний не начаклує!!!
показати весь коментар
05.08.2024 01:37 Відповісти
А скільки людей бракує на передовій?
показати весь коментар
05.08.2024 01:56 Відповісти
За словами Зелі у нас набрані 11 бригад без зброї у тилу. Якщо замість поповненння бойових бригад набирати без зброї нові бригади - то звідки нан передовій візьмуться люди?
показати весь коментар
05.08.2024 01:57 Відповісти
14
показати весь коментар
05.08.2024 08:22 Відповісти
1 мільйон військовослужбовців сидить в тилу.
То як може на фронті людей не ставати, якщо в тилу мільйон?
А відступ відбувається в Донецький області не тому, що людей на фронті не стаж, не тому що не має зброї та ***********... Все це є.
А по причині домовленості Зелі з пуйлом.
І саме тому, графік здачі Донецької області пуйлу, по договорняку, відбувається чітко згідно домовленості графіку.
Пуйло наказав Зелі здати Донецьку область до грудня, і тоді він піде на переговори про припинення вогню.
Зеля це виконує, бо хоче припинення вогню в обмін на Донбас для пуйла.
показати весь коментар
05.08.2024 02:06 Відповісти
Сразу видно людину яка воює на донеччині. Бачить все не перших вуст. З такими вояками ніякий ворог не страшний!
показати весь коментар
05.08.2024 08:27 Відповісти
У пуйла наразі вдається наступ, навіщо йому це припинення вогню? Хто вам всім сказав, що рашисти зупиняться на межах Донецької області?? Орки зупиняться там, де їх зупинять. Якщо їх не зможуть зупиняти, вони підуть далі і далі, до Дніпра , хоч до Київа і до Ужгорода...
показати весь коментар
05.08.2024 10:22 Відповісти
"1 мільйон військовослужбовців сидить в тилу.
То як може на фронті людей не ставати, якщо в тилу мільйон?"

Ви гарний приклад тупого не думаючого українця, який повторює слова подоляка. В армії США одного військового обслуговують 8 людей в тилу. У нас серед 1 мільйона людей в тилу В це купа тих хто займається документами, без чого армія не буде просто функціонувати, це юристи, програмісти, логісти, кухарi, ті хто шиє одяг та виготовляє зброю, лікарі. Нафіг все це? На фронт всіх? В росіян в тилу 3 мільйони людей і це не резерви, це все ті хто обслуговує гіганську військову машину.
показати весь коментар
05.08.2024 11:10 Відповісти
Уже между Мариуполем и РФией курсируют поезда. Как сам думаешь, вложилась бы РФия в такую затею, как строительство железной дороги, если бы не была уверена в а) Строительство не будут бомбить; б) Территория останется за ними - ?

А уверенность тут может быть лишь по одной причине - договорено.

Воюй, не воюй, хоть 5 миллионов призови, хоть 10 - ну нет у украинской власти целей выиграть войну.

Меня интересует только где будет 38-я параллель между УНДР и Восточной Украиной.
показати весь коментар
05.08.2024 06:37 Відповісти
А ще посилає в мясні атаки тисячі солдат. І сотні одиниць техніки. Як сам думаєш, стала би посилати на таку затєю якби знала що їх всіх знищать?
показати весь коментар
05.08.2024 08:31 Відповісти
Та Пуйлу пофіг на своїх зауральських маргіналів-люмпенів, які добровільно пішли за контракт воювати на чужу землю. Це для нього лише "ходячі штик-ножі", з допомогою якого він виграє собі час і вигризає територіальні здобутки.
показати весь коментар
05.08.2024 09:09 Відповісти
Ну заженемо ми іще пару сотень тисяч людей на фронт. Непрофесійних, невмотивованих. Кацапи почнуть у себе повноцінну мобілізацію (яку досі не починали), і все одно створять паритет. Пуйло не дозволить собі програти цю війну. І буде ще зо два роки такої ж позиційної бійні, при чому настане повна "дупа" в українській економіці та енергетиці. А території все одно будуть втрачатись - повільно, але методично...
Хто від цього всього виграє? Правильно - Зе, Єрмак і їх оточення, яке ще довгий час будуть залишатись біля "кормушки".
показати весь коментар
05.08.2024 09:06 Відповісти
З них лише меншість "перепливла Тису". А більшість виїхала законно, як батьки 3-х дітей. супроводжуючи інвалідів, тощо. Тому їх не вдасться мобілізувати. Аби тільки потеревеніти язиком і зробити все, щоб зменшити перекази і донати з-за кордону, які і так вдвічі зменшилися вже. Зеленський просто робить разкол у суспильстві, відвертає увагу на "ухилянтів" від своїх пройобів і крадіжок десятків мільярдів. Які можуть називатися ухилянтами тільки після рішення суду, доречі.
показати весь коментар
05.08.2024 10:12 Відповісти
А як би вчасно не звільнили Залужного, ворог міг би бути під Дніпром чи Києвом. В будь-якому випадку, тільки завдяки найпатушнійшаму ми (не).всі ще живі.
показати весь коментар
05.08.2024 02:03 Відповісти
Залужный тут ни при чем.

Мы сами вышли на защиту наших городов, когда всё это началось.

Более того, у меня в городе первые две стычки были friendly-fire, т.е. украинские военные против украинских военных. И не с калашами, а с САУшками. Что лишь подтверждает тогдашний уровень взаимодействия между подопечными Залужного.

Мы выходили за город, брали что у кого есть, вылавливали этих додиков по посадкам. При этом уроды типа Кима, мэра города, главмента, главпрокурора, чухнули на Одессу. Потом приехал Марченко, как я понимаю без мандата от Залужного, и на свой страх и риск угрозой оружия вернул их в Николаев.

Так что Залужный идет нафиг вместе со своими зелёными (!) коллегами.

Только блаженные считают, что Залежний - это какая-то икона, борец за справедливость против системы. Расслабьтесь. Залужный - часть этой системы. При том, участвовавшая в создании законов, впоследствии пагубно отражающихся на обороноспособности страны.

Когда к нам стали лететь шахеды - я предложил, а давайте по крупным городам, мужчины организуют круглосуточное дежурство за городом вне мобилизации? Ну типа каждый мужик 18-50, независимо от военнообязанности, раз в три-четыре-пять месяцев, одни сутки должен подежурить в мобильном рассчете, порулить-посветить-пострелять. Опасности там особой не было, ездить могут почти все, стрелять чуть меньше, но светить большим фонариком в небо уж точно все умеют. Это бы разгрузило ВСУ на четверть. Но мне тогда пару раз сказали "чуваче, завтра с прожектора, пойдешь сразу в посадку".

У Залежного все хорошо, в отличие от нас с вами. НЕПРИДАТНИЙ.
показати весь коментар
05.08.2024 23:25 Відповісти
А як же літаки летять, будуть всіх бамбіть?
показати весь коментар
05.08.2024 05:45 Відповісти
Фронт посипався?
Відповзаємо до Банкової!
показати весь коментар
05.08.2024 05:53 Відповісти
Если фронт сыпеться то было б аля начало войны и кацапы за день берут славянск краматорск.а так все эти бамбаские задрыпецканые села .основная оборона будет идти краторск славянск ну может константировка.хотя смысла держать этот сепарчкий гнойник не особо вижу.лично мне важнее остальные области харьковск.и запорож.вот *****. Запоер аес это жесть.а всратая павловка с терриконом нах не надо в сравнении
показати весь коментар
05.08.2024 08:57 Відповісти
Кто тебе сказал, что они остановятся на границах донецкой области, а не пойдут дальше? Самоуспокоение.
показати весь коментар
05.08.2024 10:23 Відповісти
Кожного дня зелені гниди здають Україну...
показати весь коментар
05.08.2024 06:27 Відповісти
Так завжди буває, коли різного пошибу блазні та завгоспи починають пхати свого носа у військові справи, ізнимати із заздрісті талановитих та досвідчених генералів.
показати весь коментар
05.08.2024 07:17 Відповісти
Так завжди буває, коли під час війни та маючи страшного та підступного ворога у сусідах плебісцит вибирає у владу клоуна замість державника!

Як повинна закінчитися операція на серці, коли родичі пацієнта відштовхнули від столу бригаду освічених лікарів і дали скальпель в руки актора, що у третєрозрядному серіальчику грав лікаря?
А тепер "ми його втрачаємо!" - не репліка, а гірка правда...
показати весь коментар
05.08.2024 08:18 Відповісти
Нда... Зелена потолоч просто здає країну ворогу, а усі роти порозкривали і дивляться. Серед військових немає снайперів? Немає дронщиків? Досі не знаєте, як вирішити проблему зрадників при владі? Спитайте в пацана, якого зараз судять за Фаріон.
показати весь коментар
05.08.2024 08:20 Відповісти
"просто здає країну ворогу"
Ви б хоч на нуль з'їздили та в пацанів запитали скільки вони під кабами, артою та дронами щодня орків там кладуть, щоб казати про здачу. А стосовно снайперів для влади-ви думаєте, що усунувши зелень, кацапські бомбери кабами перестануть знищувати геть усе для просування своєї піхоти і їх наступ закінчиться махом чарівної палички ? Зніміть рожеві окуляри. Допоки кацапські корита будуть скидати каби та буде м'ясо для штурмів-доти вони будуть просуватися.
показати весь коментар
05.08.2024 11:36 Відповісти
Риба гниє звідки? Скажу так, якби не ці зелені брехливі виродки, війни в взагалі могло не бути. І ніхто б кабами не викошував людей. Зараз вже і усунення зелені - як мертвому припарки, але невже ніхто не хоче помститися за брехню і підлість, за "мир в очах путіна", за "шашлики", за "ми не евакуювали людей, щоб не втрачати 7 млн", за знищення країни?
Яйця в когось взагалі є
показати весь коментар
05.08.2024 11:42 Відповісти
Не згоден, що усунення зелені нічого не дасть. Нас ще може врятувати уряд національної єдності.
показати весь коментар
05.08.2024 15:25 Відповісти
Чого нервуватися ...українці такий розклад , вибрали самі у 19 р...дали свій державний Прапор, у руки зеленого 🤡 ...звикайте ,це ваш вибір
показати весь коментар
05.08.2024 08:45 Відповісти
Зате ЗЄ з літачками знявся та ставки проводить.
показати весь коментар
05.08.2024 09:11 Відповісти
Здається , що Зеленський з Єрмаком і своєю братією зелених істот
докерувалися до ручки і не збираються покидати Банкову ,
бо знають
добре , що відповісти за своі договорняки і розкрадання краіни прийдеться відповідати ,
якщо не встигнуть втекти до московіі 🤬
показати весь коментар
05.08.2024 09:31 Відповісти
ползучая сдача территорий Янелохом и Дерьмаком
показати весь коментар
05.08.2024 09:59 Відповісти
Відійшли ?
На скільки років чи століть ?
показати весь коментар
05.08.2024 10:07 Відповісти
Гнать Зельку вместе с Ермаком в шею! Они угробят Украину!
показати весь коментар
05.08.2024 10:10 Відповісти
Срать оні хотіли на всі ваши розмови.
показати весь коментар
05.08.2024 10:47 Відповісти
Здача територій прискорюється? Оманські договірники спішать, бо осінь на носі, треба до холодів віддати кацапам якнайбільше українських земель...
показати весь коментар
05.08.2024 11:43 Відповісти
Житомирянин

@Aleks_Kovalyk

·

https://x.com/Aleks_Kovalyk/status/1820050673972527266 23 год

Русня м'ясом продавлює наші позиції. І йсуне, суне... І йде далі по нас. Гинуть найкращі. *********** зараз як коти в маслі. Це страшна картина, а ще страшніше, що люди перестали усвідомлювати це!
показати весь коментар
05.08.2024 13:11 Відповісти
Кто такі *********** коти в маслі? Це він про нашу владу?
показати весь коментар
05.08.2024 16:34 Відповісти
Здаємо Донецьку область по графіку вересень- жовтень 2024,і підписуємо капітуляційний " мирь"-гниди зелені
показати весь коментар
05.08.2024 13:38 Відповісти
 
 