У Курській області зникає мобільний зв’язок, - росЗМІ
Через початок бойових дій у Курській області РФ сталися перебої у роботі мереж операторів мобільного зв'язку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
8 серпня клієнти зіткнулися із труднощами під час з'єднання із абонентами в області, а в районах бойових зіткнень, зокрема в Суджанському, зв'язок взагалі був відсутній.
Наразі оператори зв'язку не коментують ситуацію, експерти вважають, що проблеми спричинені не технічними збоями.
Перебої в роботі мережі можуть бути пов'язані із глушінням сигналу російською владою для "забезпечення безпеки".
Раніше повідомлялось, що інтернет-ресурси Курської області РФ зазнали масованої DDoS-атаки.
Що відбувається у Курській області
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".
Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".
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Только что посмотрел утреннее видео с места событий. 14 тентованных военных Уралов и КАМАЗов с пехотой. Много погибших, часть машин сгорела дотла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты - целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина. Это один из самых кровавых и массированных ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну.
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15.7K viewsedited https://t.me/arrowsmap/5175 Aug 9 at 09:54
Темник від Гундяя
34:12-23
Ну уж очень выборочно-точечно... Капоты/борта целые, тенты сгорели, избы без повреждений(видимых). И колона растянута - если ракета, то не одна... В движении химерой не просто - штурмовику за счастье.. А вдруг учебный вылет?))))
А щоб заспокоїтись із припущеннями, то ідіть на тєлєгу, там ви побачите відео з друшляками крупним планом. Виглядають як із завода, тільки колеса треба накачать.
А телегой брезгую(
колона стояла в момент повітряного підриву ракет М30А1, що там було відкрито або закрито - *****, все одно все в дірках, навіть коти у кюветах.