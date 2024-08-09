УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5502 відвідувача онлайн
Новини
7 591 64

У Курській області зникає мобільний зв’язок, - росЗМІ

У Курській області РФ почав зникати зв’язок

Через початок бойових дій у Курській області РФ сталися перебої у роботі мереж операторів мобільного зв'язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

8 серпня клієнти зіткнулися із труднощами під час з'єднання із абонентами в області, а в районах бойових зіткнень, зокрема в Суджанському, зв'язок взагалі був відсутній.

Наразі оператори зв'язку не коментують ситуацію, експерти вважають, що проблеми спричинені не технічними збоями. 

Перебої в роботі мережі можуть бути пов'язані із глушінням сигналу російською владою для "забезпечення безпеки".

Раніше повідомлялось, що інтернет-ресурси Курської області РФ зазнали масованої DDoS-атаки.

Також читайте: У Курську область направили одну з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад, - Forbes

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Дивіться: Тіла ліквідованих військових армії РФ валяються у знищених вантажівках та узбіччі дороги у селі Октябрське на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

мобільний зв’язок (1019) росія (64935) Курськ (1086)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
09.08.2024 10:54
+16
скоро
показати весь коментар
09.08.2024 10:53
+15
показати весь коментар
09.08.2024 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
глуше пуйло. бо боїтся розголосу.
показати весь коментар
09.08.2024 10:51 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 10:54 Відповісти
вчора кацапи мобільний лайфхак опублікували - дивляться на яндекс-картах де нема трафіку - значить там вже ЗСУ
показати весь коментар
09.08.2024 10:57 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 10:53 Відповісти
спєцабасрация рашистав ідьот па плану-ета просто план бил такой...
показати весь коментар
09.08.2024 10:56 Відповісти
Такі відкриття робить і розповсюджує своїм ідіотам підписникам. Цей хоч втік а другий залишився і теж подібні відкриття робить.
показати весь коментар
09.08.2024 11:10 Відповісти
Ага а щоб ЗСУ тебе не знищела краще сам застрілься .
показати весь коментар
09.08.2024 11:15 Відповісти
Хай підривають цілі міста та села "чтоб врагу нє достались". А ще відкриють швидкі "курси космодемянської" і спалюють приватні будинки кацапні щоб ЗСУ переночувати було ніде. А що? Це вже було...
показати весь коментар
09.08.2024 11:38 Відповісти
скоро
показати весь коментар
09.08.2024 10:53 Відповісти
Шоб зловити хвилю куряни вже лізуть на дерева - з мотузком
показати весь коментар
09.08.2024 10:54 Відповісти
Тепер тільки через роумінг.
показати весь коментар
09.08.2024 10:54 Відповісти
Лаптям накуй не нужон етот ваш мобільний зв'язок!
показати весь коментар
09.08.2024 10:55 Відповісти
київстар і лайф заходить в Курськ.
показати весь коментар
09.08.2024 10:55 Відповісти
Київстар скоро зайде і все налагодиться. Хай кацапи не кіпешують.
показати весь коментар
09.08.2024 10:56 Відповісти
надалі зв"язок по циганській пошті, в подальшому Київ-Стар=будь-ласка, які питання
показати весь коментар
09.08.2024 10:56 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 10:59 Відповісти
Ось до чого приводить відсутність інтернету!
показати весь коментар
09.08.2024 11:01 Відповісти
Вот к чему приводит отсутствие бронетехники. А перевозить пехоту в скотовозах всегда приводит к таким результатам
показати весь коментар
09.08.2024 11:11 Відповісти
Може це тебе здивує ALEX SUROVV, але сповіщу що перевезення особового складу у тентованих і неброньованих авто є НОРМОЮ для усіх армій світу і пересаджують їх у броньовані машини лише на фронті де йдуть бойові дії!!! А те що відбулось було достатньо далеко за межами зони бойових дій і це великий плюс захисникам України котрі вміють знищувати особовий склад ворога далеко від фронту!
показати весь коментар
09.08.2024 11:22 Відповісти
В современной войне где оружие бьет на сотни километров такого понятия как тыл не бывает. Или может еще скажешь что казармы ето тыл и можно там держать личный состав?
показати весь коментар
09.08.2024 12:39 Відповісти
В Курской области под Рыльском была разбита российская военная колонна. Судя по видео, удар пришёлся по грузовикам, перевозившим пехоту. В кадр попало полтора десятка КАМАЗов и Уралов - как частично повреждённых, так и полностью сгоревших. В кузовах некоторых из них свалены тела погибших солдат.

https://t.me/arrowsmap

Только что посмотрел утреннее видео с места событий. 14 тентованных военных Уралов и КАМАЗов с пехотой. Много погибших, часть машин сгорела дотла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты - целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина. Это один из самых кровавых и массированных ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну.

https://t.me/arrowsmap/5175 t.me/arrowsmap/5175

15.7K viewsedited https://t.me/arrowsmap/5175 Aug 9 at 09:54
показати весь коментар
09.08.2024 11:19 Відповісти
Что-то ювелирно отштурмовало - избы-то целые!
показати весь коментар
09.08.2024 12:52 Відповісти
Дырочек от кассет химарса в соломе крыш не выдно.
показати весь коментар
09.08.2024 17:18 Відповісти
Борта, капоты целые( по съёмке), но горелые... Вольфрам горит, или зажигает как фосфор? Ну и глубинных аборигенов ну хоть как-то бы посекло. Прилёт был как в Голливуде - на всем протяжении коллоны и на ширину дороги. Кста - на дороге 0 битого асфальта!
показати весь коментар
09.08.2024 21:18 Відповісти
Наверное из-за перепуга померли.
показати весь коментар
09.08.2024 23:37 Відповісти
Які недолугі у них назви каналів в Тєлєгє...
показати весь коментар
09.08.2024 14:24 Відповісти
"Мабілка-ат лукавага!"

Темник від Гундяя

34:12-23

показати весь коментар
09.08.2024 10:59 Відповісти
Кто не умеет мабилай пользоваться - гундяй в опочивальню водит. Тот, кто как-та мабилу юзает - пачітав Утуб от гундяя в Єуропу втік. ИМХО
показати весь коментар
09.08.2024 21:22 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 11:00 Відповісти
Майже суткі пройшли, а губернатар не знає! Може у слугнормальний губер є????
показати весь коментар
09.08.2024 21:11 Відповісти
Ето хорошо. Будет еще больше паники среди рашистов. Особенно когда запустить сарафанное радио что тот или иной город уже в окружении а ЗСУ доходят до моцквы
показати весь коментар
09.08.2024 11:08 Відповісти
а нахера болотным связь?он струны от балалайки скрутил и лови связь 5G!
показати весь коментар
09.08.2024 11:10 Відповісти
У балалайки три струны,так что связь будет максимум 3G и то неустойчивая.
показати весь коментар
09.08.2024 12:33 Відповісти
У лаптей ента "сотавий" називається...
показати весь коментар
09.08.2024 11:10 Відповісти
Паніка накриває рашистів! Вони вже магазини закривають, заправки................ Це добре, дуже добре!
показати весь коментар
09.08.2024 11:11 Відповісти
Там де працювали наші хлопці на Курщині мобільний зв'язок зник вже у перший день операції. Чи то зроблено самими рашистами, чи силами українських спеціалістів мені не відомо, але це на руку й ЗСУ, бо таким чином місцеві мешканці неспроможні сповіщати своїм щось не тільки про реальні події, а й про розміщення сил захисників України! Тому я не жалкую про те що мешканці Курщини не в змозі сповіщати щось неприємне для Москви, головне безпека наших бійців і успішність їх бойових дій!!!
показати весь коментар
09.08.2024 11:17 Відповісти
Далі почнуть зникати "свєт вада газ масло хлєб яйкі сахар соль спічкі, карочє всьо ідьот па плану".
показати весь коментар
09.08.2024 11:17 Відповісти
Нагадаю що перелічене Вами вже відбувалось на деяких регіонах Московії (т.з. "роССии") задовго до 06.08.2024.
показати весь коментар
09.08.2024 11:24 Відповісти
у Київі у березні 22 було зовсім не смішно коли усі магази закрились...
показати весь коментар
09.08.2024 12:30 Відповісти
не всі
показати весь коментар
10.08.2024 02:37 Відповісти
для стабілізаії буферної зони і прискорення процесу евакуації було би непогано заслати випадкові дрони на трансформаторні поля підстанції https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B033 Рильск і підстанції https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 Льгов .
показати весь коментар
09.08.2024 11:18 Відповісти
Може "випадкові то не ми" десь іншу локацію опиляють?
показати весь коментар
09.08.2024 21:08 Відповісти
мілкими ПС нема ніякого сенсу (та і часу) займатисью. Там зараз є справи важливіші.
показати весь коментар
09.08.2024 21:37 Відповісти
Там шось таке... Схоже на Харків 22-го... Але ж зайти щоб простополчкати? Не вірю©
показати весь коментар
09.08.2024 22:02 Відповісти
І є те, що з одного заходу колону нищіть безсупктнвх втрат!
показати весь коментар
09.08.2024 22:04 Відповісти
не зовсім розумію хід ваших думок. Може втомився.
показати весь коментар
09.08.2024 22:15 Відповісти
Колонну в щент. Нема кульок у борти... Просто плащ дороги
показати весь коментар
10.08.2024 00:27 Відповісти
Колона техніки. По обидва боки. Горіла, але не довго. Ізьби недоторкані навколо.. Может шось з-під крил бахнуло? Ну схоже на штурмовку...
показати весь коментар
10.08.2024 00:38 Відповісти
те що туди на глибину 40 км від кордону залетіла штурмова авіація - це не імовірно зоасім. Зважаючи на кількість вбитих і поранених схоже на ураження М39А1 з повітряним підривом.
показати весь коментар
10.08.2024 01:22 Відповісти
Сорри за рузьгый)
Ну уж очень выборочно-точечно... Капоты/борта целые, тенты сгорели, избы без повреждений(видимых). И колона растянута - если ракета, то не одна... В движении химерой не просто - штурмовику за счастье.. А вдруг учебный вылет?))))
показати весь коментар
11.08.2024 01:35 Відповісти
в авіації ******** нема, бо вони там не виживають.
А щоб заспокоїтись із припущеннями, то ідіть на тєлєгу, там ви побачите відео з друшляками крупним планом. Виглядають як із завода, тільки колеса треба накачать.
показати весь коментар
11.08.2024 02:44 Відповісти
Ну, впрочем, есть "Дикие ласки")) - по крышам ходить, в стволы зениток заглядывать)
А телегой брезгую(
показати весь коментар
11.08.2024 12:20 Відповісти
я теж гидую, тому користуюсь тими джерелами, які не гидують. Друшляки із лобового скла цих колон можно подивитись на ютубі у Накі або у Кушнаря, і тоді вам не треба буде вигадувати фантастичних гіпотез.
показати весь коментар
11.08.2024 15:57 Відповісти
таких фото повний інтернет
показати весь коментар
11.08.2024 18:43 Відповісти
Судячи з другого КАМАЗу ( скло дверей) - колона зупинена штурмовим ударом та слідом вражена вольфрамом). Ну не встиг би мехвод другого відкрити двері при подриві БЧ...
показати весь коментар
12.08.2024 00:12 Відповісти
я вибачаюсь, ти або випив добряче, або тупий. Який штурмовий удар???
колона стояла в момент повітряного підриву ракет М30А1, що там було відкрито або закрито - *****, все одно все в дірках, навіть коти у кюветах.
показати весь коментар
12.08.2024 00:23 Відповісти
Ну... Якщо тварин нищать , і не з засідки. Свідомо, без жалю? Лемінги по-за контролем. Потвори, сэр!
показати весь коментар
09.08.2024 22:29 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 11:23 Відповісти
Азбука Морзе їм в поміч .
показати весь коментар
09.08.2024 11:46 Відповісти
Заглядывал утром на курский Телеграм-канал, там сообщили, что в связи с обстановкой звонить по мобильной связи и пользоваться мобильным интернетом можно при нулевом балансе
показати весь коментар
09.08.2024 12:36 Відповісти
Зникає повільно чи швидко?
показати весь коментар
09.08.2024 12:55 Відповісти
Впевнено,!,,,),
показати весь коментар
09.08.2024 13:01 Відповісти
 
 