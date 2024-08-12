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Радіаційна ситуація на території України стабільна - перевищень не зафіксовано, - ДСНС

На території України не зафіксовано перевищень радіаційного фону

Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено.

Про це інформує пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано. Пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відслідковують стан радіаційного фону.", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У МАГАТЕ занепокоєні лісовими пожежами біля окупованої Запорізької АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Згодом у МАГАТЕ повідомили, що пожежа спалахнула на Запорізькій АЕС після численних вибухів,

Читайте: Змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, - Клименко

Автор: 

радіація (186) ДСНС (5104) Запорізька АЕС (1404)


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