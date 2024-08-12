Радіаційна ситуація на території України стабільна - перевищень не зафіксовано, - ДСНС

Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено.

Про це інформує пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано. Пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відслідковують стан радіаційного фону.", - йдеться в повідомленні.

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Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Згодом у МАГАТЕ повідомили, що пожежа спалахнула на Запорізькій АЕС після численних вибухів,

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