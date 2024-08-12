Радиационная ситуация на территории Украины стабильная – превышений не зафиксировано, - ГСЧС
По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Радионуклидов техногенного происхождения, свидетельствующих о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксировано. Посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.", - говорится в сообщении.
Пожар на Запорожской АЭС
Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.
Впоследствии в МАГАТЭ сообщили, что пожар вспыхнул на Запорожской АЭС после многочисленных взрывов,
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