Пожар вспыхнул на Запорожской АЭС после многочисленных взрывов, - МАГАТЭ

На Запорожской АЭС вечером раздавались взрывы, после этого вспыхнул пожар.

Об этом сообщает МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из северной зоны ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что команда получила сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке".

"О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", - добавили в МАГАТЭ.

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Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

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