Пожар вспыхнул на Запорожской АЭС после многочисленных взрывов, - МАГАТЭ
На Запорожской АЭС вечером раздавались взрывы, после этого вспыхнул пожар.
Об этом сообщает МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из северной зоны ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Отмечается, что команда получила сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке".
"О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", - добавили в МАГАТЭ.
Пожар на Запорожской АЭС
Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.
По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.
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Орки, вам піз.....да!
Було повідомлення, що ******** запалили у градирні велику кількість шин. І оце - вже схоже на правду.
Згадайте ГЕС - вони знищують все що передбачають втратити
И они в 1,5 км от ближайшего энергоблока. Так что риска какой-то радиационной аварии нет. Не удивительно что и украинская сторона говорит что радиационный фон в норме.
Але градирні, як технологічному елементу - гаплик.
Треба тицяти кожен день Европі під носа які в нас страшенні збитки - бо вони не поспішаючи, перегортують папірці до папірців, а з тих мільярдів "заморожених" дати щось не можуть наче
У вас пожар там, на охлождающей вышке, все серьёзно
Но в реальности действительно в градирне нечему так гореть, так что это очень похоже на поджог.
Может быть это провокация с целью обвинить ВСУ в обстреле или попытке атаки на ЗАЭС? Тогда ждем заявлений с российской стороны об этом. Если реально был бы обстрел то странно что сама градирня не повреждена и цела - надо умудриться попасть ей внутрь снярадом или рекетой не повредив стены. Не верю. Она высотой метров 150 минимум, и диаметром около 50-60 м. Это надо вертикально сверху что-то сбрасывать. Ну или снизу с земли. И непонятно почему был бы такой пожар - повторюсь, там нечему внутри гореть - ее стены из железобетона, а внутри внизу лишь металлические трубы.
Возможно там внутри был организован склад чего-то горючего или врывоопасного? Тогда это мог быть или случайный пожар или действительно прицельная атака дроном по этому складу, который это все подпалил, если это военный склад чего-то.
Главное - эти градирни в настоящее время ЗАЭС никак не используются и для ее безопасности не важны. Во время работы блоков на мощности они используются для охлаждения воды, охлаждающей турбины, в помощь пруду-охладителю. В текущем же режиме когда все реакторы в холодном останове они просто стоят и не используются.
И они в 1,5 км от ближайшего энергоблока. Так что риска какой-то радиационной аварии нет. Не удивительно что и украинская сторона говорит что радиационный фон в норме.
Короче - ждем как-то заявлений либо с российской стороны с потенциальными обвинениями (которые и раскроют план если это провокация) либо со стороны МАГАТЭ. Последние если их и не пустят к градирням (наверняка) по крайней мере узнают позицию российской стороны и их объяснения происходящего.
Но главное - что бы это ни было, пожар на градирне сам по себе риска и ядерной угрозы не несет. Но это может быть началом чего-то другого и отвлекающим маневром.
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Росіян треба топити.
Росіян треба вбивати.
Росіян треба рвати на шматки і солити.
Росіян треба знищити всіх до єдиного, в т.ч. личинок і самок.
Всіх.