РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12436 посетителей онлайн
Новости
12 917 32

Пожар вспыхнул на Запорожской АЭС после многочисленных взрывов, - МАГАТЭ

Підпал шин на ЗАЕС

На Запорожской АЭС вечером раздавались взрывы, после этого вспыхнул пожар.

Об этом сообщает МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из северной зоны ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что команда получила сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке".

"О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", - добавили в МАГАТЭ.

Читайте также: В МАГАТЭ обеспокоены лесными пожарами возле оккупированной Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Читайте также: На оккупированной ЗАЭС россияне держат до 1000 военных, - глава Энергодара Орлов

Автор: 

взрыв (6727) пожар (5933) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Це кацапське безсилля...
Орки, вам піз.....да!
показать весь комментарий
11.08.2024 23:50
+18
Проблема в тому, що ця паскудь, як і їх *****, не хоче здихати самостійно, воно планує світ знищити.
показать весь комментарий
11.08.2024 23:56
+16
Я не специалист, возможно что то не знаю/не понимаю... Но даже если туда залетел беспилотник, чему там так гореть, что черный дым валит?
показать весь комментарий
11.08.2024 23:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи- мразі.
показать весь комментарий
11.08.2024 23:49 Ответить
Це кацапське безсилля...
Орки, вам піз.....да!
показать весь комментарий
11.08.2024 23:50 Ответить
Проблема в тому, що ця паскудь, як і їх *****, не хоче здихати самостійно, воно планує світ знищити.
показать весь комментарий
11.08.2024 23:56 Ответить
Чайка Київ , ***** хоча й хворе на голову нелюдь але не все там вже й від нього залежить. Можливо воно (*****) й потягнуло б світ з собою у прірву але не всі там бажають такого закінчення життя свого та своїх дітей, тому ніхто не дасть ***** знищити світ. Не лякайте себе на ніч порожніми казками.
показать весь комментарий
12.08.2024 02:29 Ответить
Я не специалист, возможно что то не знаю/не понимаю... Но даже если туда залетел беспилотник, чему там так гореть, что черный дым валит?
показать весь комментарий
11.08.2024 23:50 Ответить
шини або якийсь мазут який кацапи заздалегідь туди приперла
показать весь комментарий
11.08.2024 23:59 Ответить
Там немає нічого щоб так горіло.
показать весь комментарий
12.08.2024 00:03 Ответить
Там взагалі нема чому горіти - це металева конструкція для розпилювання і охолодження води
показать весь комментарий
12.08.2024 00:06 Ответить
Ну звісно, це фейк. Звісно не можна в градірнбю завантажити мотлох і його підпалити. Я взагалі дивуюся, звідки такі питання у людей
показать весь комментарий
12.08.2024 00:06 Ответить
В градирне?? Вода? При повреждении - пар, белый... Дарницкой, и старой, возле (не буду палить) стояли остовы из металла и типа шифера...
показать весь комментарий
12.08.2024 00:26 Ответить
если пластиковая начинка в градирне осталась, то она и горит
показать весь комментарий
12.08.2024 07:50 Ответить
безсилля колоса на глиняних ногах. Росії 3.14зда
показать весь комментарий
11.08.2024 23:57 Ответить
I не просто 3.14зда, а адзiпарком.
показать весь комментарий
12.08.2024 00:07 Ответить
Пожежа? У градирні? І що там горить? Вода (якщо вона працює) чи метал (якщо вона не працює). Цікаво, хто ж таке "народив" у магате?
Було повідомлення, що ******** запалили у градирні велику кількість шин. І оце - вже схоже на правду.
показать весь комментарий
12.08.2024 00:04 Ответить
Якщо шини ще не так..
Згадайте ГЕС - вони знищують все що передбачають втратити
показать весь комментарий
12.08.2024 00:04 Ответить
Так це практично і є знищення градирні, як технологічного вузла
показать весь комментарий
12.08.2024 00:07 Ответить
Градирни в настоящее время ЗАЭС никак не используются и для ее безопасности не важны. Во время работы блоков на мощности они используются для охлаждения воды, охлаждающей турбины, в помощь пруду-охладителю. В текущем же режиме когда все реакторы в холодном останове они просто стоят и не используются.

И они в 1,5 км от ближайшего энергоблока. Так что риска какой-то радиационной аварии нет. Не удивительно что и украинская сторона говорит что радиационный фон в норме.
показать весь комментарий
12.08.2024 00:09 Ответить
Так вона потрібна для експлуатації станції. Дійсно, навіщо ці градірні. Станцію якщо і повернуть, то в стані невідновлення. Це і їжаку було зрозуміло з початку
показать весь комментарий
12.08.2024 00:13 Ответить
Про це і вів вище. Сама градирня горіти не може. А от те, що туди настягали - може аж бігом.
Але градирні, як технологічному елементу - гаплик.
показать весь комментарий
12.08.2024 00:14 Ответить
Звісно, судячи по температурі на тепловізорі (навіть візуально видно)
показать весь комментарий
12.08.2024 00:15 Ответить
Ви тепляк на монітор з картинкою градирні направляли? Тоді правильно.
показать весь комментарий
12.08.2024 00:23 Ответить
Ні, тепляк направив на градирню автор відео
показать весь комментарий
12.08.2024 01:03 Ответить
Так і я ж про те кажу - вони знищать все обладнання, в тому числі всі ці трубочки, вентилі, всі споруди і генератори.
Треба тицяти кожен день Европі під носа які в нас страшенні збитки - бо вони не поспішаючи, перегортують папірці до папірців, а з тих мільярдів "заморожених" дати щось не можуть наче
показать весь комментарий
12.08.2024 01:00 Ответить
https://x.com/Liberacrat/status/1822719852563558423
У вас пожар там, на охлождающей вышке, все серьёзно
показать весь комментарий
12.08.2024 00:06 Ответить
100% провокация. Этож градирня, в условиях остановки АЭС пожар там представляет наименьшую угрозу для станции. Да и чему там гореть-то? Там же в норме только трубы и водораспылители.
показать весь комментарий
12.08.2024 00:08 Ответить
Це не провокація, а поступове знищення станції. Треба лише надалі повторювати, що електрику вимикають штучно і руйнація генераціїї аж ніяк не впливає на стан енергосистеми. Це не вам, а взагалі спільноті
показать весь комментарий
12.08.2024 00:16 Ответить
На Запорожской АЭС идет черный дым из одной из градирен. Украинская сторона подозревает что это российская провокация и там подожгли большое количество автомобильных шин. Сложно сказать что это на самом деле.

Но в реальности действительно в градирне нечему так гореть, так что это очень похоже на поджог.

Может быть это провокация с целью обвинить ВСУ в обстреле или попытке атаки на ЗАЭС? Тогда ждем заявлений с российской стороны об этом. Если реально был бы обстрел то странно что сама градирня не повреждена и цела - надо умудриться попасть ей внутрь снярадом или рекетой не повредив стены. Не верю. Она высотой метров 150 минимум, и диаметром около 50-60 м. Это надо вертикально сверху что-то сбрасывать. Ну или снизу с земли. И непонятно почему был бы такой пожар - повторюсь, там нечему внутри гореть - ее стены из железобетона, а внутри внизу лишь металлические трубы.

Возможно там внутри был организован склад чего-то горючего или врывоопасного? Тогда это мог быть или случайный пожар или действительно прицельная атака дроном по этому складу, который это все подпалил, если это военный склад чего-то.

Главное - эти градирни в настоящее время ЗАЭС никак не используются и для ее безопасности не важны. Во время работы блоков на мощности они используются для охлаждения воды, охлаждающей турбины, в помощь пруду-охладителю. В текущем же режиме когда все реакторы в холодном останове они просто стоят и не используются.

И они в 1,5 км от ближайшего энергоблока. Так что риска какой-то радиационной аварии нет. Не удивительно что и украинская сторона говорит что радиационный фон в норме.

Короче - ждем как-то заявлений либо с российской стороны с потенциальными обвинениями (которые и раскроют план если это провокация) либо со стороны МАГАТЭ. Последние если их и не пустят к градирням (наверняка) по крайней мере узнают позицию российской стороны и их объяснения происходящего.

Но главное - что бы это ни было, пожар на градирне сам по себе риска и ядерной угрозы не несет. Но это может быть началом чего-то другого и отвлекающим маневром.

Сурс: https://t.me/AtomGor/331
показать весь комментарий
12.08.2024 00:06 Ответить
магате обісрані курви кремля транслюють пропаганду рагистів
показать весь комментарий
12.08.2024 00:27 Ответить
Черговий нейтрально сцикливий висер ************** з МАГАТЕ, оформлений так, щоб підіграти кремлепропаганді. "Після вибухів" (натяк на нібито атаку безпілотників ЗСУ) - почав іти чорний дим десь там "в північній частині атомної". Щоб кацапи могли маневрувати у своїй брехні. Бо що може горіти в градирні ? Бетон? Металеві труби з форсунками? Гнати втришиї цих імпотетнних сліпоглухонімих, розумово відсталих уйобків
показать весь комментарий
12.08.2024 00:38 Ответить
Курви дратують, а нам до лупи, нехай сдихають, вони ж не самогубці, а шкоди тільки собі наробять
показать весь комментарий
12.08.2024 01:01 Ответить
Росіян треба різати живцем.
Росіян треба топити.
Росіян треба вбивати.
Росіян треба рвати на шматки і солити.
Росіян треба знищити всіх до єдиного, в т.ч. личинок і самок.
Всіх.
показать весь комментарий
12.08.2024 01:14 Ответить
 
 