Пожежа спалахнула на Запорізькій АЕС після численних вибухів, - МАГАТЕ
На Запорізькій АЕС ввечері лунали вибухи, після цього спалахнула пожежа.
Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.
"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері", - йдеться в заяві МАГАТЕ.
Зазначається, що команда отримала повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику".
"Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - додали в МАГАТЕ.
Пожежа на Запорізькій АЕС
Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.
Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Орки, вам піз.....да!
Було повідомлення, що ******** запалили у градирні велику кількість шин. І оце - вже схоже на правду.
Згадайте ГЕС - вони знищують все що передбачають втратити
И они в 1,5 км от ближайшего энергоблока. Так что риска какой-то радиационной аварии нет. Не удивительно что и украинская сторона говорит что радиационный фон в норме.
Але градирні, як технологічному елементу - гаплик.
Треба тицяти кожен день Европі під носа які в нас страшенні збитки - бо вони не поспішаючи, перегортують папірці до папірців, а з тих мільярдів "заморожених" дати щось не можуть наче
У вас пожар там, на охлождающей вышке, все серьёзно
Но в реальности действительно в градирне нечему так гореть, так что это очень похоже на поджог.
Может быть это провокация с целью обвинить ВСУ в обстреле или попытке атаки на ЗАЭС? Тогда ждем заявлений с российской стороны об этом. Если реально был бы обстрел то странно что сама градирня не повреждена и цела - надо умудриться попасть ей внутрь снярадом или рекетой не повредив стены. Не верю. Она высотой метров 150 минимум, и диаметром около 50-60 м. Это надо вертикально сверху что-то сбрасывать. Ну или снизу с земли. И непонятно почему был бы такой пожар - повторюсь, там нечему внутри гореть - ее стены из железобетона, а внутри внизу лишь металлические трубы.
Возможно там внутри был организован склад чего-то горючего или врывоопасного? Тогда это мог быть или случайный пожар или действительно прицельная атака дроном по этому складу, который это все подпалил, если это военный склад чего-то.
Главное - эти градирни в настоящее время ЗАЭС никак не используются и для ее безопасности не важны. Во время работы блоков на мощности они используются для охлаждения воды, охлаждающей турбины, в помощь пруду-охладителю. В текущем же режиме когда все реакторы в холодном останове они просто стоят и не используются.
И они в 1,5 км от ближайшего энергоблока. Так что риска какой-то радиационной аварии нет. Не удивительно что и украинская сторона говорит что радиационный фон в норме.
Короче - ждем как-то заявлений либо с российской стороны с потенциальными обвинениями (которые и раскроют план если это провокация) либо со стороны МАГАТЭ. Последние если их и не пустят к градирням (наверняка) по крайней мере узнают позицию российской стороны и их объяснения происходящего.
Но главное - что бы это ни было, пожар на градирне сам по себе риска и ядерной угрозы не несет. Но это может быть началом чего-то другого и отвлекающим маневром.
Сурс: https://t.me/AtomGor/331
Росіян треба топити.
Росіян треба вбивати.
Росіян треба рвати на шматки і солити.
Росіян треба знищити всіх до єдиного, в т.ч. личинок і самок.
Всіх.