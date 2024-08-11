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Пожежа спалахнула на Запорізькій АЕС після численних вибухів, - МАГАТЕ

Підпал шин на ЗАЕС

На Запорізькій АЕС ввечері лунали вибухи, після цього спалахнула пожежа.

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері", - йдеться в заяві МАГАТЕ.

Зазначається, що команда отримала повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику".

"Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - додали в МАГАТЕ.

Читайте: У МАГАТЕ занепокоєні лісовими пожежами біля окупованої Запорізької АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій ЗАЕС росіяни тримають до 1000 військових, - голова Енергодару Орлов

Автор: 

вибух (4449) пожежа (4320) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+22
Це кацапське безсилля...
Орки, вам піз.....да!
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11.08.2024 23:50
+18
Проблема в тому, що ця паскудь, як і їх *****, не хоче здихати самостійно, воно планує світ знищити.
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11.08.2024 23:56
+16
Я не специалист, возможно что то не знаю/не понимаю... Но даже если туда залетел беспилотник, чему там так гореть, что черный дым валит?
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11.08.2024 23:50
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Кацапи- мразі.
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11.08.2024 23:49 Відповісти
Це кацапське безсилля...
Орки, вам піз.....да!
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11.08.2024 23:50 Відповісти
Проблема в тому, що ця паскудь, як і їх *****, не хоче здихати самостійно, воно планує світ знищити.
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11.08.2024 23:56 Відповісти
Чайка Київ , ***** хоча й хворе на голову нелюдь але не все там вже й від нього залежить. Можливо воно (*****) й потягнуло б світ з собою у прірву але не всі там бажають такого закінчення життя свого та своїх дітей, тому ніхто не дасть ***** знищити світ. Не лякайте себе на ніч порожніми казками.
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12.08.2024 02:29 Відповісти
Я не специалист, возможно что то не знаю/не понимаю... Но даже если туда залетел беспилотник, чему там так гореть, что черный дым валит?
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11.08.2024 23:50 Відповісти
шини або якийсь мазут який кацапи заздалегідь туди приперла
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11.08.2024 23:59 Відповісти
Там немає нічого щоб так горіло.
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12.08.2024 00:03 Відповісти
Там взагалі нема чому горіти - це металева конструкція для розпилювання і охолодження води
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12.08.2024 00:06 Відповісти
Ну звісно, це фейк. Звісно не можна в градірнбю завантажити мотлох і його підпалити. Я взагалі дивуюся, звідки такі питання у людей
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12.08.2024 00:06 Відповісти
В градирне?? Вода? При повреждении - пар, белый... Дарницкой, и старой, возле (не буду палить) стояли остовы из металла и типа шифера...
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12.08.2024 00:26 Відповісти
если пластиковая начинка в градирне осталась, то она и горит
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12.08.2024 07:50 Відповісти
безсилля колоса на глиняних ногах. Росії 3.14зда
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11.08.2024 23:57 Відповісти
I не просто 3.14зда, а адзiпарком.
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12.08.2024 00:07 Відповісти
Пожежа? У градирні? І що там горить? Вода (якщо вона працює) чи метал (якщо вона не працює). Цікаво, хто ж таке "народив" у магате?
Було повідомлення, що ******** запалили у градирні велику кількість шин. І оце - вже схоже на правду.
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12.08.2024 00:04 Відповісти
Якщо шини ще не так..
Згадайте ГЕС - вони знищують все що передбачають втратити
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12.08.2024 00:04 Відповісти
Так це практично і є знищення градирні, як технологічного вузла
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12.08.2024 00:07 Відповісти
Градирни в настоящее время ЗАЭС никак не используются и для ее безопасности не важны. Во время работы блоков на мощности они используются для охлаждения воды, охлаждающей турбины, в помощь пруду-охладителю. В текущем же режиме когда все реакторы в холодном останове они просто стоят и не используются.

И они в 1,5 км от ближайшего энергоблока. Так что риска какой-то радиационной аварии нет. Не удивительно что и украинская сторона говорит что радиационный фон в норме.
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12.08.2024 00:09 Відповісти
Так вона потрібна для експлуатації станції. Дійсно, навіщо ці градірні. Станцію якщо і повернуть, то в стані невідновлення. Це і їжаку було зрозуміло з початку
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12.08.2024 00:13 Відповісти
Про це і вів вище. Сама градирня горіти не може. А от те, що туди настягали - може аж бігом.
Але градирні, як технологічному елементу - гаплик.
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12.08.2024 00:14 Відповісти
Звісно, судячи по температурі на тепловізорі (навіть візуально видно)
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12.08.2024 00:15 Відповісти
Ви тепляк на монітор з картинкою градирні направляли? Тоді правильно.
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12.08.2024 00:23 Відповісти
Ні, тепляк направив на градирню автор відео
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12.08.2024 01:03 Відповісти
Так і я ж про те кажу - вони знищать все обладнання, в тому числі всі ці трубочки, вентилі, всі споруди і генератори.
Треба тицяти кожен день Европі під носа які в нас страшенні збитки - бо вони не поспішаючи, перегортують папірці до папірців, а з тих мільярдів "заморожених" дати щось не можуть наче
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12.08.2024 01:00 Відповісти
https://x.com/Liberacrat/status/1822719852563558423
У вас пожар там, на охлождающей вышке, все серьёзно
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12.08.2024 00:06 Відповісти
100% провокация. Этож градирня, в условиях остановки АЭС пожар там представляет наименьшую угрозу для станции. Да и чему там гореть-то? Там же в норме только трубы и водораспылители.
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12.08.2024 00:08 Відповісти
Це не провокація, а поступове знищення станції. Треба лише надалі повторювати, що електрику вимикають штучно і руйнація генераціїї аж ніяк не впливає на стан енергосистеми. Це не вам, а взагалі спільноті
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12.08.2024 00:16 Відповісти
На Запорожской АЭС идет черный дым из одной из градирен. Украинская сторона подозревает что это российская провокация и там подожгли большое количество автомобильных шин. Сложно сказать что это на самом деле.

Но в реальности действительно в градирне нечему так гореть, так что это очень похоже на поджог.

Может быть это провокация с целью обвинить ВСУ в обстреле или попытке атаки на ЗАЭС? Тогда ждем заявлений с российской стороны об этом. Если реально был бы обстрел то странно что сама градирня не повреждена и цела - надо умудриться попасть ей внутрь снярадом или рекетой не повредив стены. Не верю. Она высотой метров 150 минимум, и диаметром около 50-60 м. Это надо вертикально сверху что-то сбрасывать. Ну или снизу с земли. И непонятно почему был бы такой пожар - повторюсь, там нечему внутри гореть - ее стены из железобетона, а внутри внизу лишь металлические трубы.

Возможно там внутри был организован склад чего-то горючего или врывоопасного? Тогда это мог быть или случайный пожар или действительно прицельная атака дроном по этому складу, который это все подпалил, если это военный склад чего-то.

Главное - эти градирни в настоящее время ЗАЭС никак не используются и для ее безопасности не важны. Во время работы блоков на мощности они используются для охлаждения воды, охлаждающей турбины, в помощь пруду-охладителю. В текущем же режиме когда все реакторы в холодном останове они просто стоят и не используются.

И они в 1,5 км от ближайшего энергоблока. Так что риска какой-то радиационной аварии нет. Не удивительно что и украинская сторона говорит что радиационный фон в норме.

Короче - ждем как-то заявлений либо с российской стороны с потенциальными обвинениями (которые и раскроют план если это провокация) либо со стороны МАГАТЭ. Последние если их и не пустят к градирням (наверняка) по крайней мере узнают позицию российской стороны и их объяснения происходящего.

Но главное - что бы это ни было, пожар на градирне сам по себе риска и ядерной угрозы не несет. Но это может быть началом чего-то другого и отвлекающим маневром.

Сурс: https://t.me/AtomGor/331
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12.08.2024 00:06 Відповісти
магате обісрані курви кремля транслюють пропаганду рагистів
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12.08.2024 00:27 Відповісти
Черговий нейтрально сцикливий висер ************** з МАГАТЕ, оформлений так, щоб підіграти кремлепропаганді. "Після вибухів" (натяк на нібито атаку безпілотників ЗСУ) - почав іти чорний дим десь там "в північній частині атомної". Щоб кацапи могли маневрувати у своїй брехні. Бо що може горіти в градирні ? Бетон? Металеві труби з форсунками? Гнати втришиї цих імпотетнних сліпоглухонімих, розумово відсталих уйобків
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12.08.2024 00:38 Відповісти
Курви дратують, а нам до лупи, нехай сдихають, вони ж не самогубці, а шкоди тільки собі наробять
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12.08.2024 01:01 Відповісти
Росіян треба різати живцем.
Росіян треба топити.
Росіян треба вбивати.
Росіян треба рвати на шматки і солити.
Росіян треба знищити всіх до єдиного, в т.ч. личинок і самок.
Всіх.
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12.08.2024 01:14 Відповісти
 
 