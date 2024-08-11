Пожежа спалахнула на Запорізькій АЕС після численних вибухів, - МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС ввечері лунали вибухи, після цього спалахнула пожежа.

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері", - йдеться в заяві МАГАТЕ.

Зазначається, що команда отримала повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику".

"Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - додали в МАГАТЕ.

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Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

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