У ще одному районі Курської області РФ оголосили евакуацію населення
У Великосолдатському районі Курської області, який розташований неподалік від Суджі, почали евакуацію місцевих жителів.
Про це повідомив глава району Володимир Зайцев, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "до сьогоднішнього дня евакуації в районі не було". Втім, відсьогодні її оголошено офіційно.
"Сьогодні збираємо дані, хто все ж потребує евакуації", - зазначив районний голова та закликав місцевих жителів залишати заявки.
Зазначимо, що Великосолдатський район межує з Суджанським, у якому наразі тривають бойові дії.
Операція ЗСУ в Курській області РФ
У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.
Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.
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- а ви увєрєни...
- по Плану Залужного
- Ви там будете петь?
- нат, ви там будет слушать
Як мрію і молюсь щоб московитів ждало те саме!!! А потім ще й по башкі кабом від "сваіх" !!! Амінь!! 🙏🙏🙏🙏
Після цієї операції ЗСУ в Курській області Зеленський має бути ворогом №1 для пуйла і його пропагандистів, спецслужб. Але НІТ. Вони розкривають "заколот Заходу" проти Лідора.
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СЗР (служба зовнішнього реготу) РФ Наришкіна вже відкрито захищає Зеленського (Єрмака) від зазіхань підступного Заходу поміняти його на … АВАКОВА.
Це повідомлення щойно пролунало по всіх головних телерадіоканалах РФ.