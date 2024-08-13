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Новини
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У ще одному районі Курської області РФ оголосили евакуацію населення

Ще один район у Курській області проводить евакуацію

У Великосолдатському районі Курської області, який розташований неподалік від Суджі, почали евакуацію місцевих жителів.

Про це повідомив глава району Володимир Зайцев, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "до сьогоднішнього дня евакуації в районі не було". Втім, відсьогодні її оголошено офіційно.

"Сьогодні збираємо дані, хто все ж потребує евакуації", - зазначив районний голова та закликав місцевих жителів залишати заявки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонний район Бєлгородської області покинуло понад 11 тис. росіян через просування ЗСУ на Курщині

Зазначимо, що Великосолдатський район межує з Суджанським, у якому наразі тривають бойові дії.

Ще один район у Курській області проводить евакуацію

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У селі Гир’ї на Курщині зафіксували переміщення бронетехніки ЗСУ: Влада оголосила про евакуацію району

Автор: 

росія (64969) евакуація (2305) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+8
Як ми були шоковані в 2014 ... Як ватні крьостні ходи затримували військові колони, як робили з ними засідки на наших!
Як мрію і молюсь щоб московитів ждало те саме!!! А потім ще й по башкі кабом від "сваіх" !!! Амінь!! 🙏🙏🙏🙏
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13.08.2024 15:10
+4
Чудньі_дєла_твои_Господи ...

Після цієї операції ЗСУ в Курській області Зеленський має бути ворогом №1 для пуйла і його пропагандистів, спецслужб. Але НІТ. Вони розкривають "заколот Заходу" проти Лідора.
https://x.com/RadioLemberg
https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

СЗР (служба зовнішнього реготу) РФ Наришкіна вже відкрито захищає Зеленського (Єрмака) від зазіхань підступного Заходу поміняти його на … АВАКОВА.

Це повідомлення щойно пролунало по всіх головних телерадіоканалах РФ.
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13.08.2024 15:25
+4
Цензор, будь ласка!!! ну нема там ніякого Великосолдатського району! Є Большєсолдатскій район.
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13.08.2024 15:30
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Всьо ідьот по плану!
- а ви увєрєни...
- по Плану Залужного
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13.08.2024 15:08 Відповісти
- Все в сад!
- Ви там будете петь?
- нат, ви там будет слушать
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13.08.2024 15:59 Відповісти
Як ми були шоковані в 2014 ... Як ватні крьостні ходи затримували військові колони, як робили з ними засідки на наших!
Як мрію і молюсь щоб московитів ждало те саме!!! А потім ще й по башкі кабом від "сваіх" !!! Амінь!! 🙏🙏🙏🙏
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13.08.2024 15:10 Відповісти
Так лугандони в 2014 році "сваїми " вважали і вважають до цих пір московитів . На жаль, московити курчан вивезуть ,а каби полетять на голову ЗСУ ,які зайдуть в покинуті села.
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13.08.2024 17:16 Відповісти
Афтор, сам ти "неподалік Суджи" (далі не читав). Большесолдатьській район - наступний після Суджанського. Далі буде Курчатівський район (північніше Большесолдатського), та Жовтнєвий (східніше). А за Жовтнєвим - Курський, мета операції. Карту купі. Мову опанувати вам не дано, то хоч географію?
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13.08.2024 15:14 Відповісти
Кацапчуки та інше сміття з назвою "росіяне" валіть на історичну Родіну-уродіну а саме до Саранська з Єрьзяню - рязанью. Нема чого вам робить на історичних землях України.
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13.08.2024 15:19 Відповісти
Чудньі_дєла_твои_Господи ...

Після цієї операції ЗСУ в Курській області Зеленський має бути ворогом №1 для пуйла і його пропагандистів, спецслужб. Але НІТ. Вони розкривають "заколот Заходу" проти Лідора.
https://x.com/RadioLemberg
https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

СЗР (служба зовнішнього реготу) РФ Наришкіна вже відкрито захищає Зеленського (Єрмака) від зазіхань підступного Заходу поміняти його на … АВАКОВА.

Це повідомлення щойно пролунало по всіх головних телерадіоканалах РФ.
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13.08.2024 15:25 Відповісти
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13.08.2024 15:26 Відповісти
Будь-хто може це перевірити. Задайте в гуглі "запад рассматривает авакова как замену зеленскому" і побачите купу посилань на каZапські ЗМІ, які повідомляють про цю заяву Наришкіна.
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13.08.2024 15:32 Відповісти
"Дискредитировать украинского лидера". Это они, случайно, не о трущем нос? Ну, есть тут такой, ему еще Ермак поручил видосики озвучивать.
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13.08.2024 16:35 Відповісти
До речі, може оце все профінансував отой "барІга" яких осто3,14здив свого часу ********* зі своїми ростом економіки, регулярним підвищенням пенсій та зарплатні, безвізом, вартість 1,44 коп за 1 кВт електроенергії, АТО ан Донбасі а не повномашбаного вторгнення (бо хотілось ********* драйву який з 24.02.2022 їм зробив "не барига"), зміцненням ЗСУ тощо. А шо, йому ж треба Ліпецьку фабріку повернути шоб і далі "наживатись" на крові, на відміну він того найвЯличайшаго шо його зміним.
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13.08.2024 15:30 Відповісти
Цензор, будь ласка!!! ну нема там ніякого Великосолдатського району! Є Большєсолдатскій район.
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13.08.2024 15:30 Відповісти
Он уже переименован, в "Бегущесолдатский район".
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13.08.2024 15:34 Відповісти
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13.08.2024 16:40 Відповісти
 
 