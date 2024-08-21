За добу на фронті відбулося 166 боєзіткнень, понад третину - на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На фронті упродовж минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військами, третина з яких на Покровському напрямку. Також окупанти двадцять чотири рази намагалися просунутися вперед на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Так, за минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, трьох засобах ППО, трьох артилерійських системах, одній РЛС та ще по одному іншому важливому об’єкту російських окупантів.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Козача Лопань, Рідкодуб, Нове, Серебрянка, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Гродівка, Олександропіль, Мирноград, Михайлівка, Вугледар, Водяне, Новодарівка Новоандріївка, Лобкове, Новояковлівка, Новопавлівка, Миколаївка.

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Бойові дії на Харківщині

Ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ 11 разів.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу становила 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

Атаки ворога на на Донбасі

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви.

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На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Виїмки й Переїзного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована.

За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, ворог двадцять чотири рази намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля.

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На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти десять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив дві спроби захопити наші позиції неподалік Водяного Донецької області.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

Загарбники активізувались на Придніпровському напрямку, тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на українські позиції.

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Ситуація на півночі України

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Сили оборони України також продовжують ведення операції на Курському напрямку.