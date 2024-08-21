За сутки на фронте произошло 166 боестолкновений, более трети - на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

На фронте за минувшие сутки произошло 166 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими войсками, треть из которых - на Покровском направлении. Также оккупанты двадцать четыре раза пытались продвинуться вперед на Торецком направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Так, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, трем средствам ПВО, трем артиллерийским системам, одной РЛС и еще по одному другому важному объекту российских оккупантов.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Редкодуб, Новое, Серебрянка, Верхнекаменское, Григорьевка, Часов Яр, Дружба, Торецк, Нелиповка, Гродовка, Александрополь, Мирноград, Михайловка, Угледар, Водяное, Новодаровка Новоандреевка, Лобково, Новояковлевка, Новопавловка, Николаевка.

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Боевые действия на Харьковщине

Враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцев и Волчанска 11 раз.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 15. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестово, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.

Атаки врага на на Донетчине

На Лиманском направлении наши войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы.

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На Сиверском направлении Силами обороны отражено пять атак неподалеку от Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины отбили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Клещиевки и Ивановского. Ситуация контролируемая.

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Зализное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.

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На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времевском направлении противник совершил две попытки захватить наши позиции неподалеку Водяного Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

Захватчики активизировались на Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отражать пять атак на украинские позиции.

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Ситуация на севере Украины

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины также продолжают ведение операции на Курском направлении.