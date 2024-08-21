Ратифікація Римського статуту без ретельної експертизи наслідків є помилковою, - "Європейська Солідарність"

"Європейська Солідарність" підтримує ратифікацію Римського статуту, проте це мало б відбутися після завершення воєнного стану.

Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що першим пріоритетом для держави під час повномасштабної війни є захист і мотивація військових.

"Тому ми вважаємо норму в урядовому документі, що ратифікація Римського статуту має відбутися після завершення воєнного стану, надзвичайно важливою. "Європейська Солідарність" вважає помилковою сьогоднішню ратифікацію без ретельної експертизи наслідків, які може потягнути за собою це рішення.

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Українські воїни заслуговують чесного захисту і роз’яснення, а "Європейська Солідарність" дослухається до думки війська. Саме тому ми пропонували ратифікувати Статут після скасування дії воєнного стану. При цьому варто зазначити, що в Угоді про асоціацію немає чітких часових термінів щодо ратифікації", - зазначили у "Європейській Солідарності".

Також у політсилі наголосили, що ратифікація цього документу створить можливості для зловживань з боку РФ, її явних та прихованих союзників, які сфабрикують безліч фейкових справ проти українського військового керівництва.

"У російського режиму – великі гроші, довгі руки і розгалужена агентура. Країна-агресор володіє технологіями фабрикування справ, впливу на громадську думку, а відтак і опосередкованим впливом на рішення судів. Ми переконані, що забезпечення, фінансування, боєздатність і захист наших Сил оборони є ключовим мірилом для будь-якого рішення всіх державних органів під час війни.

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Вважаємо, що сьогодні органи влади не повинні вчиняти кроків, спрямованих на демотивацію військових. Навіть побоювання, що українських військових можуть видавати на вимогу Міжнародного кримінального суду, демотивують наших захисників. Поспішні, непродумані кроки наражають на додаткову небезпеку тих, хто й так кожного дня ризикує життями за Україну.

Ратифікація Римського статуту вимагала широкої громадської дискусії і комунікаційної кампанії, яка була провалена владою. Чимало військових наголошували, що таке рішення в період активних бойових дій є поспішним, проводячи аналогії з США і Ізраїлем, які Римський статут досі не ратифікували" ,- пояснили в "ЄС".

Саме тому політсила закликала відтермінувати ратифікацію цього документу до закінчення воєнного стану, в тому числі враховуючи хорватський, ізраїльський та американський досвід.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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