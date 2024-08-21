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Новини
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Ратифікація Римського статуту без ретельної експертизи наслідків є помилковою, - "Європейська Солідарність"

єс,євросолідарність

"Європейська Солідарність" підтримує ратифікацію Римського статуту, проте це мало б відбутися після завершення воєнного стану.

Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що першим пріоритетом для держави під час повномасштабної війни є захист і мотивація військових.

"Тому ми вважаємо норму в урядовому документі, що ратифікація Римського статуту має відбутися після завершення воєнного стану, надзвичайно важливою. "Європейська Солідарність" вважає помилковою сьогоднішню ратифікацію без ретельної експертизи наслідків, які може потягнути за собою це рішення.

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Українські воїни заслуговують чесного захисту і роз’яснення, а "Європейська Солідарність" дослухається до думки війська. Саме тому ми пропонували ратифікувати Статут після скасування дії воєнного стану. При цьому варто зазначити, що в Угоді про асоціацію немає чітких часових термінів щодо ратифікації", - зазначили у "Європейській Солідарності".

Також у політсилі наголосили, що ратифікація цього документу створить можливості для зловживань з боку РФ, її явних та прихованих союзників, які сфабрикують безліч фейкових справ проти українського військового керівництва.

"У російського режиму – великі гроші, довгі руки і розгалужена агентура. Країна-агресор володіє технологіями фабрикування справ, впливу на громадську думку, а відтак і опосередкованим впливом на рішення судів. Ми переконані, що забезпечення, фінансування, боєздатність і захист наших Сил оборони є ключовим мірилом для будь-якого рішення всіх державних органів під час війни.

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Вважаємо, що сьогодні органи влади не повинні вчиняти кроків, спрямованих на демотивацію військових. Навіть побоювання, що українських військових можуть видавати на вимогу Міжнародного кримінального суду, демотивують наших захисників. Поспішні, непродумані кроки наражають на додаткову небезпеку тих, хто й так кожного дня ризикує життями за Україну.

Ратифікація Римського статуту вимагала широкої громадської дискусії і комунікаційної кампанії, яка була провалена владою. Чимало військових наголошували, що таке рішення в період активних бойових дій є поспішним, проводячи аналогії з США і Ізраїлем, які Римський статут досі не ратифікували" ,- пояснили в "ЄС".

Саме тому політсила закликала відтермінувати ратифікацію цього документу до закінчення воєнного стану, в тому числі враховуючи хорватський, ізраїльський та американський досвід.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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Автор: 

Римський статут (42) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+14
так у зелених замість мозгів полова, а слово наслідки для них невідоме
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21.08.2024 14:36
+14
чому помилковою? зе3.14дари роблять це свідомо!
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21.08.2024 14:42
+14
Тепер будь-якого нашого війського можуть судити за надумані військові злочини(параша постарається).Саме тому США і Ізраїль досі не ратифікували Римський статут.
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21.08.2024 14:47
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так у зелених замість мозгів полова, а слово наслідки для них невідоме
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21.08.2024 14:36 Відповісти
чому помилковою? зе3.14дари роблять це свідомо!
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21.08.2024 14:42 Відповісти
Сподіваюсь, що хоч міжнародний суд пересадить зелених чоловічків, що викрадать, катують та вбивають цивільних в тилу по всій Україні.
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21.08.2024 14:42 Відповісти
Яким боком " міжнародний суд" до ваших росіян- зелених чоловічків. Ваша країна ніяких статутів не ратифіковувала.
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21.08.2024 16:50 Відповісти
В Україні діють внутрішні окупанти, що страшніші за зовнішніх.
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21.08.2024 22:35 Відповісти
важко заперечити
Дуже суперечливе, якщо не сказати більше, це рішення Верховної Ради під керуванням зеленої зграї ЕрЗе.
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21.08.2024 14:43 Відповісти
А що зелені робили і роблять вчасно, і на користь України?!
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21.08.2024 14:43 Відповісти
Тепер будь-якого нашого війського можуть судити за надумані військові злочини(параша постарається).Саме тому США і Ізраїль досі не ратифікували Римський статут.
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21.08.2024 14:47 Відповісти
расея не может подавать запросы в этот суд
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21.08.2024 15:20 Відповісти
- но єсбть сваі люді...
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21.08.2024 15:37 Відповісти
А Україна не матиме голоса? Ох уж ці експерти
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21.08.2024 15:47 Відповісти
Я мав на увазі сваі люді в Україні.
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21.08.2024 16:16 Відповісти
Товарісщ Подоляк, ти робиш вигляд, що не зрозумів написаного- " будь хто, громадянин будь- якої держави " може тепер подавати позов поти українського військового. І це зробила ваша свора Зеленьського.
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21.08.2024 16:53 Відповісти
а хто заважав робити "ретельні експертизи" усією Верховною Радою скопом чи поодинці вздовж останніх 15 років ?
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21.08.2024 14:49 Відповісти
Зелена плєсєнь роками гальмувала прийняття закону про заборону російскої фсб-шної церкви, бо там велика частина їхніх виборців.
А статут римського суду ратифікувала аж бігом, бо це сприятиме репресіям проти військових, у яких більш високий рейтинг.
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21.08.2024 14:49 Відповісти
Судячи з всього, я поспішив з висновками, що все буде добре з цією ратифікацією. Я довіряю діпломатичному досвіду Порошенко.
Дійсно, куди ця зелень так поспішає, якщо можна було цей закон ратіфікувати після закінчення військового стану?? Щоб наших військових по судах затягали наразі?
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21.08.2024 14:51 Відповісти
Так їм же кортить якнайшвидше стати "своїми"!
Згадалася фраза, яку чув від одної дівки у 1976 році:
"Оце вдіну джінси - і буду вже точно як міська!"
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21.08.2024 14:53 Відповісти
Така приблизно була у нас мотивація, коли віддали кацапам всю ЯЗ.
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21.08.2024 15:10 Відповісти
зеленому підарьонишу дєрьмак сказав, що "вова, ратіфіціруєм і будєшь красіва виглядєть". а йому жодних інших пояснень й не потрібно .
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21.08.2024 14:55 Відповісти
Криворожскому юрЫсту виднее?
Шо вам непанятна?
Он же нелох...
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21.08.2024 15:05 Відповісти
рашистська (єрмаково-портново татарівська) агентура в Україні вже потирає злорадно руки , і готує ширші кишені під рашистські копійки ...
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21.08.2024 15:18 Відповісти
Не важливо, що роблять, важливо хто робить... наслідки однакової роботи можуть бути протилежними...
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21.08.2024 15:35 Відповісти
Фракция "ЕС", а как вы хотели? Не хотят Украину принимать с "пожеланиями, и своим особым виденьем"! Хотели в Европу? Будьте добры выполнять взятые на себя обязательства.
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21.08.2024 16:22 Відповісти
А ти росіянин, як тут опинився ?
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21.08.2024 16:54 Відповісти
Зеленое шобло и думать это вещи несовместимые
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21.08.2024 17:13 Відповісти
Ця помилка свідома ...тепер 🤡 давати зброю не будуть... він скаже ,шо треба здаватися ...класний хід ...кремль підсунув ...своїм агентам ,дерьмаку та 🤡
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21.08.2024 19:38 Відповісти
 
 