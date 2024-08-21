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Ратификация Римского статута без тщательной экспертизы последствий ошибочна, - "Европейская Солидарность"

єс,євросолідарність

"Европейская Солидарность" поддерживает ратификацию Римского статута, однако это должно было бы произойти после завершения военного положения.

Об этом говорится в заявлении политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что первым приоритетом для государства во время полномасштабной войны является защита и мотивация военных.

"Поэтому мы считаем норму в правительственном документе, что ратификация Римского статута должна состояться после завершения военного положения, чрезвычайно важной. "Европейская Солидарность" считает ошибочной сегодняшнюю ратификацию без тщательной экспертизы последствий, которые может повлечь за собой это решение.

Читайте: Президент Армении Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута

Украинские воины заслуживают честной защиты и разъяснения, а "Европейская Солидарность" прислушивается к мнению войска. Именно поэтому мы предлагали ратифицировать Устав после отмены действия военного положения. При этом стоит отметить, что в Соглашении об ассоциации нет четких временных сроков по ратификации", - отметили в "Европейской Солидарности".

Также в политсиле отметили, что ратификация этого документа создаст возможности для злоупотреблений со стороны РФ, ее явных и скрытых союзников, которые сфабрикуют множество фейковых дел против украинского военного руководства.

"У российского режима - большие деньги, длинные руки и разветвленная агентура. Страна-агрессор обладает технологиями фабрикации дел, влияния на общественное мнение, а затем и опосредованным влиянием на решения судов. Мы убеждены, что обеспечение, финансирование, боеспособность и защита наших Сил обороны является ключевым мерилом для любого решения всех государственных органов во время войны.

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Считаем, что сегодня органы власти не должны предпринимать шагов, направленных на демотивацию военных. Даже опасения, что украинских военных могут выдавать по требованию Международного уголовного суда, демотивируют наших защитников. Поспешные, непродуманные шаги подвергают дополнительной опасности тех, кто и так каждый день рискует жизнями за Украину.

Ратификация Римского статута требовала широкой общественной дискуссии и коммуникационной кампании, которая была провалена властью. Многие военные отмечали, что такое решение в период активных боевых действий является поспешным, проводя аналогии с США и Израилем, которые Римский статут до сих пор не ратифицировали", - пояснили в "ЕС".

Именно поэтому политсила призвала отсрочить ратификацию этого документа до окончания военного положения, в том числе учитывая хорватский, израильский и американский опыт.

Напомним, 20 августа Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

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Автор: 

Римский статут (47) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+14
так у зелених замість мозгів полова, а слово наслідки для них невідоме
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21.08.2024 14:36
+14
чому помилковою? зе3.14дари роблять це свідомо!
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21.08.2024 14:42
+14
Тепер будь-якого нашого війського можуть судити за надумані військові злочини(параша постарається).Саме тому США і Ізраїль досі не ратифікували Римський статут.
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21.08.2024 14:47
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так у зелених замість мозгів полова, а слово наслідки для них невідоме
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21.08.2024 14:36 Ответить
чому помилковою? зе3.14дари роблять це свідомо!
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21.08.2024 14:42 Ответить
Сподіваюсь, що хоч міжнародний суд пересадить зелених чоловічків, що викрадать, катують та вбивають цивільних в тилу по всій Україні.
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21.08.2024 14:42 Ответить
Яким боком " міжнародний суд" до ваших росіян- зелених чоловічків. Ваша країна ніяких статутів не ратифіковувала.
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21.08.2024 16:50 Ответить
В Україні діють внутрішні окупанти, що страшніші за зовнішніх.
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21.08.2024 22:35 Ответить
важко заперечити
Дуже суперечливе, якщо не сказати більше, це рішення Верховної Ради під керуванням зеленої зграї ЕрЗе.
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21.08.2024 14:43 Ответить
А що зелені робили і роблять вчасно, і на користь України?!
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21.08.2024 14:43 Ответить
Тепер будь-якого нашого війського можуть судити за надумані військові злочини(параша постарається).Саме тому США і Ізраїль досі не ратифікували Римський статут.
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21.08.2024 14:47 Ответить
расея не может подавать запросы в этот суд
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21.08.2024 15:20 Ответить
- но єсбть сваі люді...
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21.08.2024 15:37 Ответить
А Україна не матиме голоса? Ох уж ці експерти
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21.08.2024 15:47 Ответить
Я мав на увазі сваі люді в Україні.
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21.08.2024 16:16 Ответить
Товарісщ Подоляк, ти робиш вигляд, що не зрозумів написаного- " будь хто, громадянин будь- якої держави " може тепер подавати позов поти українського військового. І це зробила ваша свора Зеленьського.
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21.08.2024 16:53 Ответить
а хто заважав робити "ретельні експертизи" усією Верховною Радою скопом чи поодинці вздовж останніх 15 років ?
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21.08.2024 14:49 Ответить
Зелена плєсєнь роками гальмувала прийняття закону про заборону російскої фсб-шної церкви, бо там велика частина їхніх виборців.
А статут римського суду ратифікувала аж бігом, бо це сприятиме репресіям проти військових, у яких більш високий рейтинг.
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21.08.2024 14:49 Ответить
Судячи з всього, я поспішив з висновками, що все буде добре з цією ратифікацією. Я довіряю діпломатичному досвіду Порошенко.
Дійсно, куди ця зелень так поспішає, якщо можна було цей закон ратіфікувати після закінчення військового стану?? Щоб наших військових по судах затягали наразі?
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21.08.2024 14:51 Ответить
Так їм же кортить якнайшвидше стати "своїми"!
Згадалася фраза, яку чув від одної дівки у 1976 році:
"Оце вдіну джінси - і буду вже точно як міська!"
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21.08.2024 14:53 Ответить
Така приблизно була у нас мотивація, коли віддали кацапам всю ЯЗ.
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21.08.2024 15:10 Ответить
зеленому підарьонишу дєрьмак сказав, що "вова, ратіфіціруєм і будєшь красіва виглядєть". а йому жодних інших пояснень й не потрібно .
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21.08.2024 14:55 Ответить
Криворожскому юрЫсту виднее?
Шо вам непанятна?
Он же нелох...
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21.08.2024 15:05 Ответить
рашистська (єрмаково-портново татарівська) агентура в Україні вже потирає злорадно руки , і готує ширші кишені під рашистські копійки ...
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21.08.2024 15:18 Ответить
Не важливо, що роблять, важливо хто робить... наслідки однакової роботи можуть бути протилежними...
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21.08.2024 15:35 Ответить
Фракция "ЕС", а как вы хотели? Не хотят Украину принимать с "пожеланиями, и своим особым виденьем"! Хотели в Европу? Будьте добры выполнять взятые на себя обязательства.
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21.08.2024 16:22 Ответить
А ти росіянин, як тут опинився ?
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21.08.2024 16:54 Ответить
Зеленое шобло и думать это вещи несовместимые
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21.08.2024 17:13 Ответить
Ця помилка свідома ...тепер 🤡 давати зброю не будуть... він скаже ,шо треба здаватися ...класний хід ...кремль підсунув ...своїм агентам ,дерьмаку та 🤡
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21.08.2024 19:38 Ответить
 
 