Ратификация Римского статута без тщательной экспертизы последствий ошибочна, - "Европейская Солидарность"

"Европейская Солидарность" поддерживает ратификацию Римского статута, однако это должно было бы произойти после завершения военного положения.

Об этом говорится в заявлении политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что первым приоритетом для государства во время полномасштабной войны является защита и мотивация военных.

"Поэтому мы считаем норму в правительственном документе, что ратификация Римского статута должна состояться после завершения военного положения, чрезвычайно важной. "Европейская Солидарность" считает ошибочной сегодняшнюю ратификацию без тщательной экспертизы последствий, которые может повлечь за собой это решение.

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Украинские воины заслуживают честной защиты и разъяснения, а "Европейская Солидарность" прислушивается к мнению войска. Именно поэтому мы предлагали ратифицировать Устав после отмены действия военного положения. При этом стоит отметить, что в Соглашении об ассоциации нет четких временных сроков по ратификации", - отметили в "Европейской Солидарности".

Также в политсиле отметили, что ратификация этого документа создаст возможности для злоупотреблений со стороны РФ, ее явных и скрытых союзников, которые сфабрикуют множество фейковых дел против украинского военного руководства.

"У российского режима - большие деньги, длинные руки и разветвленная агентура. Страна-агрессор обладает технологиями фабрикации дел, влияния на общественное мнение, а затем и опосредованным влиянием на решения судов. Мы убеждены, что обеспечение, финансирование, боеспособность и защита наших Сил обороны является ключевым мерилом для любого решения всех государственных органов во время войны.

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Считаем, что сегодня органы власти не должны предпринимать шагов, направленных на демотивацию военных. Даже опасения, что украинских военных могут выдавать по требованию Международного уголовного суда, демотивируют наших защитников. Поспешные, непродуманные шаги подвергают дополнительной опасности тех, кто и так каждый день рискует жизнями за Украину.

Ратификация Римского статута требовала широкой общественной дискуссии и коммуникационной кампании, которая была провалена властью. Многие военные отмечали, что такое решение в период активных боевых действий является поспешным, проводя аналогии с США и Израилем, которые Римский статут до сих пор не ратифицировали", - пояснили в "ЕС".

Именно поэтому политсила призвала отсрочить ратификацию этого документа до окончания военного положения, в том числе учитывая хорватский, израильский и американский опыт.

Напомним, 20 августа Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

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