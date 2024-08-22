На півдні за добу знищено 75 окупантів та 38 одиниць озброєння й військової техніки, уражено 4 вогневі позиції
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 75 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 75 осіб.
Також росіяни втратили 38 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 засіб ППО;
- 3 станції радіолокаційної боротьби ("Житель", "Гроза");
- 6 артилерійських систем;
- 19 одиниць авто-бронетехніки;
- 5 розвідувальних БпЛА;
- 2 човни;
- 1 комплекс відеоспостереження;
- 1 квадроцикл.
Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 4 спостережні пункти, 13 бліндажів та 4 вогневі позиції.
Ситуація в операційній зоні Сил оборони Півдня
Крім того повідомляється, що в операційній зоні Сил оборони Півдня протягом минулої доби бойових зіткнень з противником не відбувалося. Однак окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 282 розвідувальних БпЛА.
"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій, ворог минулої доби застосував 199 FPV-дронів, 2 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 207 осколкових боєприпасів", - додали в силах оборони Півдня.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 604 140 російських загарбників.
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