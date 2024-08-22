На юге за сутки уничтожены 75 оккупантов и 38 единиц вооружения и военной техники, поражены 4 огневых позиции

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожены 75 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в силах обороны юга.

Отмечается, что за сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 75 человек.

Также россияне потеряли 38 единиц вооружения и военной техники, в том числе:

1 средство ПВО;

3 станции радиолокационной борьбы ("Житель", "Гроза");

6 артиллерийских систем;

19 единиц автобронетехники;

5 разведывательных БпЛА;

2 лодки;

1 комплекс видеонаблюдения;

1 квадроцикл.

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Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 4 наблюдательных пункта, 13 блиндажей и 4 огневых позиции.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны Юга

Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны Юга за прошедшие сутки боевых столкновений с противником не происходило. Однако оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационных ударов, применяют большое количество ударных дронов разных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 282 разведывательных БПЛА.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий, враг за прошедшие сутки применил 199 FPV-дронов, 2 ударные БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА разных модификаций 207 осколочных боеприпасов", - добавили в силах обороны Юга.

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Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 604 140 российских захватчиков.