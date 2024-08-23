Наслідки удару ЗСУ по російському порому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ". СУПУТНИКОВІ ФОТО
Журналісти опублікували супутникові фото наслідків удару Сил оборони по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".
На знімках Planet Labs за 23 серпня видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару.
Супутник також зафіксував і пошкоджену інфраструктуру - уражено частину залізничного полотна, що веде до води.
На знімках видно й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі.
Нагадаємо, вдень, 22 серпня, влада Краснодарського краю РФ заявила про атаку на порт "Кавказ".
Пізніше у соцмережах з’явились відео, на яких палав паром "Конро Трейдер", який перевозив паливо.
У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.
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Це і є велика ціль -
- згоріло до біса палива для військ русні
- згоріли десятки цистерн, які так потрібні для повномасштабної логістики
- згорів паром, який важлива ланка в логістиці
По-друге : бояться руйнування конструкцій мосту (людина що попередила Путіна про той ризик - уже рік арештована та сидить в СІЗО Це один з ведучих спеціалістів мостобудування в Росії0 Загроза руйнування як "биків" - так і металевих конструкцій самих прольотів "Бики стоять на нестійкій основі (про що кацапів попереджали зразу) А конструкції постраждали під час пожежі ешелону з пальним - коли був підрив автомобільної частини
Важку техніку по автомобільній частині теж бояться пускать - бо міст "нестійкий" Навіть після ремонту і заміни прольотів
...
The roof is on fire.
We don't need no water,
Let the motherfucker burn!
У вас, как и у русских, национальная птица - "жаренный петух".