Наслідки удару ЗСУ по російському порому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Журналісти опублікували супутникові фото наслідків удару Сил оборони по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".

На знімках Planet Labs за 23 серпня видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару.

Супутник також зафіксував і пошкоджену інфраструктуру - уражено частину залізничного полотна, що веде до води.

На знімках видно й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі.





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Нагадаємо, вдень, 22 серпня, влада Краснодарського краю РФ заявила про атаку на порт "Кавказ".

Пізніше у соцмережах з’явились відео, на яких палав паром "Конро Трейдер", який перевозив паливо.

У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.