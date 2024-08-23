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Новини
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Наслідки удару ЗСУ по російському порому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Журналісти опублікували супутникові фото наслідків удару Сил оборони по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".

На знімках Planet Labs за 23 серпня видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару.

Супутник також зафіксував і пошкоджену інфраструктуру - уражено частину залізничного полотна, що веде до води.

На знімках видно й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі.

Наслідки удару ЗСУ по російському порому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"
Наслідки удару ЗСУ по російському порому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони зупинили роботу Керченської поромної переправи, - Чубаров

Нагадаємо, вдень, 22 серпня, влада Краснодарського краю РФ заявила про атаку на порт "Кавказ".

Пізніше у соцмережах з’явились відео, на яких палав паром "Конро Трейдер", який перевозив паливо.

У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.

Автор: 

Керченська протока (360) порт (2037) пором (96) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+39
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23.08.2024 13:10
+16
ШТО©
Це і є велика ціль -
- згоріло до біса палива для військ русні
- згоріли десятки цистерн, які так потрібні для повномасштабної логістики
- згорів паром, який важлива ланка в логістиці
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23.08.2024 13:53
+14
Виникає питання: чому у кацапського порома така некацапська назва: Конро Трейдер? Конро - це місто в Техасі, і трейдер - то якось не-па-рускі. Взагалі, очікував би назви типу "Пролетарський засранець", абищо.
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23.08.2024 14:45
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23.08.2024 13:40 Відповісти
Красівоє.... До гірше ніж після...
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23.08.2024 13:04 Відповісти
Виникає питання: чому у кацапського порома така некацапська назва: Конро Трейдер? Конро - це місто в Техасі, і трейдер - то якось не-па-рускі. Взагалі, очікував би назви типу "Пролетарський засранець", абищо.
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23.08.2024 14:45 Відповісти
Або Бронєтємкин Поносєц.
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23.08.2024 20:00 Відповісти
Стояло два парома ?
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23.08.2024 13:06 Відповісти
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23.08.2024 13:10 Відповісти
ШТО©
Це і є велика ціль -
- згоріло до біса палива для військ русні
- згоріли десятки цистерн, які так потрібні для повномасштабної логістики
- згорів паром, який важлива ланка в логістиці
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23.08.2024 13:53 Відповісти
Мене цікавить одне: у кацапів у тому порту є "дублюючі" під"їзні шляхи для залізничних ешелонів? Якщо ні - то порт буде заблокований для вагонів і цистерн на кілька місяців - поки не піднімуть пором
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23.08.2024 14:15 Відповісти
Я одного не розумію чому вони мостом не возять, є технічні проблеми чи вони бояться що вибух пального може міст в утиль відправити
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23.08.2024 15:19 Відповісти
По-перше: бояться удару ЗСУ
По-друге : бояться руйнування конструкцій мосту (людина що попередила Путіна про той ризик - уже рік арештована та сидить в СІЗО Це один з ведучих спеціалістів мостобудування в Росії0 Загроза руйнування як "биків" - так і металевих конструкцій самих прольотів "Бики стоять на нестійкій основі (про що кацапів попереджали зразу) А конструкції постраждали під час пожежі ешелону з пальним - коли був підрив автомобільної частини
Важку техніку по автомобільній частині теж бояться пускать - бо міст "нестійкий" Навіть після ремонту і заміни прольотів
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23.08.2024 15:29 Відповісти
З моменту затоплення порому CONRO TRADER (Ro-Ro Cargo Ship, IMO 7711763), станом на 12-00 ‎23.‎08.‎2024 Кримський міст перетнуло два (!) залізничних потяги з вантажем паливних цистерн до Криму. Це враховуючи двогодинну зупинку трафіку через міст.
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23.08.2024 16:32 Відповісти
Владімвладімирич, а что случілось с паромом?
...
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23.08.2024 13:12 Відповісти
...он утонул, правда перед тим ще і згорів. Але все по плану, згідно графіка...
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23.08.2024 14:24 Відповісти
Загружайте другого!
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23.08.2024 13:21 Відповісти
Ще знищили лінії погрузки олії та нафти, що зупинить на деякий час їх експорт.
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23.08.2024 13:39 Відповісти
Блин, представляю себе сколько бензина и дизеля в море вылилось! Это экологическая катастрофа!
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23.08.2024 13:40 Відповісти
І все це наробило колективне ПУйло - насєлєніє наросійскоє
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23.08.2024 13:50 Відповісти
А де грєта тумблєр?
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23.08.2024 13:54 Відповісти
The roof, the roof,
The roof is on fire.
We don't need no water,
Let the motherfucker burn!
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23.08.2024 13:43 Відповісти
Burn motherfucker, burn!
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23.08.2024 14:23 Відповісти
шашличоок!
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23.08.2024 15:59 Відповісти
Тіль ще одна людина побачила що стояло ДВА парома!!!
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23.08.2024 16:22 Відповісти
Добре виглядає тепер. Здоров'я покійному.
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23.08.2024 18:26 Відповісти
А теперь прикиньте хрен к носу (как выражается один мой знакомый), что было бы, если бы не "задробили" программу разработки твердотопливных КРов, да и "Нептун" делали бы пободрее...
У вас, как и у русских, национальная птица - "жаренный петух".
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23.08.2024 18:44 Відповісти
Круто, Молодці ЗСУ!!!
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24.08.2024 09:26 Відповісти
але єто владзимир владзимирович ??? --- ето я ваш ************ ************ лукешенко . я вам щас карты пакажу куда зсу скоро биць будут . но вы не переживайте от нато я вас надежно прыкрываю --- владзимир владзимирович а может атдать курскую область УКРАИНЕ нахера ана вам нужна там газа и нефти нету а то помилуй бог и до рязани дойдуть
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25.08.2024 07:40 Відповісти
 
 