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Последствия удара ВСУ по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

Журналисты опубликовали спутниковые фото последствий удара Сил обороны по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

На снимках Planet Labs за 23 августа видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку, которые также могли быть повреждены в результате удара.

Спутник также зафиксировал и поврежденную инфраструктуру - поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде.

На снимках видны и признаки пожара - у берега припаркованы пожарные автомобили.

Наслідки удару ЗСУ по російському порому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"
Наслідки удару ЗСУ по російському порому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

Также смотрите: Силы обороны нанесли существенные повреждения железнодорожному парому оккупантов в порту "Кавказ", - Генштаб ВСУ. ФОТО

Напомним, днем, 22 августа, власти Краснодарского края РФ заявили об атаке на порт "Кавказ".

Позже в соцсетях появились видео, на которых горел паром "Конро Трейдер", который перевозил топливо.

В ВМС ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.

Автор: 

Керченский пролив (428) порт (731) паром (87) ВСУ (6543)


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Топ комментарии
+39
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23.08.2024 13:10
+16
ШТО©
Це і є велика ціль -
- згоріло до біса палива для військ русні
- згоріли десятки цистерн, які так потрібні для повномасштабної логістики
- згорів паром, який важлива ланка в логістиці
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23.08.2024 13:53
+14
Виникає питання: чому у кацапського порома така некацапська назва: Конро Трейдер? Конро - це місто в Техасі, і трейдер - то якось не-па-рускі. Взагалі, очікував би назви типу "Пролетарський засранець", абищо.
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23.08.2024 14:45
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Підписуй контракт. Поїдь. Побачиш все на власні очі.
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23.08.2024 13:40 Ответить
Красівоє.... До гірше ніж після...
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23.08.2024 13:04 Ответить
Виникає питання: чому у кацапського порома така некацапська назва: Конро Трейдер? Конро - це місто в Техасі, і трейдер - то якось не-па-рускі. Взагалі, очікував би назви типу "Пролетарський засранець", абищо.
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23.08.2024 14:45 Ответить
Або Бронєтємкин Поносєц.
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23.08.2024 20:00 Ответить
Стояло два парома ?
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23.08.2024 13:06 Ответить
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23.08.2024 13:10 Ответить
ШТО©
Це і є велика ціль -
- згоріло до біса палива для військ русні
- згоріли десятки цистерн, які так потрібні для повномасштабної логістики
- згорів паром, який важлива ланка в логістиці
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23.08.2024 13:53 Ответить
Мене цікавить одне: у кацапів у тому порту є "дублюючі" під"їзні шляхи для залізничних ешелонів? Якщо ні - то порт буде заблокований для вагонів і цистерн на кілька місяців - поки не піднімуть пором
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23.08.2024 14:15 Ответить
Я одного не розумію чому вони мостом не возять, є технічні проблеми чи вони бояться що вибух пального може міст в утиль відправити
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23.08.2024 15:19 Ответить
По-перше: бояться удару ЗСУ
По-друге : бояться руйнування конструкцій мосту (людина що попередила Путіна про той ризик - уже рік арештована та сидить в СІЗО Це один з ведучих спеціалістів мостобудування в Росії0 Загроза руйнування як "биків" - так і металевих конструкцій самих прольотів "Бики стоять на нестійкій основі (про що кацапів попереджали зразу) А конструкції постраждали під час пожежі ешелону з пальним - коли був підрив автомобільної частини
Важку техніку по автомобільній частині теж бояться пускать - бо міст "нестійкий" Навіть після ремонту і заміни прольотів
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23.08.2024 15:29 Ответить
З моменту затоплення порому CONRO TRADER (Ro-Ro Cargo Ship, IMO 7711763), станом на 12-00 ‎23.‎08.‎2024 Кримський міст перетнуло два (!) залізничних потяги з вантажем паливних цистерн до Криму. Це враховуючи двогодинну зупинку трафіку через міст.
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23.08.2024 16:32 Ответить
Владімвладімирич, а что случілось с паромом?
...
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23.08.2024 13:12 Ответить
...он утонул, правда перед тим ще і згорів. Але все по плану, згідно графіка...
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23.08.2024 14:24 Ответить
Загружайте другого!
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23.08.2024 13:21 Ответить
Ще знищили лінії погрузки олії та нафти, що зупинить на деякий час їх експорт.
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23.08.2024 13:39 Ответить
Блин, представляю себе сколько бензина и дизеля в море вылилось! Это экологическая катастрофа!
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23.08.2024 13:40 Ответить
І все це наробило колективне ПУйло - насєлєніє наросійскоє
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23.08.2024 13:50 Ответить
А де грєта тумблєр?
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23.08.2024 13:54 Ответить
The roof, the roof,
The roof is on fire.
We don't need no water,
Let the motherfucker burn!
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23.08.2024 13:43 Ответить
Burn motherfucker, burn!
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23.08.2024 14:23 Ответить
шашличоок!
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23.08.2024 15:59 Ответить
Тіль ще одна людина побачила що стояло ДВА парома!!!
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23.08.2024 16:22 Ответить
Добре виглядає тепер. Здоров'я покійному.
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23.08.2024 18:26 Ответить
А теперь прикиньте хрен к носу (как выражается один мой знакомый), что было бы, если бы не "задробили" программу разработки твердотопливных КРов, да и "Нептун" делали бы пободрее...
У вас, как и у русских, национальная птица - "жаренный петух".
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23.08.2024 18:44 Ответить
Круто, Молодці ЗСУ!!!
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24.08.2024 09:26 Ответить
але єто владзимир владзимирович ??? --- ето я ваш ************ ************ лукешенко . я вам щас карты пакажу куда зсу скоро биць будут . но вы не переживайте от нато я вас надежно прыкрываю --- владзимир владзимирович а может атдать курскую область УКРАИНЕ нахера ана вам нужна там газа и нефти нету а то помилуй бог и до рязани дойдуть
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25.08.2024 07:40 Ответить
 
 