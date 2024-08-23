Последствия удара ВСУ по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

Журналисты опубликовали спутниковые фото последствий удара Сил обороны по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

На снимках Planet Labs за 23 августа видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку, которые также могли быть повреждены в результате удара.

Спутник также зафиксировал и поврежденную инфраструктуру - поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде.

На снимках видны и признаки пожара - у берега припаркованы пожарные автомобили.





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Напомним, днем, 22 августа, власти Краснодарского края РФ заявили об атаке на порт "Кавказ".

Позже в соцсетях появились видео, на которых горел паром "Конро Трейдер", который перевозил топливо.

В ВМС ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.