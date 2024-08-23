Последствия удара ВСУ по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"
Журналисты опубликовали спутниковые фото последствий удара Сил обороны по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".
На снимках Planet Labs за 23 августа видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку, которые также могли быть повреждены в результате удара.
Спутник также зафиксировал и поврежденную инфраструктуру - поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде.
На снимках видны и признаки пожара - у берега припаркованы пожарные автомобили.
Напомним, днем, 22 августа, власти Краснодарского края РФ заявили об атаке на порт "Кавказ".
Позже в соцсетях появились видео, на которых горел паром "Конро Трейдер", который перевозил топливо.
В ВМС ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.
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Це і є велика ціль -
- згоріло до біса палива для військ русні
- згоріли десятки цистерн, які так потрібні для повномасштабної логістики
- згорів паром, який важлива ланка в логістиці
По-друге : бояться руйнування конструкцій мосту (людина що попередила Путіна про той ризик - уже рік арештована та сидить в СІЗО Це один з ведучих спеціалістів мостобудування в Росії0 Загроза руйнування як "биків" - так і металевих конструкцій самих прольотів "Бики стоять на нестійкій основі (про що кацапів попереджали зразу) А конструкції постраждали під час пожежі ешелону з пальним - коли був підрив автомобільної частини
Важку техніку по автомобільній частині теж бояться пускать - бо міст "нестійкий" Навіть після ремонту і заміни прольотів
...
The roof is on fire.
We don't need no water,
Let the motherfucker burn!
У вас, как и у русских, национальная птица - "жаренный петух".