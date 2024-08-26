Енергопостачання Рівного планують відновити до 18:00
У Рівному та Рівненському районі після ранкових обстрілів зберігається найскладніша ситуація з відключенням електрики.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними Рівнеобленерго, орієнтовний час відновлення сьогодні до 18:00. Першочергово забезпечують електропостачанням об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, військові об’єкти, обʼєкти водопостачання тощо)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 26 серпня 2024 року Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.
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Oleg D #506362
показати весь коментар26.08.2024 17:25 Відповісти Мені подобається 0
Kolja Shevchuk
показати весь коментар26.08.2024 18:53 Відповісти Мені подобається 0
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