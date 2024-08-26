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Енергопостачання Рівного планують відновити до 18:00

У Рівному відновлять електропостачання

У Рівному та Рівненському районі після ранкових обстрілів зберігається найскладніша ситуація з відключенням електрики.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Рівнеобленерго, орієнтовний час відновлення сьогодні до 18:00. Першочергово забезпечують електропостачанням об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, військові об’єкти, обʼєкти водопостачання тощо)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 26 серпня 2024 року Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.

Читайте: Наслідки атаки на енергосистему стануть зрозумілі до кінця дня, підготовку до зими доведеться корегувати, – радник прем’єра

Автор: 

Рівне (572) електроенергія (6182) відключення світла (1086) Рівненська область (1173)


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Це якийсь сюр. До курської аес 20км, досягне артилерія, але там вся інфраструктура ціла. Ми, що гроємось в піддавки?
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26.08.2024 17:25 Відповісти
Вже відновили.Молодці.
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26.08.2024 18:53 Відповісти
 
 