Енергопостачання Рівного планують відновити до 18:00

У Рівному та Рівненському районі після ранкових обстрілів зберігається найскладніша ситуація з відключенням електрики.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Рівнеобленерго, орієнтовний час відновлення сьогодні до 18:00. Першочергово забезпечують електропостачанням об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, військові об’єкти, обʼєкти водопостачання тощо)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 26 серпня 2024 року Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.

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