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Энергоснабжение Ривного планируют возобновить до 18:00

У Рівному відновлять електропостачання

В Ривном и Ривненском районе после утренних обстрелов сохраняется самая сложная ситуация с отключением электричества.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Ривнеоблэнерго, ориентировочное время восстановления сегодня до 18:00. В первую очередь обеспечивают электроснабжением объекты критической инфраструктуры (больницы, военные объекты, объекты водоснабжения и т. д.)", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 августа 2024 года Ривненская область подверглась удару врага. Целью стал объект энергетической инфраструктуры.

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Ровно (528) Тарифы на электроэнергию (2163) отключение света (422) Ровенская область (1229)


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Це якийсь сюр. До курської аес 20км, досягне артилерія, але там вся інфраструктура ціла. Ми, що гроємось в піддавки?
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26.08.2024 17:25 Ответить
Вже відновили.Молодці.
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26.08.2024 18:53 Ответить
 
 