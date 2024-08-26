Энергоснабжение Ривного планируют возобновить до 18:00
В Ривном и Ривненском районе после утренних обстрелов сохраняется самая сложная ситуация с отключением электричества.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным Ривнеоблэнерго, ориентировочное время восстановления сегодня до 18:00. В первую очередь обеспечивают электроснабжением объекты критической инфраструктуры (больницы, военные объекты, объекты водоснабжения и т. д.)", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 26 августа 2024 года Ривненская область подверглась удару врага. Целью стал объект энергетической инфраструктуры.
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Oleg D #506362
показать весь комментарий26.08.2024 17:25 Ответить Мне нравится 0
Kolja Shevchuk
показать весь комментарий26.08.2024 18:53 Ответить Мне нравится 0
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