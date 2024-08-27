Росія другий день поспіль масовано атакувала Україну. ФОТО

У ніч з 26 на 27 серпня Російська Федерація знову здійснила масштабний обстріл України.

Загиблі у Кривому Розі та Запоріжжі

Одразу після опівночі російські загарбники завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Станом на 13.00 27 серпня відомо про двох загиблих.

28 серпня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби.

Пізніше, о 02:13, звук вибуху був і в Запоріжжі. За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни поцілили по об’єкту енергетичної інфраструктури. Завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району. Станом на 13.00 внаслідок російського обстрілу загинули три людини.

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Ракетний удар по Києву

Протягом ночі у Києві двічі оголошували тривогу через "шахеди". Близько 01:15 в місті було чути звуки вибухів. У КМВА повідомляли про роботу сил ППО.

"Вночі ворог знов завдав комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин", - розповів начальник КВМА Сергій Попко.

Він зазначив, що навколо Києва знищено близько 15 дронів та кілька ракет, в столиці без руйнувань.

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Удари по регіонах

За інформацією командувача Повітряних Сил України Миколи Олещука, сили ППО працювали у Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

У Хмельницькій області ППО збила 12 ворожих цілей. За інформацією начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, унаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, дістав контузію. Крім того, поранень зазнала 12-річна дитина. Вона отримала рвану рану правого стегна та невідкладно був госпіталізований до лікарні.

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Вночі росіяни знову атакували енергооб'єкти Рівненської області. Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач.

На Вінниччині сили ППО збили 6 ворожих БпЛА та 1 крилату ракету. Є влучання уламків ракети в приватний будинок, у якому зруйновано дах.

У Кіровоградській області оборонці неба знищували ворожі дрони. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що уламки одного з них впали на території приватного домоволодіння в Олександрійському районі.