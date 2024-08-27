Россия второй день подряд массированно атаковала Украину. ФОТО

В ночь с 26 на 27 августа Российская Федерация снова осуществила масштабный обстрел Украины.

Погибшие в Кривом Роге и Запорожье

Сразу после полуночи российские захватчики нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. По состоянию на 13.00 27 августа известно о двух погибших.

28 августа в Кривом Роге объявлено Днем траура.

Позже, в 02:13, звук взрыва был и в Запорожье. По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, россияне попали по объекту энергетической инфраструктуры. Нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района. По состоянию на 13.00 в результате российского обстрела погибли три человека.

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Ракетный удар по Киеву

В течение ночи в Киеве дважды объявляли тревогу из-за "шахеды". Около 01:15 в городе были слышны звуки взрывов. В КГГА сообщали о работе сил ПВО.

"Ночью враг вновь нанес комбинированный, ракетно-дроновой удар по Украине с применением ударных БпЛА, баллистических, крылатых и аэробаллистических ракет. В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов", - рассказал начальник КВГА Сергей Попко.

Он отметил, что вокруг Киева уничтожено около 15 дронов и несколько ракет, в столице без разрушений.

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Удары по регионам

По информации командующего Воздушных Сил Украины Николая Олещука, силы ПВО работали в Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

В Хмельницкой области ПВО сбила 12 вражеских целей. По информации начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию. Кроме того, ранения получил 12-летний ребенок. Он получил рваную рану правого бедра и безотлагательно был госпитализирован в больницу.

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Ночью россияне снова атаковали энергообъекты Ривненской области. Люди не пострадали. Во время падения обломки повредили линию электропередач.

В Винницкой области силы ПВО сбили 6 вражеских БпЛА и 1 крылатую ракету. Есть попадание обломков ракеты в частный дом, в котором разрушена крыша.

В Кировоградской области защитники неба уничтожали вражеские дроны. Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что обломки одного из них упали на территории частного домовладения в Александрийском районе.