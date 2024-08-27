США модернізували системи РЕБ на українських F-16 для протидії сучасному російському озброєнню

США покращили системи радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Україна нещодавно отримала від західних партнерів. Модернізацію здійснили фахівці 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби повітряних сил США.

Про це пише портал "Мілітарний" з посиланням на Службу розповсюдження візуальної інформації Департаменту оборони США, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інженери 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби повітряних сил США у співпраці з норвезькими та данськими колегами перепрограмували комплекси РЕБ на винищувачах F-16 з Данії та Нідерландів.

За словами американських фахівців, підсистеми РЕБ вимагали оновлення для того, щоб нові літаки змогли ефективно інтегруватись в українські повітряні сили та бути ефективними проти нових російських загроз. Робота над авіаційними системами виявилася складною через стислі терміни та модифікацію комплексу, що не стоїть на озброєнні США.

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Назву системи не озвучують, проте відомо, що данські та нідерландські літаки оснащували комплексами AN/ALQ-131 та AN/ALQ-10 (данська версія AN/ALQ-162). Зокрема, системи AN/ALQ-162 були інтегровані у пілони ECIPS, разом з якими прибули перші нідерландські F-16 в Україну.

Відомо, що ці системи виявляють випромінення та роботу ворожих радіолокаційних систем, як-от зенітні ракети та РЛС літаків та ЗРК, та перешкоджають їх виявленню та наведенню на літак.

Спираючись на дані, надані Данією та Норвегією, інженери вивчили конструкцію системи та розробили підходи для її перепрограмування. Після чого оновлений комплекс протестували.

Начальник 68-ї ескадрильї зазначає, що виконання цієї задачі було непростим. Зокрема, він зауважив, що оптимізація відбувалася у стислі терміни.

"Той факт, що команда змогла розібратися в системі за два тижні, вирушити до країни-партнерки, щоб розробити найкраще програмне забезпечення, є нечуваним", - сказав він.

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За словами начальника 68-ї ескадрильї, одні лише F-16 з перепрограмованими комплексами радіоелектронної протидії не забезпечать домінування у повітрі, однак зможуть надати ситуаційну перевагу пілотам у досягненні цілей, які можуть забезпечити вплив та успіх на полі бою.

Зазначається, що Україна є офіційним замовником послуг у 68-ї ескадрильї в межах програми FMS. Це дозволить підрозділу забезпечувати підтримку та своєчасне оновлення та модернізацію систем РЕБ на основі досвіду та рекомендацій від українських військових.

Раніше ЗМІ писали, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

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