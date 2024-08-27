США модернизировали системы РЭБ на украинских F-16 для противодействия современному российскому вооружению
США улучшили системы радиоэлектронной борьбы на истребителях F-16, которые Украина недавно получила от западных партнеров. Модернизацию осуществили специалисты 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы воздушных сил США.
Об этом пишет портал "Милитарный" со ссылкой на Службу распространения визуальной информации Департамента обороны США, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инженеры 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы воздушных сил США в сотрудничестве с норвежскими и датскими коллегами перепрограммировали комплексы РЭБ на истребителях F-16 из Дании и Нидерландов.
По словам американских специалистов, подсистемы РЭБ требовали обновления для того, чтобы новые самолеты смогли эффективно интегрироваться в украинские воздушные силы и быть эффективными против новых российских угроз. Работа над авиационными системами оказалась сложной из-за сжатых сроков и модификации комплекса, который не стоит на вооружении США.
Название системы не озвучивают, однако известно, что датские и нидерландские самолеты оснащали комплексами AN/ALQ-131 и AN/ALQ-10 (датская версия AN/ALQ-162). В частности, системы AN/ALQ-162 были интегрированы в пилоны ECIPS, вместе с которыми прибыли первые нидерландские F-16 в Украину.
Известно, что эти системы обнаруживают излучение и работу вражеских радиолокационных систем, таких как зенитные ракеты и РЛС самолетов и ЗРК, и препятствуют их обнаружению и наведению на самолет.
Опираясь на данные, предоставленные Данией и Норвегией, инженеры изучили конструкцию системы и разработали подходы для ее перепрограммирования. После чего обновленный комплекс протестировали.
Начальник 68-й эскадрильи отмечает, что выполнение этой задачи было непростым. В частности, он отметил, что оптимизация происходила в сжатые сроки.
"Тот факт, что команда смогла разобраться в системе за две недели, отправиться в страну-партерку, чтобы разработать лучшее программное обеспечение, является неслыханным", - сказал он.
По словам начальника 68-й эскадрильи, одни только F-16 с перепрограммированными комплексами радиоэлектронного противодействия не обеспечат доминирование в воздухе, однако смогут предоставить ситуационное преимущество пилотам в достижении целей, которые могут обеспечить влияние и успех на поле боя.
Отмечается, что Украина является официальным заказчиком услуг у 68-й эскадрильи в рамках программы FMS. Это позволит подразделению обеспечивать поддержку и своевременное обновление и модернизацию систем РЭБ на основе опыта и рекомендаций от украинских военных.
Ранее СМИ писали, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.
F-16 в Украине
Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.
В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.
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