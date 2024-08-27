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Новости
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США модернизировали системы РЭБ на украинских F-16 для противодействия современному российскому вооружению

США модернізували системи РЕБ на переданих Україні F-16 для протидії сучасному російському озброєнню

США улучшили системы радиоэлектронной борьбы на истребителях F-16, которые Украина недавно получила от западных партнеров. Модернизацию осуществили специалисты 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы воздушных сил США.

Об этом пишет портал "Милитарный" со ссылкой на Службу распространения визуальной информации Департамента обороны США, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инженеры 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы воздушных сил США в сотрудничестве с норвежскими и датскими коллегами перепрограммировали комплексы РЭБ на истребителях F-16 из Дании и Нидерландов.

По словам американских специалистов, подсистемы РЭБ требовали обновления для того, чтобы новые самолеты смогли эффективно интегрироваться в украинские воздушные силы и быть эффективными против новых российских угроз. Работа над авиационными системами оказалась сложной из-за сжатых сроков и модификации комплекса, который не стоит на вооружении США.

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Название системы не озвучивают, однако известно, что датские и нидерландские самолеты оснащали комплексами AN/ALQ-131 и AN/ALQ-10 (датская версия AN/ALQ-162). В частности, системы AN/ALQ-162 были интегрированы в пилоны ECIPS, вместе с которыми прибыли первые нидерландские F-16 в Украину.

Известно, что эти системы обнаруживают излучение и работу вражеских радиолокационных систем, таких как зенитные ракеты и РЛС самолетов и ЗРК, и препятствуют их обнаружению и наведению на самолет.

літак

Опираясь на данные, предоставленные Данией и Норвегией, инженеры изучили конструкцию системы и разработали подходы для ее перепрограммирования. После чего обновленный комплекс протестировали.

Начальник 68-й эскадрильи отмечает, что выполнение этой задачи было непростым. В частности, он отметил, что оптимизация происходила в сжатые сроки.

"Тот факт, что команда смогла разобраться в системе за две недели, отправиться в страну-партерку, чтобы разработать лучшее программное обеспечение, является неслыханным", - сказал он.

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По словам начальника 68-й эскадрильи, одни только F-16 с перепрограммированными комплексами радиоэлектронного противодействия не обеспечат доминирование в воздухе, однако смогут предоставить ситуационное преимущество пилотам в достижении целей, которые могут обеспечить влияние и успех на поле боя.

Отмечается, что Украина является официальным заказчиком услуг у 68-й эскадрильи в рамках программы FMS. Это позволит подразделению обеспечивать поддержку и своевременное обновление и модернизацию систем РЭБ на основе опыта и рекомендаций от украинских военных.

Ранее СМИ писали, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

F-16 в Украине

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

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Автор: 

модернизация (158) США (26489) F-16 (549) РЭБ (124)


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Топ комментарии
+4
До кого адресована ця специфічна інформація, до ГРУ РФ?
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27.08.2024 18:13
+2
Диванні війська в цому нічого не розуміють, їм пох...
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27.08.2024 18:23
+1
Тут нема конкретики. До чого тут ГРУ ?!
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27.08.2024 18:30
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До кого адресована ця специфічна інформація, до ГРУ РФ?
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27.08.2024 18:13 Ответить
Дiванним вiйськам, ессно.
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27.08.2024 18:19 Ответить
Диванні війська в цому нічого не розуміють, їм пох...
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27.08.2024 18:23 Ответить
Яким жеж треба бути кловуном, щоб не розуміти, що ГРУ РФ отримують цю інформацію з власних засобів РЕР, а не ?
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27.08.2024 19:08 Ответить
А що вам дала ця інформація, що ви вирішили мене образити, ви свою пихатість вдовольнили? ГРУ РФ отримують інформацію з різних джерел, в тому числі й з відкритих, де телепні ляпають язиками й викладають різні фото, діапазони частот можна розрахувати по вигляду антени і її розміру припустимо, а потім вже намагатись застосовувати засоби РЕР.
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27.08.2024 19:38 Ответить
"припустимо" далі все зрозуміло
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27.08.2024 20:24 Ответить
Тут нема конкретики. До чого тут ГРУ ?!
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27.08.2024 18:30 Ответить
А також искандери, кинджали, шахеди, махеди, Х-101,102,103,...............
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27.08.2024 18:32 Ответить
Наші пілоти мають випробувати ці системи на собі. Це і є ціна передачі винищувачів.
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27.08.2024 19:26 Ответить
Це тобі у ЦРУ особисто, у вуха нашептали??, чи так, аби тільки пистанути що небудь??, чи кацап?, раз таку ***** городиш?(
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27.08.2024 19:45 Ответить
А ти хіба перший раз читаєш що нам передають експериментальні озброєння для випробування в бойових умовах?
Смарт снаряди які показали 15% ефективності через реб, дрони які падали самі через реб.
Чи тобі тільки би насрать що небудь?
Звикай . Така дійсність.
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27.08.2024 20:40 Ответить
 
 