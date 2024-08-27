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Столтенберг скличе 28 серпня засідання Ради Україна-НАТО через останні обстріли РФ

Столтенберг скличе 28 серпня засідання Ради Україна-НАТО через останні обстріли РФ

У середу, 28 серпня, збереться Рада Україна-НАТО через останні масовані удари РФ по Україні. Засідання ініціює генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на прохання Києва.

Про це пише видання The Guardian з посиланням за заяву речниці генсека Фари Дахлалли, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, зустріч відбудеться на рівні постійних представників.

Очікується, що міністр оборони України Рустем Умєров проінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою, а також розкаже про "пріоритетні потреби ЗСУ в силах і засобах".

"Завтрашня зустріч відбудеться після нещодавньої хвилі ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі", - цитує видання речницю генсека НАТО.

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Крім цього, Дахлалла заявила, що союзники по НАТО "надали значну підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України".

Нагадаємо, що у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

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Автор: 

НАТО (6429) атака (338) Столтенберг Єнс (1595) Умєров Рустем (590)


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закликатиме дозволити в..бати ответочку по мордору, а у відповідь тиша
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27.08.2024 19:09 Відповісти
Гитлер капут! Пора сдаваться, помогать больше не можем. Разбирайтесь сами
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27.08.2024 19:33 Відповісти
За часів Ющенка була реальна можливість долучитися до Нафти. Профукали обидві сторони
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27.08.2024 19:39 Відповісти
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27.08.2024 19:46 Відповісти
Будуть в котрий раз мастурбовані
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27.08.2024 23:15 Відповісти
 
 