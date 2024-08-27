Столтенберг созовет 28 августа заседание Совета Украина-НАТО из-за последних обстрелов РФ

В среду, 28 августа, соберется Совет Украина-НАТО из-за последних массированных ударов РФ по Украине. Заседание инициирует генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по просьбе Киева.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на заявление пресс-секретаря генсека Фары Дахлалли, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, встреча состоится на уровне постоянных представителей.

Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя, а также расскажет о "приоритетных потребностях ВСУ в силах и средствах".

"Завтрашняя встреча состоится после недавней волны ударов России по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре", - цитирует издание пресс-секретаря генсека НАТО.

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Кроме этого, Дахлалла заявила, что союзники по НАТО "оказали значительную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины".

Напомним, что в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.

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