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Новини
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Трьох мобілізованих ексв’язнів після втечі повернули до військової частини на Одещині, - ОК "Південь"

Військові агітують ув’язнених

Троє військовослужбовців, які в місцях позбавлення волі підписали контракт на військову службу, 24 серпня залишили територію навчального центру в Одеській області. Протягом доби правоохоронці їх знайшли і повернули до військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" підполковник Олексій Міщенко.

Він пояснює залишення мобілізованими території навчального центру, "спробою використовувати цей час на власний розсуд". І додає, що інформація про те, що мобілізовані мали при собі зброю не відповідає дійсності.

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"Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це неправдива інформація і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало… Вже 25 серпня їх затримали і доставили назад. Навіть не минуло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад" – зазначає Міщенко.

Де саме і за яких обставин затримали мобілізованих колишніх в’язнів підполковник не уточнює. У військовій частині буде проводитись службова перевірка, винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, каже Міщенко.

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"Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності", – розповів він.

Що цьому передувало?

Раніше про втечу трьох колишніх в’язнів, які були мобілізованими і проходили підготовку в навчальному центрі на Одещині з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило видання "Думская". За даними журналістів, втікачі мали при собі автомати Калашникова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

Станом на липень 2024 року після ухвалення закону близько 2872 ув'язнених було звільнено зі 5196, які просили про це. Відмову за станом здоров'я отримали 368.

Автор: 

Одеська область (3188) втеча (220) в’язні (334)


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Топ коментарі
+25
и надо на зону повернуть...а не до частины....
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27.08.2024 21:22
+15
А потім їм дадуть в руки бойову зброю?
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27.08.2024 21:35
+14
Й три роки до строку накинути.
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27.08.2024 21:44
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Які невиховані. )
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27.08.2024 21:19 Відповісти
и надо на зону повернуть...а не до частины....
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27.08.2024 21:22 Відповісти
Й три роки до строку накинути.
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27.08.2024 21:44 Відповісти
Рішили трохи розвіятись - зараз з ними попрацюють над дисципліною
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27.08.2024 21:24 Відповісти
"зараз з ними попрацюють над дисципліною" - а потім їм дадуть зброю.... І той, хто з ними так "попрацював", не зможе побачити ранок.
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28.08.2024 09:38 Відповісти
бреше, це ясно. Тепер накажуть офіцерів.
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27.08.2024 21:26 Відповісти
Три уголовника сбежали и прекрасно знали, что в розыске, но "никому ничего не угрожало". Мило.
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27.08.2024 21:31 Відповісти
Хотіли втекти...дурілкі картонниє
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27.08.2024 21:32 Відповісти
Вони агітували населення мобілізуватись. Проводили інформаційну кампанію, сприяючи популярності мобілізації. Грамоти їм
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27.08.2024 22:11 Відповісти
А потім їм дадуть в руки бойову зброю?
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27.08.2024 21:35 Відповісти
Не забудьте тих зеквв ще і в сраку поцілувати
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27.08.2024 21:51 Відповісти
А чого у військову частину, а не на зону?
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27.08.2024 21:51 Відповісти
Яка радість для їх командирів!
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27.08.2024 21:57 Відповісти
24 серпня залишили територію
**********
Патріоти. Хотіли відсвяткувати День незалежності України.
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27.08.2024 22:03 Відповісти
Розходимося. Ваш жарт в принципі якраз відповідає дійсності. СЗЧ, але не драп, а самоволка. Гульнули, тікати ніхто не збирався. Звучить, як відмазка, але так і є. Так не повинно бути, це зрозуміло...
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27.08.2024 23:21 Відповісти
Для Зе команди головне кількість і байдуже коли вона тільки на папері
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27.08.2024 22:27 Відповісти
"Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини. Джерело: " ну от нахера так відверто пиSдіти? наприклад знаю особисто два ось такі випадки:
- Майже три роки тому один нарколига-недоумок з мого району, жив через три будинки від мене, вбив свою матір, кілька днів тому зустрів його по формі, уклав контракт з ЗСУ!
- Теж близько трьох років тому два дегенерати, теж з району, вчинили розбійний напад на співробітника поліції, тяжкі тілесні, розбій, ст. 187 ч.4, один з них зараз в лавах ЗСУ!
Чи це вже не тяжкі злочини?
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27.08.2024 23:07 Відповісти
Неделю назад угнали соседа "копейку".История такая-чел записался в ЗСУ(оставалось отсидеть 3.5,сидел за угон,рецидивист(что-то около 40 угонов машин))-свалил из части-добраться домой угнал "копейку"-по дороге заглох-пытался угнать "черри"-приняли мусора-бинго!Хоть кино снимай про идиотов.
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28.08.2024 00:58 Відповісти
Підлога, це ти вже під латвійським прапором?
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28.08.2024 01:10 Відповісти
Та не,я-це я. А Підлога-то сам Маккартні .
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28.08.2024 01:25 Відповісти
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27.08.2024 23:58 Відповісти
Какие одухотворенные лица!..
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28.08.2024 09:40 Відповісти
Эти три говнюка представляют явную опасность для своих сослуживцев в будущем, их место не в казарме, а в родном доме - на нарах за крепкой решеткой.
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28.08.2024 01:04 Відповісти
З досвіду - знову втечуть. Небезпечно коли з позиції. Варіант - знайдіть їм іншу справу, щоб не втрачати людей.
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28.08.2024 06:40 Відповісти
 
 