Трьох мобілізованих ексв’язнів після втечі повернули до військової частини на Одещині, - ОК "Південь"

Троє військовослужбовців, які в місцях позбавлення волі підписали контракт на військову службу, 24 серпня залишили територію навчального центру в Одеській області. Протягом доби правоохоронці їх знайшли і повернули до військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" підполковник Олексій Міщенко.

Він пояснює залишення мобілізованими території навчального центру, "спробою використовувати цей час на власний розсуд". І додає, що інформація про те, що мобілізовані мали при собі зброю не відповідає дійсності.

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"Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це неправдива інформація і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало… Вже 25 серпня їх затримали і доставили назад. Навіть не минуло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад" – зазначає Міщенко.

Де саме і за яких обставин затримали мобілізованих колишніх в’язнів підполковник не уточнює. У військовій частині буде проводитись службова перевірка, винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, каже Міщенко.

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"Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності", – розповів він.

Що цьому передувало?

Раніше про втечу трьох колишніх в’язнів, які були мобілізованими і проходили підготовку в навчальному центрі на Одещині з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило видання "Думская". За даними журналістів, втікачі мали при собі автомати Калашникова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

Станом на липень 2024 року після ухвалення закону близько 2872 ув'язнених було звільнено зі 5196, які просили про це. Відмову за станом здоров'я отримали 368.