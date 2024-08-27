Трех мобилизованных экс-заключенных после побега вернули в воинскую часть в Одесской области, - ОК "Південь"

Трое военнослужащих, которые в местах лишения свободы подписали контракт на военную службу, 24 августа покинули территорию учебного центра в Одесской области. В течение суток правоохранители их нашли и вернули в воинскую часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования "Південь" подполковник Алексей Мищенко.

Он объясняет оставление мобилизованными территории учебного центра, "попыткой использовать это время по своему усмотрению". И добавляет, что информация о том, что мобилизованные имели при себе оружие не соответствует действительности.

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"Самое главное, оружия при военнослужащих не было, это ложная информация и ничего здоровью окружающих не угрожало... Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад" - отмечает Мищенко.

Где именно и при каких обстоятельствах задержали мобилизованных бывших заключенных подполковник не уточняет. В воинской части будет проводиться служебная проверка, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, говорит Мищенко.

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"Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за наличие личного состава. Но пока нет информации о привлечении кого-то к ответственности", - рассказал он.

Что этому предшествовало?

Ранее о побеге трех бывших заключенных, которые были мобилизованными и проходили подготовку в учебном центре в Одесской области со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание "Думская". По данным журналистов, беглецы имели при себе автоматы Калашникова.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

По состоянию на июль 2024 года после принятия закона около 2872 заключенных были освобождены из 5196, которые просили об этом. Отказ по состоянию здоровья получили 368.