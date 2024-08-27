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Новости
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Трех мобилизованных экс-заключенных после побега вернули в воинскую часть в Одесской области, - ОК "Південь"

Військові агітують ув’язнених

Трое военнослужащих, которые в местах лишения свободы подписали контракт на военную службу, 24 августа покинули территорию учебного центра в Одесской области. В течение суток правоохранители их нашли и вернули в воинскую часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования "Південь" подполковник Алексей Мищенко.

Он объясняет оставление мобилизованными территории учебного центра, "попыткой использовать это время по своему усмотрению". И добавляет, что информация о том, что мобилизованные имели при себе оружие не соответствует действительности.

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"Самое главное, оружия при военнослужащих не было, это ложная информация и ничего здоровью окружающих не угрожало... Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад" - отмечает Мищенко.

Где именно и при каких обстоятельствах задержали мобилизованных бывших заключенных подполковник не уточняет. В воинской части будет проводиться служебная проверка, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, говорит Мищенко.

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"Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за наличие личного состава. Но пока нет информации о привлечении кого-то к ответственности", - рассказал он.

Что этому предшествовало?

Ранее о побеге трех бывших заключенных, которые были мобилизованными и проходили подготовку в учебном центре в Одесской области со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание "Думская". По данным журналистов, беглецы имели при себе автоматы Калашникова.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

По состоянию на июль 2024 года после принятия закона около 2872 заключенных были освобождены из 5196, которые просили об этом. Отказ по состоянию здоровья получили 368.

Автор: 

Одесская область (3549) побег (379) заключенные (511)


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Топ комментарии
+25
и надо на зону повернуть...а не до частины....
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27.08.2024 21:22
+15
А потім їм дадуть в руки бойову зброю?
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27.08.2024 21:35
+14
Й три роки до строку накинути.
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27.08.2024 21:44
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Які невиховані. )
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27.08.2024 21:19 Ответить
и надо на зону повернуть...а не до частины....
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27.08.2024 21:22 Ответить
Й три роки до строку накинути.
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27.08.2024 21:44 Ответить
Рішили трохи розвіятись - зараз з ними попрацюють над дисципліною
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27.08.2024 21:24 Ответить
"зараз з ними попрацюють над дисципліною" - а потім їм дадуть зброю.... І той, хто з ними так "попрацював", не зможе побачити ранок.
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28.08.2024 09:38 Ответить
бреше, це ясно. Тепер накажуть офіцерів.
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27.08.2024 21:26 Ответить
Три уголовника сбежали и прекрасно знали, что в розыске, но "никому ничего не угрожало". Мило.
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27.08.2024 21:31 Ответить
Хотіли втекти...дурілкі картонниє
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27.08.2024 21:32 Ответить
Вони агітували населення мобілізуватись. Проводили інформаційну кампанію, сприяючи популярності мобілізації. Грамоти їм
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27.08.2024 22:11 Ответить
А потім їм дадуть в руки бойову зброю?
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27.08.2024 21:35 Ответить
Не забудьте тих зеквв ще і в сраку поцілувати
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27.08.2024 21:51 Ответить
А чого у військову частину, а не на зону?
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27.08.2024 21:51 Ответить
Яка радість для їх командирів!
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27.08.2024 21:57 Ответить
24 серпня залишили територію
**********
Патріоти. Хотіли відсвяткувати День незалежності України.
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27.08.2024 22:03 Ответить
Розходимося. Ваш жарт в принципі якраз відповідає дійсності. СЗЧ, але не драп, а самоволка. Гульнули, тікати ніхто не збирався. Звучить, як відмазка, але так і є. Так не повинно бути, це зрозуміло...
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27.08.2024 23:21 Ответить
Для Зе команди головне кількість і байдуже коли вона тільки на папері
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27.08.2024 22:27 Ответить
"Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини. Джерело: " ну от нахера так відверто пиSдіти? наприклад знаю особисто два ось такі випадки:
- Майже три роки тому один нарколига-недоумок з мого району, жив через три будинки від мене, вбив свою матір, кілька днів тому зустрів його по формі, уклав контракт з ЗСУ!
- Теж близько трьох років тому два дегенерати, теж з району, вчинили розбійний напад на співробітника поліції, тяжкі тілесні, розбій, ст. 187 ч.4, один з них зараз в лавах ЗСУ!
Чи це вже не тяжкі злочини?
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27.08.2024 23:07 Ответить
Неделю назад угнали соседа "копейку".История такая-чел записался в ЗСУ(оставалось отсидеть 3.5,сидел за угон,рецидивист(что-то около 40 угонов машин))-свалил из части-добраться домой угнал "копейку"-по дороге заглох-пытался угнать "черри"-приняли мусора-бинго!Хоть кино снимай про идиотов.
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28.08.2024 00:58 Ответить
Підлога, це ти вже під латвійським прапором?
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28.08.2024 01:10 Ответить
Та не,я-це я. А Підлога-то сам Маккартні .
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28.08.2024 01:25 Ответить
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27.08.2024 23:58 Ответить
Какие одухотворенные лица!..
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28.08.2024 09:40 Ответить
Эти три говнюка представляют явную опасность для своих сослуживцев в будущем, их место не в казарме, а в родном доме - на нарах за крепкой решеткой.
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28.08.2024 01:04 Ответить
З досвіду - знову втечуть. Небезпечно коли з позиції. Варіант - знайдіть їм іншу справу, щоб не втрачати людей.
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28.08.2024 06:40 Ответить
 
 