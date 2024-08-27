Ракета-дрон "Паляниця" коштує менше, ніж 1 млн доларів, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що ракета-дрон "Паляниця" коштує менше мільйона доларів.
Про це він сказав у коментарі Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Водночас військові звертаються до приватних компаній, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.
"Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", - зазначив Федоров.
Та додав, що наступним кроком буде розширення виробництва.
"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", - наголосив міністр.
Один зі спеціалістів, що брав участь у створенні "Паляниці" на правах анонімності розповів AP, що ракета-дрон це не продовження радянського проєкту, а абсолютно нова розробка "з нуля", яку започаткували близько 18 місяців тому.
Окрім того, Федоров заявив, що в України будуть всі типи ракет.
На думку міністра, великі території росії також можуть бути вразливістю РФ: "Неможливо виробити достатньо систем ППО для захисту такої великої території. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога".
Нагадаємо 24 серпня українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".
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Тобто, ракетами це зробити теж цілком можливо. Питання кількості і потужності.
підгонять баржу з гексагеном тай усе 😁
Наприклад, будівництво моста аналогічного за довжиною та допустимим навантаженням Шулявському мосу десь у Німеччині коштує раза в два дешевше ніж в Києві, але це не значить що міст у Німеччині чимось гірший.
Так і ракета, якщо вона по всіх характеристиках у два рази краща ніж StormShadow - це, беззаперечно, перемога. Якщо у три рази гірша і коштує майже мільйон доларів - це щось схоже на історію з вартістю Шулявського моста
А в рашки для цих цілей і так є крилаті ракети і балістичні ракети, які швидші і несуть набагато більшу бойову частину, тому нащо їм дорогі дрони.
А він уже призначений, речником Шмигаля??
Єрмак, нервово гризе ніхті
Гарно, хоч не показали, як воно виглядає. Може завтра в'їбемо атакамсами по кацапшині, а скажемо, що це наша паляниця)
Мабуть цей анонс для наших західних друзів.
Як воно виглядає - https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09ng5/testing_of_new_ukrainian_jetpowered_drone/ вже давно відомо . Тільки лінивий не перепостив відповідні відео.
І це не анонс, це сигнал для наших західних друзів, що пора знімати саливонівські обмеження, бо один ***, що прилетить у Сольци або Дягілєво - "паляниця" чи інша КР.
Металевих деталей там аж ніяк не більше, ніж у дрона з ДВЗ, бо корпус у цього дрона - вуглепластиковий монокок. Дрони літакового типу з ДВЗ летять не тихенько, а їх чутно ще задовго до того як вони наблизяться на дистанцію кулеметной черги, тому вони і долітають до цілі один з десяти, і за той час, поки вони "пердять" до АБ, то за цей час всі літаки встигають стати на крило. А збити цю КР також "просто", як і будь-яку іншу КР. Швидкість польоту (яка вірогідно складає мінімум 600+ км за годину при даній аеродинаміці і двигуні) підвищіти не вдасться. Дивно, як інженер цього не розуміє. І да, з чого цей Кочетков взяв, що там нема "високоточної системи керування"? Там як мінімум стоїть інерційна система наведення. А от враховуючи малий розмір КР, оптичної станції там нема. І розроблялась ця зброя для того, щоб враховуючи підльотний час цієї примітивної і досить дешевої у виробництві КР, "відсунути" АБ ворога від кордону на п'тисоткілометрову дистанцію, а не замінити собою "нептун", запуск якого потребує непростої ПУ або "шторм", який запускається з авіаплатформи.
Кортше, зрозуміло, чому Кочетков пішов у журналістику. Не допомогло йому ***** ДГУ.
https://novayagazeta.eu/articles/2024/08/27/palianitsia-so-vkusom-metalla
І Світана теж не читайте. Він уявлення не має про виробництво ТРД, і що взагалі у ту, як він пише, "трубу" запхали, скільки коштуєє лазерний гіроскоп, мініатюрні радіогоризонт і актуатори.
Что на каждой можно ПОЛ-ЛИМОНА смело *******...
https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow
Байрактарів вже наробили?
Там вже розкрадання явно у мільярдах $!
І це на іграшку, яка ніколи не зрівняється за ефективністю з Нептуном, бо важить в рази менше за його заряд.
Навіть у НАСА річний бюджет менше, ніж Федоров на свою вундервафлю списує.
та можна прикрутити розгінний блок наприклад
не треба розводити зраду на кожному кроці
навіщо пусті балачки?
Те, що вона не потребує ПУ або авіаплатформи, зумовлює спрощений запуск і меншу (а не більшу) вагу, що дозволяє робити запуск малим розрахунком з будь-якого підхдящого майанчика. Впевнений, що військові знали і знають про існування "саливанів" і їх сраних "дозволів", томуі замовляли цей виріб і створювали ТЗ. Коли він долетить до Сольців і Дягілєво, тоді і на заході нам нададуть дозвіл уражати військові цілі у глибину теріторії рф, але не глибше 200 км.
КР має оптимальне крило для польоту на той крейсерський швидкості, яку забезпечує наявний ТРД. Тому для зльоту і потрібен розгон 300-400 метрів. На зльоті двигун розвиває таку ж саму тягу, як і в польоті. Все точно так, як в авіамоделях з ТРД. Ефективніст у неї буде як і у звичайного БПЛА, хіба що збити з стрілковки її буде вкрай складно на відміну від дрона з ДВЗ. Ну і час підльоту до цілі суттєво зменшиться, тому рухомі цілі буде важче вчасно пересунути\злетіти. Для тих задач, які ставились перед цією зброєю, дальність у 500 км буде цілком достатньо.
А який речник про неї об'явив - це не має ніякого значення, чи то був зеленський, чи то інший якійсь синявський чи краснянський.