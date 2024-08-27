Ракета-дрон "Паляниця" коштує менше, ніж 1 млн доларів, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що ракета-дрон "Паляниця" коштує менше мільйона доларів.

Про це він сказав у коментарі Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Водночас військові звертаються до приватних компаній, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.

"Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", - зазначив Федоров.

Та додав, що наступним кроком буде розширення виробництва.

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", - наголосив міністр.

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Один зі спеціалістів, що брав участь у створенні "Паляниці" на правах анонімності розповів AP, що ракета-дрон це не продовження радянського проєкту, а абсолютно нова розробка "з нуля", яку започаткували близько 18 місяців тому.

Окрім того, Федоров заявив, що в України будуть всі типи ракет.

На думку міністра, великі території росії також можуть бути вразливістю РФ: "Неможливо виробити достатньо систем ППО для захисту такої великої території. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога".

Нагадаємо 24 серпня українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

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