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Ракета-дрон "Паляниця" коштує менше, ніж 1 млн доларів, - Федоров

паляниця,дрон

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що ракета-дрон "Паляниця" коштує менше мільйона доларів.

Про це він сказав у коментарі Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Водночас військові звертаються до приватних компаній, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.

"Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", - зазначив Федоров.

Та додав, що наступним кроком буде розширення виробництва.

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", - наголосив міністр.

Читайте: Критичні підприємства забронювали через Дію понад 160 тис. працівників, - Федоров

Один зі спеціалістів, що брав участь у створенні "Паляниці" на правах анонімності розповів AP, що ракета-дрон це не продовження радянського проєкту, а абсолютно нова розробка "з нуля", яку започаткували близько 18 місяців тому.

Окрім того, Федоров заявив, що в України будуть всі типи ракет.

На думку міністра, великі території росії також можуть бути вразливістю РФ: "Неможливо виробити достатньо систем ППО для захисту такої великої території. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога".

Нагадаємо 24 серпня українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Україна виробляє і постачає понад мільйон дронів на рік, - Шмигаль

Автор: 

Федоров Михайло (874) дрони (4641)


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Топ коментарі
+24
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27.08.2024 22:54
+22
Яке відношення має міністр цифрової трансформації до цього анонсу дронів? Хіба це не прерогатива міністра оборони?
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27.08.2024 22:49
+21
Ота кіздюліна на тачанці коштує мільон баксів??? Оце хтось пиляє бабло...
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27.08.2024 22:52
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Тоді і "коштує менше мільйона доларів" ніпрощо. От якби двома чи трьома такими ракета-дронами зруйнували або хочаб суттево пошкодили кримський міст і після цього зробили заяву стосовно вартості = фактично уразити міст обійшлося нам в менш ніж три мільйона (розробка, вважаємо, вже врахована в вартості) тут би вже стояла черга за РД "Паляниця" на декілька років.
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28.08.2024 00:52 Відповісти
на міст треба багато вибухівки і бажано під опори
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28.08.2024 06:11 Відповісти
Були плани знищення мосту Таурусами (якийсь, нібито, витік від німецьких військових). Щось там рахували, моделювали, шла мова що ракет 20 і мосту хана.

Тобто, ракетами це зробити теж цілком можливо. Питання кількості і потужності.
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28.08.2024 10:33 Відповісти
40 млн на то одоробло?
підгонять баржу з гексагеном тай усе 😁
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28.08.2024 10:35 Відповісти
Не кізді, ТТХ засекречені, range classified, warhead classified.
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27.08.2024 23:44 Відповісти
Коштує менш ніж мільйон доларів - це розуміти як зраду чи перемогу? Маю на увазі, щоб можна було зробити якісь висновки з того що ось ця ракета коштує мільйон, а ця менш ніж мільйон треба знати ТЕЧНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ цих двох ракет.

Наприклад, будівництво моста аналогічного за довжиною та допустимим навантаженням Шулявському мосу десь у Німеччині коштує раза в два дешевше ніж в Києві, але це не значить що міст у Німеччині чимось гірший.

Так і ракета, якщо вона по всіх характеристиках у два рази краща ніж StormShadow - це, беззаперечно, перемога. Якщо у три рази гірша і коштує майже мільйон доларів - це щось схоже на історію з вартістю Шулявського моста
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27.08.2024 23:20 Відповісти
Моя хата теж коштує менше млн доларів. Може 1, може 2 шахеди.
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27.08.2024 23:37 Відповісти
Хто ще з аферистів, весільних фотографів, аніматорів та клоунів ще не попіарився на "Паляниці"?
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27.08.2024 23:32 Відповісти
Кстати, вспомнилось что Иран уже представлял свою похожую разработку - Shahed-238, с реактивным двигателем. Но вроде бы он особо не пользуется спросом, из-за того что его стоимость довольно выросла из-за более дорогого двигателя. Они больше полагаются на массовость обычных 136 шахедов (они же герань), тем более они наносят довольно существенный урон благодаря своей массовости, при это довольно дешевые.
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27.08.2024 23:38 Відповісти
шахєди вже давно ніякого урону не наносять, вони використовуються для виснаження ппо.
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27.08.2024 23:53 Відповісти
Не наносят урона? Ну-ну... Буквально в понедельник, прилет шахеда в дом в Луцке, погибший и раненный. За последний месяц, было не мало прилетов шахедов по разным объектам.
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28.08.2024 00:02 Відповісти
Це приватний будинок був?
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28.08.2024 00:08 Відповісти
Бо якщо це була багатоповерхівка, то це вочевідь був не приліт, жертв було б більше.
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28.08.2024 00:10 Відповісти
Це пятиповерхівка!
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28.08.2024 10:55 Відповісти
Реактивні потрібні, щоб зменшити час підльоту, щоб менше часу на реакцію було. Бо поки наші дрони долітають, літаки встигають полетіти.
А в рашки для цих цілей і так є крилаті ракети і балістичні ракети, які швидші і несуть набагато більшу бойову частину, тому нащо їм дорогі дрони.
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28.08.2024 00:28 Відповісти
ви праві мабуть
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28.08.2024 06:12 Відповісти
На городі бузина, а в Києві - федоров…
А він уже призначений, речником Шмигаля??
Єрмак, нервово гризе ніхті
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27.08.2024 23:42 Відповісти
Только за фотку можно 2 ляма просить,шедевр нах.
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27.08.2024 23:44 Відповісти
Або це дорого, або дешево. Залежить від того які задачі зможе ця ракета виконувати.
Гарно, хоч не показали, як воно виглядає. Може завтра в'їбемо атакамсами по кацапшині, а скажемо, що це наша паляниця)
Мабуть цей анонс для наших західних друзів.
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28.08.2024 00:17 Відповісти
враховуючи НДДКР - це нормальна ціна для такого виробу. Зробити один екземпляр нової моделі MRAP при готовому двигуні "дойц" , корбки "еллісон" та інших уніфікованих вузлів коштує 800 тисяч. Тут немає уніфікованого двигуна. Виготовлення ТРД такого малого розміра, який повинен безвідказно пропрацювати годину - це вимагає великої точносі і культури виробництва, і такий виріб сам по собі дорого коштує. Добавте сюди інерційну систему на лазерних гіроскопах, якісний радіовисотомір, коштовні мініатюрні актуатори (які вам ніхто не продасть), то це взагалі дуже прийнятна ціна для немасштабованого вироба.
Як воно виглядає - https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09ng5/testing_of_new_ukrainian_jetpowered_drone/ вже давно відомо . Тільки лінивий не перепостив відповідні відео.
І це не анонс, це сигнал для наших західних друзів, що пора знімати саливонівські обмеження, бо один ***, що прилетить у Сольци або Дягілєво - "паляниця" чи інша КР.
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28.08.2024 03:11 Відповісти
думаю що двигун використовують готовий якщо мова про ТРД
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28.08.2024 07:24 Відповісти
Скоріше за все. По розмірам це вже не авіамодельний, і вже відноситься до виробу подвійного признчення,, але ж думаю, що готовий нам продали на заході.
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28.08.2024 10:42 Відповісти
дивно, як інженер-конструктор, який деякий час працював по своєму фаху, стверджує, що цей виріб з ТРД летить "зі швидкістю навряд чи більшою, ніж 300 км/год".
Металевих деталей там аж ніяк не більше, ніж у дрона з ДВЗ, бо корпус у цього дрона - вуглепластиковий монокок. Дрони літакового типу з ДВЗ летять не тихенько, а їх чутно ще задовго до того як вони наблизяться на дистанцію кулеметной черги, тому вони і долітають до цілі один з десяти, і за той час, поки вони "пердять" до АБ, то за цей час всі літаки встигають стати на крило. А збити цю КР також "просто", як і будь-яку іншу КР. Швидкість польоту (яка вірогідно складає мінімум 600+ км за годину при даній аеродинаміці і двигуні) підвищіти не вдасться. Дивно, як інженер цього не розуміє. І да, з чого цей Кочетков взяв, що там нема "високоточної системи керування"? Там як мінімум стоїть інерційна система наведення. А от враховуючи малий розмір КР, оптичної станції там нема. І розроблялась ця зброя для того, щоб враховуючи підльотний час цієї примітивної і досить дешевої у виробництві КР, "відсунути" АБ ворога від кордону на п'тисоткілометрову дистанцію, а не замінити собою "нептун", запуск якого потребує непростої ПУ або "шторм", який запускається з авіаплатформи.
Кортше, зрозуміло, чому Кочетков пішов у журналістику. Не допомогло йому ***** ДГУ.
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28.08.2024 03:51 Відповісти
Сколько денег пошло бы на развитие, улучшение Украины , но есть одна мразь и его зовут ***** с кацапии ...Вопрос времени.
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28.08.2024 00:55 Відповісти
зе-срань би все вкрала так чи інакше
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28.08.2024 06:22 Відповісти
Вчера читал каких-то аналитиков, которые оценили в 50-100 тыс. $, то есть получается намного выгоднее импортных крылатых ракет за миллион штука, ну и значит можно будет запускать массированные удары. А тут вон что получается...
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28.08.2024 02:55 Відповісти
Нашел, если кому интересно

https://novayagazeta.eu/articles/2024/08/27/palianitsia-so-vkusom-metalla
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28.08.2024 03:01 Відповісти
Будь ласка, ви звісно можете читати цю газєту "хароших рускіх", і навіть серйозно сприймати навколоекспертну маячню якогось Волжского, накшталт "Однако ракета, скорее всего, не сможет преодолеть звуковой барьер". Вже це могло вас спонукати кинутичитати цю маячню. Загальновідомо, що КР літають із швидкістю не більше 0,8 маха.
І Світана теж не читайте. Він уявлення не має про виробництво ТРД, і що взагалі у ту, як він пише, "трубу" запхали, скільки коштуєє лазерний гіроскоп, мініатюрні радіогоризонт і актуатори.
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28.08.2024 04:14 Відповісти
Дешевше й скоріше перед Богом покаятись, читайте Біблію...
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28.08.2024 08:02 Відповісти
К чему эта ***** сказана???
Что на каждой можно ПОЛ-ЛИМОНА смело *******...
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28.08.2024 03:51 Відповісти
Шторм Шедов здається теж близько мільйона здається...
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28.08.2024 07:22 Відповісти
Storm Shadow/SCALP EG. Unit cost US$ 2,500,000.

https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow
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28.08.2024 07:42 Відповісти
Але ж це повноцінна ракета,і вироблена в Європі,де і заплати і все інше дорого!!!!
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28.08.2024 08:30 Відповісти
Все вірно, це для тупих зелених голів!
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28.08.2024 14:04 Відповісти
А що там з заводом з виробництва Байрактарів?
Байрактарів вже наробили?
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28.08.2024 04:59 Відповісти
Скільки ж коштували 18 місяців її пАтужної розробки та впровадження у виробництво?
Там вже розкрадання явно у мільярдах $!
І це на іграшку, яка ніколи не зрівняється за ефективністю з Нептуном, бо важить в рази менше за його заряд.
Навіть у НАСА річний бюджет менше, ніж Федоров на свою вундервафлю списує.
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28.08.2024 05:45 Відповісти
нептун потребує платформи для запуску
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28.08.2024 06:24 Відповісти
Те що не потребує спец платформи для запуску повинно мати гірші технічні характеристики, наприклад більшу вагу та/або меншу дальність польоту.
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28.08.2024 07:27 Відповісти
кожній роботі - свій інструмент😎
та можна прикрутити розгінний блок наприклад
не треба розводити зраду на кожному кроці
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28.08.2024 07:53 Відповісти
Згоден. Незрозуміло які завдання може виконувати цей корж, окрім хибної цілі. Невже військові замовили цей виріб і створювали ТЗ?
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28.08.2024 08:09 Відповісти
слухайте, ви ж не читали тз та не знаете що воно може?
навіщо пусті балачки?
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28.08.2024 08:26 Відповісти
розроблялась ця зброя для того, щоб враховуючи підльотний час цієї примітивної і досить дешевої у виробництві КР, "відсунути" АБ ворога від кордону на п'ятисоткілометрову дистанцію, а не замінити собою "нептун", запуск якого потребує непростої ПУ або "шторм", який запускається з авіаплатформи.
Те, що вона не потребує ПУ або авіаплатформи, зумовлює спрощений запуск і меншу (а не більшу) вагу, що дозволяє робити запуск малим розрахунком з будь-якого підхдящого майанчика. Впевнений, що військові знали і знають про існування "саливанів" і їх сраних "дозволів", томуі замовляли цей виріб і створювали ТЗ. Коли він долетить до Сольців і Дягілєво, тоді і на заході нам нададуть дозвіл уражати військові цілі у глибину теріторії рф, але не глибше 200 км.
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28.08.2024 11:01 Відповісти
Так, я це читав. Стосовно призначення, можна погодитися що паляниця це тимчасовий спецінструмент для виконання "вузького" кола завдань. Щодо старту із землі, спірно. Для здійснення зльоту тре певне крило для збільшення підйомної сили при відносно невеликій злітній швидкості, яке при польоті на крейсерській швидкості буде тільки заважати. Пальне витрачене на розгін при зльоті і наборі висоти теж не збільшить дальність польоту. Але це лише писанина, ефективність "коржика" підтвердиться або буде спростована практичним застосуванням. При цьому існує ймовірність, що обмежені фінансові ресурси держави, направлять на закупівлю паляниці, не зважаючи на її ефективність, а тільки лише тому, що про неї об'явив зельць і тепер паляниця позиціонується як його особиста заслуга.
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28.08.2024 12:41 Відповісти
щодо старту з землі - це ні разу не спірно (не люблю дискутувати на форумі про те, що є фактом).
КР має оптимальне крило для польоту на той крейсерський швидкості, яку забезпечує наявний ТРД. Тому для зльоту і потрібен розгон 300-400 метрів. На зльоті двигун розвиває таку ж саму тягу, як і в польоті. Все точно так, як в авіамоделях з ТРД. Ефективніст у неї буде як і у звичайного БПЛА, хіба що збити з стрілковки її буде вкрай складно на відміну від дрона з ДВЗ. Ну і час підльоту до цілі суттєво зменшиться, тому рухомі цілі буде важче вчасно пересунути\злетіти. Для тих задач, які ставились перед цією зброєю, дальність у 500 км буде цілком достатньо.
А який речник про неї об'явив - це не має ніякого значення, чи то був зеленський, чи то інший якійсь синявський чи краснянський.
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28.08.2024 13:03 Відповісти
Здається мені, що буде як з асфальтом, тільки в даному випадку гроші будуть витрачатися на малоефективну і відносно дорогу херню (паляниця), замість того щоб фінансувати виробництво Нептуна і Вільхи.
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28.08.2024 07:23 Відповісти
Щось тачанку Махно нагадує, чи мені здається?
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28.08.2024 07:55 Відповісти
Питання а чім займаєть наш потужний авіавиробник Антонов, який тримає тисячний колектив і міліардний бюджет??? Скільки дронів вони вироблятють???
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28.08.2024 07:57 Відповісти
Шо там, буданга наступний про ''паляницю'' співатиме.
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28.08.2024 09:11 Відповісти
я так розумію, що всі, кому не подобається наша паляниця живуть за порєбріком..., ну нехай живуть... поки що..., дуже сподіваюсь, що їх спокійне життя теж незабаром закінчиться, як закінчилось моє 24.02.22..., бажаю кожному та кожній з вас, щоб при слові "паляниця" ви лізли у підвал, згадували правило 2-х стін, або міняли труси...
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28.08.2024 09:36 Відповісти
ти в математиці шариш хоть трошки? До чого тут подобається, чи ні, ціна цікава, скільки вкрали на паляниці!
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28.08.2024 14:00 Відповісти
звідки мені та математика... ціна як ціна, я тільки читати вмію... а в інтернеті пишуть: зрештою, для розуміння масштабів цінника, можливо зазначити, що в одній пусковій Patriot може розміщуватись до 16 ракет MSE. Повним складом батареї Patriot вважається 8 пускових, загалом - 128 ракет. І таким чином один повноцінний залп батареї Patriot ракетами MSE зараз коштує близько 662 млн доларів.
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28.08.2024 15:34 Відповісти
Ось і за цього (звідки мені та математика) все і робиться через сраку в Україні, бо ніхто не хоче думати!
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31.08.2024 19:15 Відповісти
Креслення вже виклав у фейсбуках?
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28.08.2024 09:53 Відповісти
НУ ТАК ДАВАЙТЕ НА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ, 1000 РАКЕТ, ПО КОРТЕЖУ ПУТИНА !!!
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28.08.2024 11:05 Відповісти
А "ШАХЕД" 40 тис. Паляниця 800км. дальності і 30 кг. боєвої частини, а шахед 2000 км. і 40 кг. боєвої частини. Робіть висновки, скільки деребану!
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28.08.2024 13:56 Відповісти
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