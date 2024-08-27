Ракета-дрон "Паляниця" стоит менее 1 млн долларов, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ракета-дрон "Паляниця" стоит меньше миллиона долларов.

Об этом он сказал в комментарии Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

В то же время военные обращаются к частным компаниям, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.

"Частный рынок невероятно быстро генерирует решения", - отметил Федоров.

И добавил, что следующим шагом будет расширение производства.

"Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня этого не ожидает", - подчеркнул министр.

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Один из специалистов, участвовавший в создании "Паляниці" на правах анонимности рассказал AP, что ракета-дрон это не продолжение советского проекта, а совершенно новая разработка "с нуля", которую начали около 18 месяцев назад.

Кроме того, Федоров заявил, что у Украины будут все типы ракет.

По мнению министра, большие территории России также могут быть уязвимостью РФ: "Невозможно выработать достаточно систем ПВО для защиты такой большой территории. Для нас это открывает возможность действовать глубоко в тылу врага".

Напомним, 24 августа украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

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