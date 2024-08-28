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Поліціянтку з Київщини, яка назвала ветерана ЗСУ Якімчука "конченим інвалідом", звільнили з посади

Поліціянтку з Київщини звільнили з посади за образу ветерана ЗСУ Павла Якімчука

Головне управління Нацполіції в Київській області завершило службове розслідування щодо поліціянтки, яка під час конфлікту з ветераном Сил спеціальних операцій ЗСУ Павлом Якімчуком, назвала його "конченим інвалідом". 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Київщини.

Нагадаємо, у Києві у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції.

За словами військового, вона назвала його "конченим інвалідом" після зауваження щодо порушення правил паркування.

Виявилося, що жінка – Орещєнко Олена Петрівна - була працівницею Національної поліції міста Вишгород, що на Київщині.

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За цим фактом було ініційовано службове розслідування.

"Поліцейськими Управління головної інспекції та дотримання прав людини встановлено, що за кермом авто перебував чоловік інспекторки, цивільна особа. Водій, який проїздив повз, виявив порушення, після чого зробив зауваження родині. Натомість водій з пасажиркою не відреагували на зауваження, вступили в словесний конфлікт, та залишили автомобіль на місці для осіб з інвалідністю близько години", - йдеться у повідомленні. 

Крім притягнення до відповідальності поліціянтки, співробітники Національної поліції надіслали матеріали щодо водія до Патрульної поліції м. Києва, які мають розглянути питання щодо адміністративної відповідальності за порушення відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП.

На інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до Голови Національної поліції з проханням провести неупереджене розслідування.

Також омбудсмен запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу, щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами.

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Нагадаємо, нещодавно на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з воїном: "Ветеран ССО Павло Якімчук, позивний Шустрий: "Купа народу працює на президента – і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну""

Автор: 

ветерани (1068) Київ (19431) Нацполіція (15141)


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Топ коментарі
+33
Прошмєнтовка кончена совкова.
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28.08.2024 13:45
+31
Мєнти - не люди, а мусора
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28.08.2024 13:44
+30
Також омбудсмен запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу, щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами. Джерело:

та навчіть їх врешті решт взагалі з людьми співлуватися. Кожного ранку на зборах нагадуйте, що ЗП їм люди платять, а не начальник і що служать вони українському народу.

звільнення недостатнє покарання
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28.08.2024 13:46
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Мєнти - не люди, а мусора
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28.08.2024 13:44 Відповісти
-Какая Фемина! Если би гири били золоьиє, - я би на ней женился
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28.08.2024 14:32 Відповісти
В нас давно немає ментів. В нас поліція.
Не варто ображати всіх поліцейських. Значна їх частина боронить Україну на фронті.
Спробуйте цей «хліб» легкий особисто.
Нага біда, що кільком істотам у формі ми судому про всіх. Це згубна тактика і цього допускати не можнав жодному разі.
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28.08.2024 14:48 Відповісти
Так це ж цитата колишнього міністра МВС Авакова, начальника цих самих поліцейських.

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28.08.2024 14:59 Відповісти
"Значна частина" - це скільки?
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28.08.2024 15:04 Відповісти
не заливайте, там 90% хабарників та невигласів
це з досвіду
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28.08.2024 15:07 Відповісти
Оце ближче до реальності
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28.08.2024 15:27 Відповісти
Ви так часто з поліцією спілкуєтесь? Та ще з 90% особового складу?
Не меліть дурниць. Це просто не пристойно.
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28.08.2024 16:50 Відповісти
Прошмєнтовка кончена совкова.
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28.08.2024 13:45 Відповісти
Воно ж по морді видно шо жаба. Цікаво який там чоловік у неї шо погодився з такою жабою жити?
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28.08.2024 13:45 Відповісти
А ось як раз по морді і не зрозуміло шо воно таке, жинка чи чоловік. Більш на чоловіка схожа ця морда.
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28.08.2024 14:03 Відповісти
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28.08.2024 14:36 Відповісти
Також омбудсмен запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу, щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами. Джерело:

та навчіть їх врешті решт взагалі з людьми співлуватися. Кожного ранку на зборах нагадуйте, що ЗП їм люди платять, а не начальник і що служать вони українському народу.

звільнення недостатнє покарання
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28.08.2024 13:46 Відповісти
Ви помиляєтесь, бо концепція влади полягає у зворотньому, а саме - ментам мінімальну ЗП, натомість надати можливість вибивати гроші з народу. Так за задумом влади вони :
1. Постійно будуть покращувати "показники" за рахунок того, що кошмарять народ.
2. Постійно будуть "голодні та злі" , а від так зацікавлені в здобуванні "корму".
3. Жага до "крові" вже не може сама собою пройти, вони стають одним кодлом де всі пов'язані і де на всіх є компромат.
4. Не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки вони на 90% "самозабезпеченні".
5. Хабарі ідуть до самого верху, а від так і верхівка влади (не менти) тримає все ментовське кодло "у кишені".
...
N) А якщо щось піде не так, завжди можна сказати - "то не цар поганий, то бояре..."
Гадаю це ще не все.
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28.08.2024 14:58 Відповісти
вонО ще живе?
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28.08.2024 13:52 Відповісти
Зняла з посади але не звільнили, а зняли з посади як ?? Тимчасово?
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28.08.2024 13:53 Відповісти
Гімно спливе в другій оплонці. 99%.
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28.08.2024 14:01 Відповісти
Сваіх не брасаєм!
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28.08.2024 14:21 Відповісти
Її було переведено на іншу посаду, до ЦГС Нацполіції!
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28.08.2024 14:28 Відповісти
Дякую,що звернули увагу на формулювання не з поліції а " з посади '. А я вже щось добре про поліцію подумав.
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28.08.2024 15:33 Відповісти
мусорські підари мають бронь за це... Абсолютно непотрібне кодло, яке ігнорує виклики і проблеми громадян
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28.08.2024 13:54 Відповісти
"Ветеран ССО Павло Якімчук, позивний Шустрий: "Купа народу працює на президента - і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну"" Джерело:

це дуже просто - доручити цю проблему "кварталу-95".
Хоча вони цим вже давно займаються самі.
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28.08.2024 13:55 Відповісти
жалко шо баба. а так могла бы в 95 квартале ху....м на пианине играть...
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28.08.2024 14:01 Відповісти
На фото трансджендер
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28.08.2024 14:02 Відповісти
машка заХєрова,) або її сестричка по крові та розуму,)
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28.08.2024 14:11 Відповісти
Її звільнили лише з цієї посади, а перевили на іншу. Її не звільнили з Національної поліції!!! Не треба спотворювати факти! Домагаємось повного вигнання з Нацполіції України і притягнення до адміністративної відповідальності згідно законодавства! Це ганьба для поліції!!!
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28.08.2024 14:26 Відповісти
За що виганяти? Чоловік отримає адмінштраф за порушення ПДР. А її за що притягувати? Там хоч адмінка якась вийде? Не має законних підстав для звільнення. Так що буде служити народу України до пільгової пенсії в 45 років.
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28.08.2024 15:36 Відповісти
та немає ніякої "особливості спілкування з ветеранами " . Коли ти паркуєшся на місці для інвалідів ти банальний порушник і щоб ти там не казав відповідай за свої дії і слова
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28.08.2024 14:26 Відповісти
Вони проговорились, видавши себе. Насправді за цими словами стоїть -як зробити вигляд, щоб ветеранів не нервувати, а не якісь реальні зміни.
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28.08.2024 15:06 Відповісти
Так звільнили з поліції, чи зняли з посади?
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28.08.2024 14:28 Відповісти
З заголовка видно, що її ніби то звільнили, а зі статті ні мур-мур, цікава інформація....ні наказу про звільнення, ні інше стягнення...
P.S. На кшталт, посмердять посмердять і забудуть. А, згодом ще й компенсацію виплатять...
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28.08.2024 14:31 Відповісти
...мєнт ,бикуючий
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28.08.2024 14:42 Відповісти
І куди її? У НГ, БЕБ, прокуратуру? Цікаво було б дізнатися.
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28.08.2024 14:44 Відповісти
За результатами перевірки працівники Управління головної інспекції поліції Київщини застосували до поліцейської дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади.
*************
Можуть одним наказом звільнити із займаної посади, а наступним наказом призначити тимчасово виконуючою обов'язки цієї ж посади.
Адміністративно-бюрократично все ніби правильно і законно.
Сьогодні звільнили з посади, завтра призначать, - пофіг...
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28.08.2024 14:50 Відповісти
кончена дурепа...
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28.08.2024 14:50 Відповісти
Я так розумію, на підвищення пішла.
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28.08.2024 14:56 Відповісти
Обычная, хамоватая ТП со жлобскими повадками. Туда ей и дорога.
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28.08.2024 15:07 Відповісти
"щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами."
Тобто?
Мусара можуть і далі порушувати закони (Ст.122 ч.6)- це не проблема? Проблема в особливостях спілкування?
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28.08.2024 15:08 Відповісти
І знову я про те ж. Чи зараховано їй вислугу в поліції. Чи буде вона при нарахуванні пенсії отримувати за роки в поліції підвищене нарахування? Чи зможе вона працювати в держ. Органах? Чи може їй будуть нараховуватися виплати як звичайному працівникові?
Відповіді на ці питання і є ознакою справедливості. Бо фактично вона може залишитися безкарною.
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28.08.2024 15:27 Відповісти
ШАЛАВА МУСОРСЬКА. ЯКА ВЛАДА ТАКІ І МЕНТИ.
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28.08.2024 16:49 Відповісти
Невже так складно законодавчо закріпити відеодоказ, щоб мати силу у суді. Взяти те що відбувається на дорозі, но у всіх є відерегістратор. Невже не можна зробити, щоб відправляти відео, з локалізацією події, анонімно, і суддя виносить ухвали та штрафи. Бо інакше не вистачить поліції, скільки б їх не було. Їх теж треба контролювати, а це має робити громадкість. У цій статті є нюанс, працівницю звільнили, але моральну шкоду ветерану вони не відшкодували.
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28.08.2024 20:41 Відповісти
''******** за рогом''(фільм).
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29.08.2024 09:14 Відповісти
 
 