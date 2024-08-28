Поліціянтку з Київщини, яка назвала ветерана ЗСУ Якімчука "конченим інвалідом", звільнили з посади
Головне управління Нацполіції в Київській області завершило службове розслідування щодо поліціянтки, яка під час конфлікту з ветераном Сил спеціальних операцій ЗСУ Павлом Якімчуком, назвала його "конченим інвалідом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Київщини.
Нагадаємо, у Києві у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції.
За словами військового, вона назвала його "конченим інвалідом" після зауваження щодо порушення правил паркування.
Виявилося, що жінка – Орещєнко Олена Петрівна - була працівницею Національної поліції міста Вишгород, що на Київщині.
За цим фактом було ініційовано службове розслідування.
"Поліцейськими Управління головної інспекції та дотримання прав людини встановлено, що за кермом авто перебував чоловік інспекторки, цивільна особа. Водій, який проїздив повз, виявив порушення, після чого зробив зауваження родині. Натомість водій з пасажиркою не відреагували на зауваження, вступили в словесний конфлікт, та залишили автомобіль на місці для осіб з інвалідністю близько години", - йдеться у повідомленні.
Крім притягнення до відповідальності поліціянтки, співробітники Національної поліції надіслали матеріали щодо водія до Патрульної поліції м. Києва, які мають розглянути питання щодо адміністративної відповідальності за порушення відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП.
На інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до Голови Національної поліції з проханням провести неупереджене розслідування.
Також омбудсмен запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу, щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами.
Нагадаємо, нещодавно на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з воїном: "Ветеран ССО Павло Якімчук, позивний Шустрий: "Купа народу працює на президента – і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну""
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Не варто ображати всіх поліцейських. Значна їх частина боронить Україну на фронті.
Спробуйте цей «хліб» легкий особисто.
Нага біда, що кільком істотам у формі ми судому про всіх. Це згубна тактика і цього допускати не можнав жодному разі.
це з досвіду
Не меліть дурниць. Це просто не пристойно.
та навчіть їх врешті решт взагалі з людьми співлуватися. Кожного ранку на зборах нагадуйте, що ЗП їм люди платять, а не начальник і що служать вони українському народу.
звільнення недостатнє покарання
1. Постійно будуть покращувати "показники" за рахунок того, що кошмарять народ.
2. Постійно будуть "голодні та злі" , а від так зацікавлені в здобуванні "корму".
3. Жага до "крові" вже не може сама собою пройти, вони стають одним кодлом де всі пов'язані і де на всіх є компромат.
4. Не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки вони на 90% "самозабезпеченні".
5. Хабарі ідуть до самого верху, а від так і верхівка влади (не менти) тримає все ментовське кодло "у кишені".
...
N) А якщо щось піде не так, завжди можна сказати - "то не цар поганий, то бояре..."
Гадаю це ще не все.
це дуже просто - доручити цю проблему "кварталу-95".
Хоча вони цим вже давно займаються самі.
P.S. На кшталт, посмердять посмердять і забудуть. А, згодом ще й компенсацію виплатять...
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Можуть одним наказом звільнити із займаної посади, а наступним наказом призначити тимчасово виконуючою обов'язки цієї ж посади.
Адміністративно-бюрократично все ніби правильно і законно.
Сьогодні звільнили з посади, завтра призначать, - пофіг...
Тобто?
Мусара можуть і далі порушувати закони (Ст.122 ч.6)- це не проблема? Проблема в особливостях спілкування?
Відповіді на ці питання і є ознакою справедливості. Бо фактично вона може залишитися безкарною.