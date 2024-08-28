Поліціянтку з Київщини, яка назвала ветерана ЗСУ Якімчука "конченим інвалідом", звільнили з посади

Головне управління Нацполіції в Київській області завершило службове розслідування щодо поліціянтки, яка під час конфлікту з ветераном Сил спеціальних операцій ЗСУ Павлом Якімчуком, назвала його "конченим інвалідом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Київщини.

Нагадаємо, у Києві у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції.

За словами військового, вона назвала його "конченим інвалідом" після зауваження щодо порушення правил паркування.

Виявилося, що жінка – Орещєнко Олена Петрівна - була працівницею Національної поліції міста Вишгород, що на Київщині.

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За цим фактом було ініційовано службове розслідування.

"Поліцейськими Управління головної інспекції та дотримання прав людини встановлено, що за кермом авто перебував чоловік інспекторки, цивільна особа. Водій, який проїздив повз, виявив порушення, після чого зробив зауваження родині. Натомість водій з пасажиркою не відреагували на зауваження, вступили в словесний конфлікт, та залишили автомобіль на місці для осіб з інвалідністю близько години", - йдеться у повідомленні.

Крім притягнення до відповідальності поліціянтки, співробітники Національної поліції надіслали матеріали щодо водія до Патрульної поліції м. Києва, які мають розглянути питання щодо адміністративної відповідальності за порушення відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП.

На інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до Голови Національної поліції з проханням провести неупереджене розслідування.

Також омбудсмен запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу, щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами.

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Нагадаємо, нещодавно на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з воїном: "Ветеран ССО Павло Якімчук, позивний Шустрий: "Купа народу працює на президента – і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну""