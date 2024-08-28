Полицейскую с Киевщины, назвавшую ветерана ВСУ Якимчука "конченым инвалидом", уволили с должности

Главное управление Нацполиции в Киевской области завершило служебное расследование в отношении полицейского, которая во время конфликта с ветераном Сил специальных операций ВСУ Павлом Якимчуком, назвала его "конченым инвалидом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киевской области.

Напомним, в Киеве у ветерана Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Павла Якимчука возник конфликт с женщиной в форме Нацполиции.

По словам военного, она назвала его "конченым инвалидом" после замечания о нарушении правил парковки.

Оказалось, что женщина - Орещенко Елена Петровна - была работницей Национальной полиции города Вышгород Киевской области.

Также читайте: Кабмин упростил процедуру установления факта участия в защите Украины

По данному факту было инициировано служебное расследование.

"Полицейскими Управления главной инспекции и соблюдения прав человека установлено, что за рулем авто находился муж инспектора, гражданское лицо. Водитель, который проезжал мимо, обнаружил нарушение, после чего сделал замечание семье. Зато водитель с пассажиркой не отреагировали на замечание, вступили в словесный конфликт, и оставили автомобиль на месте для лиц с инвалидностью около часа", - говорится в сообщении.

Кроме привлечения к ответственности полицейского, сотрудники Национальной полиции направили материалы в отношении водителя в Патрульную полицию г. Киева, которые должны рассмотреть вопрос об административной ответственности за нарушение в соответствии с ч. 6 ст. 122 КУоАП.

На инцидент отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился к Председателю Национальной полиции с просьбой провести беспристрастное расследование.

Также омбудсмен предложил провести дополнительные обучения и инструктажи для личного состава, чтобы повысить осведомленность об особенностях общения с ветеранами.

Также читайте: До конца года в Украине подготовят до 3000 помощников ветеранов, - Шмыгаль

Напомним, недавно на Цензор.НЕТ вышло интервью с воином: "Ветеран ССО Павел Якимчук, позывной Шустрый: "Куча народа работает на президента - и они не могут придумать, как поощрить людей бороться за Украину""