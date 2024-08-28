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Полицейскую с Киевщины, назвавшую ветерана ВСУ Якимчука "конченым инвалидом", уволили с должности

Поліціянтку з Київщини звільнили з посади за образу ветерана ЗСУ Павла Якімчука

Главное управление Нацполиции в Киевской области завершило служебное расследование в отношении полицейского, которая во время конфликта с ветераном Сил специальных операций ВСУ Павлом Якимчуком, назвала его "конченым инвалидом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киевской области.

Напомним, в Киеве у ветерана Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Павла Якимчука возник конфликт с женщиной в форме Нацполиции.

По словам военного, она назвала его "конченым инвалидом" после замечания о нарушении правил парковки.

Оказалось, что женщина - Орещенко Елена Петровна - была работницей Национальной полиции города Вышгород Киевской области.

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По данному факту было инициировано служебное расследование.

"Полицейскими Управления главной инспекции и соблюдения прав человека установлено, что за рулем авто находился муж инспектора, гражданское лицо. Водитель, который проезжал мимо, обнаружил нарушение, после чего сделал замечание семье. Зато водитель с пассажиркой не отреагировали на замечание, вступили в словесный конфликт, и оставили автомобиль на месте для лиц с инвалидностью около часа", - говорится в сообщении.

Кроме привлечения к ответственности полицейского, сотрудники Национальной полиции направили материалы в отношении водителя в Патрульную полицию г. Киева, которые должны рассмотреть вопрос об административной ответственности за нарушение в соответствии с ч. 6 ст. 122 КУоАП.

На инцидент отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился к Председателю Национальной полиции с просьбой провести беспристрастное расследование.

Также омбудсмен предложил провести дополнительные обучения и инструктажи для личного состава, чтобы повысить осведомленность об особенностях общения с ветеранами.

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Напомним, недавно на Цензор.НЕТ вышло интервью с воином: "Ветеран ССО Павел Якимчук, позывной Шустрый: "Куча народа работает на президента - и они не могут придумать, как поощрить людей бороться за Украину""

Автор: 

ветераны (1106) Киев (25490) Нацполиция (16436)


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Топ комментарии
+33
Прошмєнтовка кончена совкова.
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28.08.2024 13:45
+31
Мєнти - не люди, а мусора
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28.08.2024 13:44
+30
Також омбудсмен запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу, щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами. Джерело:

та навчіть їх врешті решт взагалі з людьми співлуватися. Кожного ранку на зборах нагадуйте, що ЗП їм люди платять, а не начальник і що служать вони українському народу.

звільнення недостатнє покарання
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28.08.2024 13:46
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Мєнти - не люди, а мусора
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28.08.2024 13:44 Ответить
-Какая Фемина! Если би гири били золоьиє, - я би на ней женился
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28.08.2024 14:32 Ответить
В нас давно немає ментів. В нас поліція.
Не варто ображати всіх поліцейських. Значна їх частина боронить Україну на фронті.
Спробуйте цей «хліб» легкий особисто.
Нага біда, що кільком істотам у формі ми судому про всіх. Це згубна тактика і цього допускати не можнав жодному разі.
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28.08.2024 14:48 Ответить
Так це ж цитата колишнього міністра МВС Авакова, начальника цих самих поліцейських.

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28.08.2024 14:59 Ответить
"Значна частина" - це скільки?
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28.08.2024 15:04 Ответить
не заливайте, там 90% хабарників та невигласів
це з досвіду
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28.08.2024 15:07 Ответить
Оце ближче до реальності
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28.08.2024 15:27 Ответить
Ви так часто з поліцією спілкуєтесь? Та ще з 90% особового складу?
Не меліть дурниць. Це просто не пристойно.
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28.08.2024 16:50 Ответить
Прошмєнтовка кончена совкова.
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28.08.2024 13:45 Ответить
Воно ж по морді видно шо жаба. Цікаво який там чоловік у неї шо погодився з такою жабою жити?
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28.08.2024 13:45 Ответить
А ось як раз по морді і не зрозуміло шо воно таке, жинка чи чоловік. Більш на чоловіка схожа ця морда.
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28.08.2024 14:03 Ответить
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28.08.2024 14:36 Ответить
Також омбудсмен запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу, щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами. Джерело:

та навчіть їх врешті решт взагалі з людьми співлуватися. Кожного ранку на зборах нагадуйте, що ЗП їм люди платять, а не начальник і що служать вони українському народу.

звільнення недостатнє покарання
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28.08.2024 13:46 Ответить
Ви помиляєтесь, бо концепція влади полягає у зворотньому, а саме - ментам мінімальну ЗП, натомість надати можливість вибивати гроші з народу. Так за задумом влади вони :
1. Постійно будуть покращувати "показники" за рахунок того, що кошмарять народ.
2. Постійно будуть "голодні та злі" , а від так зацікавлені в здобуванні "корму".
3. Жага до "крові" вже не може сама собою пройти, вони стають одним кодлом де всі пов'язані і де на всіх є компромат.
4. Не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки вони на 90% "самозабезпеченні".
5. Хабарі ідуть до самого верху, а від так і верхівка влади (не менти) тримає все ментовське кодло "у кишені".
...
N) А якщо щось піде не так, завжди можна сказати - "то не цар поганий, то бояре..."
Гадаю це ще не все.
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28.08.2024 14:58 Ответить
вонО ще живе?
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28.08.2024 13:52 Ответить
Зняла з посади але не звільнили, а зняли з посади як ?? Тимчасово?
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28.08.2024 13:53 Ответить
Гімно спливе в другій оплонці. 99%.
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28.08.2024 14:01 Ответить
Сваіх не брасаєм!
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28.08.2024 14:21 Ответить
Її було переведено на іншу посаду, до ЦГС Нацполіції!
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28.08.2024 14:28 Ответить
Дякую,що звернули увагу на формулювання не з поліції а " з посади '. А я вже щось добре про поліцію подумав.
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28.08.2024 15:33 Ответить
мусорські підари мають бронь за це... Абсолютно непотрібне кодло, яке ігнорує виклики і проблеми громадян
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28.08.2024 13:54 Ответить
"Ветеран ССО Павло Якімчук, позивний Шустрий: "Купа народу працює на президента - і вони не можуть придумати, як заохотити людей боротися за Україну"" Джерело:

це дуже просто - доручити цю проблему "кварталу-95".
Хоча вони цим вже давно займаються самі.
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28.08.2024 13:55 Ответить
жалко шо баба. а так могла бы в 95 квартале ху....м на пианине играть...
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28.08.2024 14:01 Ответить
На фото трансджендер
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28.08.2024 14:02 Ответить
машка заХєрова,) або її сестричка по крові та розуму,)
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28.08.2024 14:11 Ответить
Її звільнили лише з цієї посади, а перевили на іншу. Її не звільнили з Національної поліції!!! Не треба спотворювати факти! Домагаємось повного вигнання з Нацполіції України і притягнення до адміністративної відповідальності згідно законодавства! Це ганьба для поліції!!!
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28.08.2024 14:26 Ответить
За що виганяти? Чоловік отримає адмінштраф за порушення ПДР. А її за що притягувати? Там хоч адмінка якась вийде? Не має законних підстав для звільнення. Так що буде служити народу України до пільгової пенсії в 45 років.
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28.08.2024 15:36 Ответить
та немає ніякої "особливості спілкування з ветеранами " . Коли ти паркуєшся на місці для інвалідів ти банальний порушник і щоб ти там не казав відповідай за свої дії і слова
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28.08.2024 14:26 Ответить
Вони проговорились, видавши себе. Насправді за цими словами стоїть -як зробити вигляд, щоб ветеранів не нервувати, а не якісь реальні зміни.
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28.08.2024 15:06 Ответить
Так звільнили з поліції, чи зняли з посади?
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28.08.2024 14:28 Ответить
З заголовка видно, що її ніби то звільнили, а зі статті ні мур-мур, цікава інформація....ні наказу про звільнення, ні інше стягнення...
P.S. На кшталт, посмердять посмердять і забудуть. А, згодом ще й компенсацію виплатять...
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28.08.2024 14:31 Ответить
...мєнт ,бикуючий
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28.08.2024 14:42 Ответить
І куди її? У НГ, БЕБ, прокуратуру? Цікаво було б дізнатися.
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28.08.2024 14:44 Ответить
За результатами перевірки працівники Управління головної інспекції поліції Київщини застосували до поліцейської дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади.
*************
Можуть одним наказом звільнити із займаної посади, а наступним наказом призначити тимчасово виконуючою обов'язки цієї ж посади.
Адміністративно-бюрократично все ніби правильно і законно.
Сьогодні звільнили з посади, завтра призначать, - пофіг...
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28.08.2024 14:50 Ответить
кончена дурепа...
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28.08.2024 14:50 Ответить
Я так розумію, на підвищення пішла.
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28.08.2024 14:56 Ответить
Обычная, хамоватая ТП со жлобскими повадками. Туда ей и дорога.
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28.08.2024 15:07 Ответить
"щоб підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами."
Тобто?
Мусара можуть і далі порушувати закони (Ст.122 ч.6)- це не проблема? Проблема в особливостях спілкування?
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28.08.2024 15:08 Ответить
І знову я про те ж. Чи зараховано їй вислугу в поліції. Чи буде вона при нарахуванні пенсії отримувати за роки в поліції підвищене нарахування? Чи зможе вона працювати в держ. Органах? Чи може їй будуть нараховуватися виплати як звичайному працівникові?
Відповіді на ці питання і є ознакою справедливості. Бо фактично вона може залишитися безкарною.
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28.08.2024 15:27 Ответить
ШАЛАВА МУСОРСЬКА. ЯКА ВЛАДА ТАКІ І МЕНТИ.
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28.08.2024 16:49 Ответить
Невже так складно законодавчо закріпити відеодоказ, щоб мати силу у суді. Взяти те що відбувається на дорозі, но у всіх є відерегістратор. Невже не можна зробити, щоб відправляти відео, з локалізацією події, анонімно, і суддя виносить ухвали та штрафи. Бо інакше не вистачить поліції, скільки б їх не було. Їх теж треба контролювати, а це має робити громадкість. У цій статті є нюанс, працівницю звільнили, але моральну шкоду ветерану вони не відшкодували.
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28.08.2024 20:41 Ответить
''******** за рогом''(фільм).
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29.08.2024 09:14 Ответить
 
 