Полицейскую с Киевщины, назвавшую ветерана ВСУ Якимчука "конченым инвалидом", уволили с должности
Главное управление Нацполиции в Киевской области завершило служебное расследование в отношении полицейского, которая во время конфликта с ветераном Сил специальных операций ВСУ Павлом Якимчуком, назвала его "конченым инвалидом".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киевской области.
Напомним, в Киеве у ветерана Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Павла Якимчука возник конфликт с женщиной в форме Нацполиции.
По словам военного, она назвала его "конченым инвалидом" после замечания о нарушении правил парковки.
Оказалось, что женщина - Орещенко Елена Петровна - была работницей Национальной полиции города Вышгород Киевской области.
По данному факту было инициировано служебное расследование.
"Полицейскими Управления главной инспекции и соблюдения прав человека установлено, что за рулем авто находился муж инспектора, гражданское лицо. Водитель, который проезжал мимо, обнаружил нарушение, после чего сделал замечание семье. Зато водитель с пассажиркой не отреагировали на замечание, вступили в словесный конфликт, и оставили автомобиль на месте для лиц с инвалидностью около часа", - говорится в сообщении.
Кроме привлечения к ответственности полицейского, сотрудники Национальной полиции направили материалы в отношении водителя в Патрульную полицию г. Киева, которые должны рассмотреть вопрос об административной ответственности за нарушение в соответствии с ч. 6 ст. 122 КУоАП.
На инцидент отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился к Председателю Национальной полиции с просьбой провести беспристрастное расследование.
Также омбудсмен предложил провести дополнительные обучения и инструктажи для личного состава, чтобы повысить осведомленность об особенностях общения с ветеранами.
Напомним, недавно на Цензор.НЕТ вышло интервью с воином: "Ветеран ССО Павел Якимчук, позывной Шустрый: "Куча народа работает на президента - и они не могут придумать, как поощрить людей бороться за Украину""
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Не варто ображати всіх поліцейських. Значна їх частина боронить Україну на фронті.
Спробуйте цей «хліб» легкий особисто.
Нага біда, що кільком істотам у формі ми судому про всіх. Це згубна тактика і цього допускати не можнав жодному разі.
це з досвіду
Не меліть дурниць. Це просто не пристойно.
та навчіть їх врешті решт взагалі з людьми співлуватися. Кожного ранку на зборах нагадуйте, що ЗП їм люди платять, а не начальник і що служать вони українському народу.
звільнення недостатнє покарання
1. Постійно будуть покращувати "показники" за рахунок того, що кошмарять народ.
2. Постійно будуть "голодні та злі" , а від так зацікавлені в здобуванні "корму".
3. Жага до "крові" вже не може сама собою пройти, вони стають одним кодлом де всі пов'язані і де на всіх є компромат.
4. Не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки вони на 90% "самозабезпеченні".
5. Хабарі ідуть до самого верху, а від так і верхівка влади (не менти) тримає все ментовське кодло "у кишені".
...
N) А якщо щось піде не так, завжди можна сказати - "то не цар поганий, то бояре..."
Гадаю це ще не все.
це дуже просто - доручити цю проблему "кварталу-95".
Хоча вони цим вже давно займаються самі.
P.S. На кшталт, посмердять посмердять і забудуть. А, згодом ще й компенсацію виплатять...
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Можуть одним наказом звільнити із займаної посади, а наступним наказом призначити тимчасово виконуючою обов'язки цієї ж посади.
Адміністративно-бюрократично все ніби правильно і законно.
Сьогодні звільнили з посади, завтра призначать, - пофіг...
Тобто?
Мусара можуть і далі порушувати закони (Ст.122 ч.6)- це не проблема? Проблема в особливостях спілкування?
Відповіді на ці питання і є ознакою справедливості. Бо фактично вона може залишитися безкарною.