За добу на фронті 195 боєзіткнень, майже третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Бойові зіткнення протягом минулої доби відбувалися на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 139 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1314 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Пустогород, Білопілля, Горіле, Басівка, Козача Лопань, Алісівка, Кудіївка, Горяна, Петропавлівка, Кучерівка, Куп’янськ, Копанки, Григорівка, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Мирноград, Тарасівка, Вугледар, Єгорівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Степове, Козацьке та Одрадокам’янка.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них - в районах Гродівки і Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб захопити наші позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Микільського.

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Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку, відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ.

Удари по ворогу

Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 18 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 52 автомобілі та 15 одиниць спеціальної техніки окупантів.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один - по РСЗВ на вогневій позиції, один - по засобу ППО, один - по понтонній переправі російських окупантів та ще два – по інших важливих об’єктах ворога.

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