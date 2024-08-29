За сутки на фронте 195 боестолкновений, почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Боевые столкновения за минувшие сутки происходили на Харьковском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времевском и Ореховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в частности, сбросил 96 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4000 обстрелов, из них 139 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1314 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Пустогород, Белополье, Горелое, Басовка, Казачья Лопань, Алисовка, Кудиевка, Горяная, Петропавловка, Кучеровка, Купянск, Копанки, Григорьевка, Торецк, Дружба, Александрополь, Мирноград, Тарасовка, Угледар, Егоровка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Степное, Казацкое и Одрадокаменка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло два инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

На Сиверском направлении Силами обороны отражено пять атак неподалеку Белогоровки, Спирного и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Белой Горы, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Двадцать один раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, активнее всего, возле Нелиповки. По Торецку нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 66 атак. Более половины из них - в районах Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галициновка и Константиновка, где оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времевском направлении противник совершил шесть попыток захватить наши позиции неподалеку Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Никольского.

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Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении, отбито два штурма захватчиками украинских позиций в районах Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе, и во время операции в Курской области РФ.

Удары по врагу

В целом же, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 18 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, средство ПВО, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 52 автомобиля и 15 единиц специальной техники оккупантов.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один - по РСЗО на огневой позиции, один - по средству ПВО, один - по понтонной переправе российских оккупантов и еще два - по другим важным объектам врага.

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