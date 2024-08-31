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США відмовились відправляти фахівців для ремонту F-16 в Україні, - WSJ

f-16

Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включно з винищувачами F-16, через побоювання щодо безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

"Дебати про відправлення американських цивільних осіб в Україну стали критичнішими з прибуттям F-16. Рада національної безпеки розглянула пропозицію про відправлення підрядників, але розвідувальне співтовариство та інші вважали це надто ризикованим на цей час", - йдеться в матеріалі.

Водночас в американської сторони є надія, що європейські країни візьмуть на себе "більшу, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16" в Україні, йдеться в матеріалі.

"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння стосовно перспективи нападу Росії на американських підрядників в Україні", – сказав WSJ один із посадовців США на умовах анонімності.

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Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

Автор: 

США (22665) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+18
А что рассказывать,трампанутый? Всё и так видно. Как можно вообще делать вывод,что трамп-красавчик на основании того,что байден-ссыкливый маразматик?
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31.08.2024 10:34
+16
Відправляти військових США в Афган , Сирію та в інші гарячі точки на планеті - нє апасно , а в Україну апасно .!! Я в шоці .
Виглядає так що між Україною і США якесь змагання - хто кого переможе в стиранні червоних ліній . Україна поки що програє ,, США накреслюють червоні лінії набагато швидше ніж Україна їх встигає стирати .
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31.08.2024 10:42
+12
Потужно! Зєлєнскій справді нічого не мав робити. Ні, до шашликів таки мав готуватися.
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31.08.2024 10:42
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"My sweet Lady Jane
When I see you again..."
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31.08.2024 14:20 Відповісти
Харрис не стала обсуждать Украину в своем первом интервью в качестве кандидата в президенты США В то же время Камала пообещала решительно следовать внешнеполитическому курсу администрации президента Байдена, поддерживая Израиль. Она Обама 2.0?
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31.08.2024 13:25 Відповісти
She is really in a fix, Obama - mama?
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31.08.2024 14:38 Відповісти
Завгосп поїхав просити зброю і грошей.А хто надав такі повноваження завгоспу? Народ, а ви думали, що в світі все сходитиме безкарно з рук? Якийсь ...у прикиді кампучійського партноменклатурника часів Пол-Пота своює жирною сракою ********** віце-президентку найпотужнішої країни світу, тому що йому тут забаглося влізти на фото, й усе забуто? Уся zе-брехня й усі образи? Відмова виконувати реформи, хамські відповіді в червні Ентоні Блінкену й у серпні Пенні Пріцкер? До брудно-зеленого потоку свідомості 3, 2, 1..
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31.08.2024 13:57 Відповісти
Дезинформація.
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31.08.2024 14:57 Відповісти
До речі, президент України не Обама, не Гарріс, не Байден і не Трамп. А голосуватимуть за президента США не українці на форумах, а американці, керуючись власними інтересами.
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31.08.2024 15:43 Відповісти
Всем уже понятно что в США правит закулисная олигархия, Трампа в Твиттере забанили, потом пытались посадить, ну а на десерт едва не угрохали, старика Байдена вообще вышвырнули из предвыборной компании, словно и не было его там.
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31.08.2024 16:38 Відповісти
"Міровая закуліса" (с) Рєптілоїди, єптіть! )))

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31.08.2024 18:18 Відповісти
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