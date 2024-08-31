США відмовились відправляти фахівців для ремонту F-16 в Україні, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включно з винищувачами F-16, через побоювання щодо безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

"Дебати про відправлення американських цивільних осіб в Україну стали критичнішими з прибуттям F-16. Рада національної безпеки розглянула пропозицію про відправлення підрядників, але розвідувальне співтовариство та інші вважали це надто ризикованим на цей час", - йдеться в матеріалі.

Водночас в американської сторони є надія, що європейські країни візьмуть на себе "більшу, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16" в Україні, йдеться в матеріалі.

"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння стосовно перспективи нападу Росії на американських підрядників в Україні", – сказав WSJ один із посадовців США на умовах анонімності.

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Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.