РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13217 посетителей онлайн
Новости
13 774 109

США отказались отправлять специалистов по ремонту F-16 в Украине, - WSJ

f-16

Администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений относительно безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

"Дебаты об отправке американских гражданских лиц в Украину стали более критичными с прибытием F-16. Совет национальной безопасности рассмотрел предложение об отправке подрядчиков, но разведывательное сообщество и другие считали это слишком рискованным в настоящее время", - говорится в материале.

В то же время у американской стороны есть надежда, что европейские страны возьмут на себя "большую, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16" в Украине, говорится в материале.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность относительно перспективы нападения России на американских подрядчиков в Украине", - сказал WSJ один из чиновников США на условиях анонимности.

Читайте: США не оказывают помощь Украине в расследовании инцидента с F-16, - Пентагон

Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Автор: 

США (26528) F-16 (553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
А что рассказывать,трампанутый? Всё и так видно. Как можно вообще делать вывод,что трамп-красавчик на основании того,что байден-ссыкливый маразматик?
показать весь комментарий
31.08.2024 10:34
+16
Відправляти військових США в Афган , Сирію та в інші гарячі точки на планеті - нє апасно , а в Україну апасно .!! Я в шоці .
Виглядає так що між Україною і США якесь змагання - хто кого переможе в стиранні червоних ліній . Україна поки що програє ,, США накреслюють червоні лінії набагато швидше ніж Україна їх встигає стирати .
показать весь комментарий
31.08.2024 10:42
+12
Потужно! Зєлєнскій справді нічого не мав робити. Ні, до шашликів таки мав готуватися.
показать весь комментарий
31.08.2024 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"My sweet Lady Jane
When I see you again..."
показать весь комментарий
31.08.2024 14:20 Ответить
Харрис не стала обсуждать Украину в своем первом интервью в качестве кандидата в президенты США В то же время Камала пообещала решительно следовать внешнеполитическому курсу администрации президента Байдена, поддерживая Израиль. Она Обама 2.0?
показать весь комментарий
31.08.2024 13:25 Ответить
She is really in a fix, Obama - mama?
показать весь комментарий
31.08.2024 14:38 Ответить
Завгосп поїхав просити зброю і грошей.А хто надав такі повноваження завгоспу? Народ, а ви думали, що в світі все сходитиме безкарно з рук? Якийсь ...у прикиді кампучійського партноменклатурника часів Пол-Пота своює жирною сракою ********** віце-президентку найпотужнішої країни світу, тому що йому тут забаглося влізти на фото, й усе забуто? Уся zе-брехня й усі образи? Відмова виконувати реформи, хамські відповіді в червні Ентоні Блінкену й у серпні Пенні Пріцкер? До брудно-зеленого потоку свідомості 3, 2, 1..
показать весь комментарий
31.08.2024 13:57 Ответить
Дезинформація.
показать весь комментарий
31.08.2024 14:57 Ответить
До речі, президент України не Обама, не Гарріс, не Байден і не Трамп. А голосуватимуть за президента США не українці на форумах, а американці, керуючись власними інтересами.
показать весь комментарий
31.08.2024 15:43 Ответить
Всем уже понятно что в США правит закулисная олигархия, Трампа в Твиттере забанили, потом пытались посадить, ну а на десерт едва не угрохали, старика Байдена вообще вышвырнули из предвыборной компании, словно и не было его там.
показать весь комментарий
31.08.2024 16:38 Ответить
"Міровая закуліса" (с) Рєптілоїди, єптіть! )))

показать весь комментарий
31.08.2024 18:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 