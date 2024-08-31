США отказались отправлять специалистов по ремонту F-16 в Украине, - WSJ

Администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений относительно безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

"Дебаты об отправке американских гражданских лиц в Украину стали более критичными с прибытием F-16. Совет национальной безопасности рассмотрел предложение об отправке подрядчиков, но разведывательное сообщество и другие считали это слишком рискованным в настоящее время", - говорится в материале.

В то же время у американской стороны есть надежда, что европейские страны возьмут на себя "большую, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16" в Украине, говорится в материале.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность относительно перспективы нападения России на американских подрядчиков в Украине", - сказал WSJ один из чиновников США на условиях анонимности.

Читайте: США не оказывают помощь Украине в расследовании инцидента с F-16, - Пентагон

Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.