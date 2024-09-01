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Новини Війна
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Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому, - президент Фінляндії Стубб про російське вторгнення

Александр Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що ситуація в російській війні проти України критична, однак краща ніж три місяці тому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Стубб зазначив, що важко оцінити, коли скінчиться війна, яка триває вже понад 2,5 роки.

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому", – додав президент.

Він вважає, що початок розмов про мир - це "позитивний момент".

Стубб наголосив, що умовами досягнення миру, який висунув президент України Володимир Зеленський, стало повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і відновлення країни.

"Ми продовжимо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", – запевнив фінський глава держави.

Читайте: 20 добровольців з Балтії та Скандинавії загинули на війні в Україні, - ЗМІ

Він наголосив, що Фінляндія обрала свій бік, що ускладнює завдання стати посередником у переговорах.

Стубба також запитали про те, чому Україну обмежують у використанні західної зброї для ударів усередині Росії.

За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти.

Раніше Стубб назвав обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по території Росії "абсурдними" і закликав партнерів зняти їх.

Також читайте: Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

Фінляндія (1301) Стубб Александр (82)


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Топ коментарі
+5
Щось я не доганяю, як "Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому" для нас це може бути добрим?

Все одно, що лікар каже: Ви хворі на рак, четверта стадія, смертельна, але загалом у вас справи нічого так... Поки ви живі...
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01.09.2024 19:08
+2
"За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти"
-------
Так, обмежень бути не повинно..., але вони є.
Коли Ірак напав на Кувейт, чомусь на ту агресію деякі з країн НАТО відреагували геть інакше...
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01.09.2024 19:03
+2
Стан справ настільки покращився, що дніпряни вже замислюються на рахунок пакування валіз.
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01.09.2024 21:16
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"За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти"
-------
Так, обмежень бути не повинно..., але вони є.
Коли Ірак напав на Кувейт, чомусь на ту агресію деякі з країн НАТО відреагували геть інакше...
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01.09.2024 19:03 Відповісти
Двойные стандарты. Это другое.
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01.09.2024 19:44 Відповісти
Щось я не доганяю, як "Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому" для нас це може бути добрим?

Все одно, що лікар каже: Ви хворі на рак, четверта стадія, смертельна, але загалом у вас справи нічого так... Поки ви живі...
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01.09.2024 19:08 Відповісти
"Ситуація критична", але "виглядає краще, ніж 3 місяці тому" , "розмови про мир - позитивний момент"...
Це як зрозуміти?
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01.09.2024 19:13 Відповісти
краще, ніж 3 місяці тому (Курская операция), розмови про мир - позитивний момент(Саммит Мира), ситуація критична( все остальное).
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01.09.2024 19:21 Відповісти
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у питанні переговорів між Росією та Україною "досягнуто точки, коли їх потрібно починати". Та назвав бажання президента України Володимира Зеленського бачити російську сторону на другому саміті миру є "правильним розігруванням карт".

Як інформує , про це Стубб заявив в інтерв'ю https://www.lemonde.fr/international/article/2024/07/27/alexander-stubb-president-finlandais-a-propos-de-la-guerre-en-ukraine-nous-arrivons-a-un-point-ou-les-negociations-doivent-commencer_6259403_3210.html Le Monde.

Він зазначив, що Україна наразі перебуває у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Сили оборони отримують обладнання та кошти, необхідні для утримання своїх позицій. Джерело:

30 липня 2024-го року... Щось таке меле цей Стубб, що на голову не натягнеш. "Ми в дупі, але насправді все чудово."
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01.09.2024 19:17 Відповісти
Роздвоєння особистості?
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01.09.2024 19:42 Відповісти
Стан справ настільки покращився, що дніпряни вже замислюються на рахунок пакування валіз.
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01.09.2024 21:16 Відповісти
Президент має рацію. Вже усі зрозуміли, що відбувалося в Омані.
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01.09.2024 22:11 Відповісти
Те що ядерний монстр з усієї сили напав на маленьку безядерну позаблокову країну , вже само по собі це критично
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01.09.2024 22:58 Відповісти
 
 