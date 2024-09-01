Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому, - президент Фінляндії Стубб про російське вторгнення

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що ситуація в російській війні проти України критична, однак краща ніж три місяці тому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Стубб зазначив, що важко оцінити, коли скінчиться війна, яка триває вже понад 2,5 роки.

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому", – додав президент.

Він вважає, що початок розмов про мир - це "позитивний момент".

Стубб наголосив, що умовами досягнення миру, який висунув президент України Володимир Зеленський, стало повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і відновлення країни.

"Ми продовжимо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", – запевнив фінський глава держави.

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Він наголосив, що Фінляндія обрала свій бік, що ускладнює завдання стати посередником у переговорах.

Стубба також запитали про те, чому Україну обмежують у використанні західної зброї для ударів усередині Росії.

За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти.

Раніше Стубб назвав обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по території Росії "абсурдними" і закликав партнерів зняти їх.

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